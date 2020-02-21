Российские НКО научились привлекать деньги

Взгляд
22 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 06:40  |  vz.ru
Разделы

Российский рубль устоял перед американскими санкциями

Российской валюте предсказывают возврат к 70 за долларФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль – одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба российской валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?  Подробности...
Перейти а раздел…

Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
Перейти а раздел…

Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органаФото: кадр из видео
Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ? Подробности...
Перейти а раздел…

Остатки украинского флота способны сильно навредить России

Украинский диверсионный катер проекта 58181 «Кентавр ЛК»Фото: кадр из видео
ВМС Украины имеют шанс пополниться еще одним кораблем – после длительного ремонта спущен на воду десантный катер «Сватово». С одной стороны, эта новость вызывает разве что смех: настолько ничтожны боевые качества кораблей, оставшихся в распоряжении украинского военно-морского флота. С другой – ВМС Украины имеют реальные возможности сильно навредить России. Каким образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США сымитировали ядерный удар по России
              Эрдоган признал присутствие сирийских наемников в ЛивииСаудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с РоссиейВ Испании по запросу США задержана переводчица из РоссииВ петербургском морге ко Дню защитника Отечества показали стриптиз
              МИД отреагировал на задержание россиянки в ИспанииПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в ИдлибеПоклонская предсказала превращение Украины в штат СШАМостовой: Женщины неэстетично смотрятся в мужском футболе
              Украина назвала парад Победы в Москве «инструментом агрессивной политики»На Украине решили снизить пенсииСША потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларовУмер актер Борис Лескин

              огневая поддержка


              Турция развернула в Идлибе реактивные системы «Ураган»

              экс-глава СНБО


              Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

              нарушение правил


              Названы три причины аномально теплой зимы в России

              Видео

              транзит нефти


              Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

              «хитрость» атлантистов


              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              инициативы Зеленского


              К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

              раскол православия


              Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

              Самое лучшее


              Евгений Фатеев: Вообще-то мы очень богатые люди

              Другой ритм


              Вадим Жарко: Пора говорить о новом общественном договоре

              Эвакуация


              Анна Долгарева: От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?

              Российские НКО научились привлекать деньги

              По словам Сергея Кириенко, в связи с 75-й годовщиной Победы на первое место по числу победителей вышли проекты по сохранению исторической памяти   21 февраля 2020, 23:00
              Фото: 1tv.ru
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО.

              Уже через неделю две тысячи российских некоммерческих организаций смогут получить более 4 млрд рублей из Фонда президентских грантов. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко. По итогам прошедшего в пятницу заседания комитета, был утвержден список победителей первого грантового конкурса 2020 года.

              А уже в среду 26 февраля, через сайт Фонда президентских грантов начнется прием заявок на новый конкурс – второй в этом году, и тоже на сумму в 4 млрд (то есть всего за год НКО получат 8 млрд).

              «Хочу поздравить всех членов комитета: мы справились с задачей, которую ставили себе несколько лет назад – решение по выдаче грантов принимать в начале года», – сказал Кириенко, открывая заседание. Второй конкурс 2020 года начнется раньше, чем, например, три года назад стартовал прием заявок на самый первый конкурс, констатировал глава комитета.

              Победителями конкурса в этот раз стали 2017 общественных организаций. Глава объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Андрей Клепач сообщил: «Почти полтысячи победителей приняли в конкурсе участие впервые. Но есть и 15 тех, кому ранее отклоняли заявки на предыдущих шести конкурсах, и кто на сей раз победил. Упорство вознаграждается».

              Самый большой грант от главы государства – 80 млн рублей – получил Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России», который подал заявку при поддержке Фонда Александра Сокурова, рассказал Кириенко.

              На втором месте оказался получивший 70 млн рублей проект «Борьба за Победу» благотворительного фонда «Память поколений». На эти средства проекта, как поясняли организаторы в своей заявке, вечером 21 июня года в семи городах-героях и городах воинской славы будут организованы масштабные видеопроекции.

              В целом, как уточнил Клепач, направление «Сохранение исторической памяти» вышло на первое место – и по числу победителей, и по общей сумме: 314 проектов, 763 млн рублей. В первую очередь, это связано с предстоящей 75-й годовщиной Победы, – подчеркнул Кириенко. Причем, как добавил Клепач, 90 проектов-победителей в номинации «Сохранение исторической памяти» направлены из малых городов и сел.

              Вообще количество победителей из провинции, как рассказали организаторы, продолжает каждый раз расти – на этот конкурс более 89% заявок было прислано из регионов, причем почти шестьсот победителей – общественники из сел, деревень и городков. Примеры таких проектов привел Кириенко. Например, это программа развития юношеского альпинизма и горного туризма «Твой первый ледоруб» из тувинского села Хову-Аксы или просветительский проект «Играй и узнавай» из пермской деревни Кокур.

              С этим ростом сознательности и активности общественников из провинции прямо связано решение главного инициатора конкурса. «Подписано решение президента о выделении дополнительно к 8 млрд рублей еще 3 млрд рублей ежегодно, чтобы обеспечить софинансирование региональных конкурсов», – сообщил Кириенко.

              Он пояснил: если область или республика проводит у себя аналогичный конкурс, то от 30 до 70% к региональным деньгам будет добавлено из Фонда президентских грантов.

              «Это принципиальное решение президента. Оно связано с тем, что не до всех НКО можно дотянуться из Фонда президентских грантов», – пояснил глава Координационного комитета. Как рассказал Кириенко, решение Владимира Путина стала ответом на инициативу главы организации «Археолог» из Липецка Александра Бессуднова, прозвучавшую на недавней встрече президента с общественностью в этом городе. Бессуднов, напомним, попросил тогда главу государства помочь организовать софинансирование местных НКО одновременно из Фонда президентских грантов и региональных бюджетов.

              НКО завоевали доверие бизнеса

              Уровень активности и профессионализма НКО явно растет, констатировал руководитель Координационного комитета.

              «Обратите внимание, что у них каждый год растет количество денег, которые они привлекают – не государственных, а коммерческих, частных. На мой взгляд, это абсолютное подтверждение повышения уровня их профессионализма и квалификации», – подчеркнул Кириенко в комментарии газете ВЗГЛЯД. Он сообщил, что помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, НКО-победители привлекут 3,7 млрд из других источников. Такое воспитание профессионализма общественников – не менее важная задача, «чем просто распределить деньги», отметил первый замруководителя администрации президента России.

              При этом сама процедура подачи заявки на грант становится все более простой. На сайте Фонда действует личный кабинет, в нем есть форма, через которую НКО подает только свою заявку – а запросы справок из социальных фондов, из налоговой инспекции делает сам Фонд президентских грантов, разъяснил Кириенко. Он уточнил: «Фонд все документы за организацию собирает сам». Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин также считает, что процедуру подачи заявки больше нельзя назвать сложной.

              «Никаких документов собирать не нужно, никаких справок! Только изложить свою идею.

              Изложение идеи – это задача на уровне студенческой курсовой работы», – сказал Чукалин газете ВЗГЛЯД. «Нормальная логика подготовки заявки: почитать методические рекомендации на сайте Фонда, – посоветовал собеседник. – Может быть, лучше даже пройти онлайн-курс у нас на сайте. Он учит азам того, как написать хорошую заявку, как представить качественный проект».

              Кстати, добавил Чукалин, в помощь заявителям на сайте фонда заработал онлайн-подсказчик – «робот». «После того, как будет пройден онлайн-курс, можно оставить заявку на сайте фонда, и «попросить» робота ее оценить – программа сообщит, каковы шансы у данной конкретной заявки на победу и подскажет, что можно доработать, добавил глава Фонда президентских грантов. Речь идет о собственной разработке фонда», – пояснил Чукалин журналистам в кулуарах заседания.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............