Кириенко рассказал об упрощении процедуры конкурса президентских грантов для НКО

Раньше руководителям НКО, претендующим на гранты, приходилось сдавать бумажную отчетность стопками, чуть не возить ее машинами. Теперь же сбор всех справок взял на себя сам Фонд президентских грантов. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД. Он выступил на церемонии объявления итогов конкурса президентских грантов.

Первый замруководителя администрации президента России, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко выступил в пятницу на заседании комитета. В частности, он рассказал о том, насколько проще стал теперь процесс и подготовки заявки на грант, и ее оформления. «Важнейшая задача Фонда президентских грантов состояла в том, чтобы убрать бюрократические препоны, минимизировать трудоемкость, связанную с заполнением бумажек», – напомнил Кириенко.

«Если вы поговорите с любой некоммерческой организацией, которая имела такой опыт, ее руководители подтвердят, что раньше они носили бумажки стопками, если не возили отчетность машинами. На сегодня отчетности у Фонда президентских грантов нет вообще. Ни одной бумажки сюда не надо передавать», – сказал первый замглавы администрации президента.

На сайте Фонда теперь действует личный кабинет, в нем есть форма, через которую НКО подает свою заявку – и это все что требуется. А запросы справок из социальных фондов, из налоговой инспекции делает сам Фонд президентских грантов, разъяснил Кириенко, то есть Фонд все документы за организацию собирает сам. Так что теперь, по его словам, руководители НКО, в первую очередь, будут озабочены не тем, как оформить свое заявление, а тем, реализовать проект, на который им выделяются деньги. Кириенко констатировал, что уровень подготовки НКО в целом явно растет – показателем этого стала готовность бизнесменов выделять деньги на их проекты.

«Обратите внимание, что у них каждый год возрастет количество денег, которые они привлекают – не государственных, а коммерческих, частных.

На мой взгляд, это абсолютное подтверждение повышения уровня их профессионализма и квалификации», – подчеркнул он.

На заседании Координационного комитета в пятницу были объявлены итоги первого конкурса 2020 года: некоммерческим организациям выделено более 4 млрд рублей. Их получат 2017 российских проекта (всего на эти деньги претендовало 9308 проектов). Кроме того, сообщил Кириенко, еще 3,7 млрд рублей НКО-победители обещают привлечь из частных средств в качестве софинансирования. Кстати, впервые в истории президентских грантов, победители получат деньги практически в самом начале года – с 1 марта. Второй конкурс этого года будет объявлен уже 26 февраля, отметил Кириенко.

Особенностью нынешнего конкурса стало то, что по количеству проектов-победителей и сумме грантов первое место получило направление «Сохранение исторической памяти». По оценке самих членов Координационного комитета, это связано с подготовкой к 75-летию Победы.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин также считает, что процедуру конкурса больше нельзя назвать сложной. «У нас все – в электронной системе. Мы все видим по логам, даже то, сколько времени люди заполняют заявки. То есть в среднем ее можно чисто технически заполнить за два дня. Никаких документов собирать не нужно, никаких справок! Только изложить свою идею. А такая задача – на уровне студенческой курсовой работы», – сказал он, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД. При этом Чукалин посетовал: пока что большинство руководителей НКО действуют «по-студенчески», сдают заявление на грант в последнюю ночь.

По его предположению, три четверти НКО проиграли конкурс как раз из-за спешки – авторы проектов проводили за заполнением своих заявлений не больше двух дней.

«У нас в 23.30 заканчивается прием заявлений, и до последних минут люди подавали. А нормальная логика подготовки – это заранее почитать методические рекомендации на сайте Фонда, – посоветовал Чукалин. – Может быть, лучше даже пройти онлайн-курс у нас на сайте. Он учит азам того, как представить качественный проект. Это займет два-три дня. Потом можно за неделю продумать заявку, дать ее посмотреть кому-то из знакомых, чтобы получить от людей обратную связь. Уж две недели, наверное, можно посвятить тому, чтобы подготовить заявление на конкурс».

Как напоминает ТАСС, система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. Н эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

Кстати, добавил Чукалин, в помощь заявителям на сайте фонда заработал онлайн-подсказчик – «робот». «После того, как будет пройден онлайн-курс, можно оставить заявку на сайте фонда, и «попросить» робота ее оценить – программа сообщит, каковы шансы у данной конкретной заявки на победу и подскажет, что можно доработать, добавил глава Фонда президентских грантов. Речь идет о собственной разработке фонда», – пояснил Чукалин журналистам в кулуарах заседания.