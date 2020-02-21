Российские НКО научились привлекать деньги

Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО.

Уже через неделю две тысячи российских некоммерческих организаций смогут получить более 4 млрд рублей из Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко. По итогам прошедшего в пятницу заседания комитета, был утвержден список победителей первого грантового конкурса 2020 года.

А уже в среду 26 февраля, через сайт Фонда президентских грантов начнется прием заявок на новый конкурс – второй в этом году, и тоже на сумму в 4 млрд (то есть всего за год НКО получат 8 млрд).

«Хочу поздравить всех членов комитета: мы справились с задачей, которую ставили себе несколько лет назад – решение по выдаче грантов принимать в начале года», – сказал Кириенко, открывая заседание. Второй конкурс 2020 года начнется раньше, чем, например, три года назад стартовал прием заявок на самый первый конкурс, констатировал глава комитета.

Победителями конкурса в этот раз стали 2017 общественных организаций. Глава объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Андрей Клепач сообщил: «Почти полтысячи победителей приняли в конкурсе участие впервые. Но есть и 15 тех, кому ранее отклоняли заявки на предыдущих шести конкурсах, и кто на сей раз победил. Упорство вознаграждается».

Самый большой грант от главы государства – 80 млн рублей – получил Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России», который подал заявку при поддержке Фонда Александра Сокурова, рассказал Кириенко.

На втором месте оказался получивший 70 млн рублей проект «Борьба за Победу» благотворительного фонда «Память поколений». На эти средства проекта, как поясняли организаторы в своей заявке, вечером 21 июня года в семи городах-героях и городах воинской славы будут организованы масштабные видеопроекции.

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В целом, как уточнил Клепач, направление «Сохранение исторической памяти» вышло на первое место – и по числу победителей, и по общей сумме: 314 проектов, 763 млн рублей. В первую очередь, это связано с предстоящей 75-й годовщиной Победы, – подчеркнул Кириенко. Причем, как добавил Клепач, 90 проектов-победителей в номинации «Сохранение исторической памяти» направлены из малых городов и сел.

Вообще количество победителей из провинции, как рассказали организаторы, продолжает каждый раз расти – на этот конкурс более 89% заявок было прислано из регионов, причем почти шестьсот победителей – общественники из сел, деревень и городков. Примеры таких проектов привел Кириенко. Например, это программа развития юношеского альпинизма и горного туризма «Твой первый ледоруб» из тувинского села Хову-Аксы или просветительский проект «Играй и узнавай» из пермской деревни Кокур.

С этим ростом сознательности и активности общественников из провинции прямо связано решение главного инициатора конкурса. «Подписано решение президента о выделении дополнительно к 8 млрд рублей еще 3 млрд рублей ежегодно, чтобы обеспечить софинансирование региональных конкурсов», – сообщил Кириенко.

Он пояснил: если область или республика проводит у себя аналогичный конкурс, то от 30 до 70% к региональным деньгам будет добавлено из Фонда президентских грантов.

«Это принципиальное решение президента. Оно связано с тем, что не до всех НКО можно дотянуться из Фонда президентских грантов», – пояснил глава Координационного комитета. Как рассказал Кириенко, решение Владимира Путина стала ответом на инициативу главы организации «Археолог» из Липецка Александра Бессуднова, прозвучавшую на недавней встрече президента с общественностью в этом городе. Бессуднов, напомним, попросил тогда главу государства помочь организовать софинансирование местных НКО одновременно из Фонда президентских грантов и региональных бюджетов.

НКО завоевали доверие бизнеса

Уровень активности и профессионализма НКО явно растет, констатировал руководитель Координационного комитета.

«Обратите внимание, что у них каждый год растет количество денег, которые они привлекают – не государственных, а коммерческих, частных. На мой взгляд, это абсолютное подтверждение повышения уровня их профессионализма и квалификации», – подчеркнул Кириенко в комментарии газете ВЗГЛЯД. Он сообщил, что помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, НКО-победители привлекут 3,7 млрд из других источников. Такое воспитание профессионализма общественников – не менее важная задача, «чем просто распределить деньги», отметил первый замруководителя администрации президента России.

При этом сама процедура подачи заявки на грант становится все более простой. На сайте Фонда действует личный кабинет, в нем есть форма, через которую НКО подает только свою заявку – а запросы справок из социальных фондов, из налоговой инспекции делает сам Фонд президентских грантов, разъяснил Кириенко. Он уточнил: «Фонд все документы за организацию собирает сам». Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин также считает, что процедуру подачи заявки больше нельзя назвать сложной.

«Никаких документов собирать не нужно, никаких справок! Только изложить свою идею.

Изложение идеи – это задача на уровне студенческой курсовой работы», – сказал Чукалин газете ВЗГЛЯД. «Нормальная логика подготовки заявки: почитать методические рекомендации на сайте Фонда, – посоветовал собеседник. – Может быть, лучше даже пройти онлайн-курс у нас на сайте. Он учит азам того, как написать хорошую заявку, как представить качественный проект».

Кстати, добавил Чукалин, в помощь заявителям на сайте фонда заработал онлайн-подсказчик – «робот». «После того, как будет пройден онлайн-курс, можно оставить заявку на сайте фонда, и «попросить» робота ее оценить – программа сообщит, каковы шансы у данной конкретной заявки на победу и подскажет, что можно доработать, добавил глава Фонда президентских грантов. Речь идет о собственной разработке фонда», – пояснил Чукалин журналистам в кулуарах заседания.