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8 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Додон решил вернуть Приднестровье в обход России

За 30 лет существования Приднестровья было много громких заявлений со стороны Кишинева Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Президент Молдавии выступил с инициативой дать Приднестровью широкую автономию, желая прекратить конфликт, который длится вот уже 30 лет. Причем договориться об этом Игорь Додон хочет напрямую с Тирасполем и без участия международных посредников. Но готовы ли в Приднестровье откликнуться на инициативу молдавского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...

Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев

Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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              Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформ   8 февраля 2020, 13:00
              Фото: bv.mos.ru
              Текст: Олег Исайченко

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              С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию.

              На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления. Выступая в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления, глава государства отметил: властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо обсуждать вопросы с рядовыми россиянами. Путин призвал создавать цифровые платформы обратной связи граждан и местных властей.

              «Современные технологии позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы», – отмечал Владимир Путин.

              Такие форматы взаимодействия, которые «позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей» уже существуют в Москве, Московской области и Татарстане, напомнил президент.

              В середине января в послании к Федеральному собранию президент отмечал, что «сильную и благополучную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей». Работающие онлайн-платформы, скорость и качество реакции на обращения как раз и могут стать показателем уважения к людям.

              Применение цифровых технологий для получения обратной связи дает мгновенный результат. В Чувашии больше года функционирует система мониторинга соцсетей «Инцидент-менеджмент». За это время обработано около 10 тыс. комментариев и постов. Большинство проблем о благоустройстве и ЖКХ: разбитые дороги, отсутствие горячей воды, переполненные мусорные контейнеры.

              Было бы ошибкой считать такие проблемы мизерными, потому что люди сталкиваются с ними в своей повседневной жизни. Из того, как решаются эти проблемы, складывается оценка работы органов власти.

              Цифровые платформы обратной связи отлично показали себя в Московской области. В декабре 2018 года в Доме правительства Подмосковья заработал Центр управления регионом (ЦУР). Как рассказывал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар, вся информация распределяется на 11 профильных блоков: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. Чтобы было удобнее структурировать информацию, вся территория региона была поделена на три группы: крупные муниципалитеты (с численностью населения более 200 тысяч), средние (100-200 тысяч) и небольшие (до 100 тысяч).

              Таким образом, в онлайн режиме формируются списки худших муниципалитетов. Система выявляет недобросовестных исполнителей. Более того, автоматически отслеживается динамика появления жалоб. Традиционно больше всего проблем со дворами, вывозом мусора и состоянием дорог. В частности, для дворов характерны проблемы с освещением и незаконным размещением информационных материалов.

              За счет внедрения цифровых технологий властям проще исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. В Курганской области с апреля прошлого года работает сервис «Обратись». Он получает обратную связь от жителей региона по поводу развития инфраструктуры, транспорта, благоустройства, здравоохранения, образования, социальной защиты.

              В Самарской области с помощью цифровых платформ обратной связи хотят установить перечень приоритетных профессий с учетом потребностей региона. Об этом в четверг рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

              «Мы предложили создать в ряде регионов пилотный проект – цифровую платформу потребности на рынке труда. Постараюсь, чтобы Самарская область попала в перечень таких регионов, тем более, что наш проект «Кадросфера», который мы делаем с победителями и финалистами конкурса «Лидерами России», во многом ему соответствует», – рассказал Азаров.

              По его словам, «Кадросфера» собирает информацию о государственной и муниципальной службе, социально значимых проектах, о возможностях профессионального и личностного роста для каждого жителя региона. «Несмотря на то, что работа над платформой еще продолжается, уже с 50 крупнейшими промышленными предприятиями Самарской области подписаны соглашения о сотрудничестве, вносятся рекомендации по развитию кадровой платформы», – отметил губернатор.

              В Москве такой системой обратной связи стало мобильное приложение «Активный гражданин». Проект оказался востребованным. За пять лет проведено более 4,5 тыс. онлайн-голосований, реализовано более 3 тыс. решений. Голосовать можно и на сайте.

              Как рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, сегодня Москва «активно реализует масштабные инфраструктурные городские проекты, уделяя особое внимание внедрению информационных технологий, новых стандартов и умных городских решений во всех сферах жизнедеятельности города».

              «Все эти изменения делаются с одной целью – создать комфортную городскую среду для жителей.

              Наши проекты «Активный гражданин», портал «Наш город», платформа «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы», электронные госуслуги Москвы и сервис «Электронный дом» созданы и работают для обеспечения простой и эффективной обратной связи с жителями и горожанами по всем возможным вопросам: от подачи жалоб по содержанию того или иного городского объекта до предложения идей по развитию городских отраслей», – отметил Пищелко.

              Также в Москва создала портал «Наш город» для решения проблем содержания объектов городского хозяйства. А сервис «Электронный дом» полезен жителям многоквартирных домов. На данный момент более 8,8 млн жителей являются участниками электронных проектов. 

              В Татарстане с 2012 года существует похожая система «Народный контроль». В режиме онлайн можно не только записаться к врачу, но и пожаловаться на незаконную продажу алкоголя и получить финансовое вознаграждение.

              Подобные системы повышают комфорт граждан в общении с властью, которая вместо ожидания формальных жалоб по бюрократическим каналам сразу берется за проблемы, работает на упреждение. Кроме того, этому способствует решение президента сделать бесплатным доступ к общественно значимым интернет-ресурсам и платформам. 

              Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразила надежду, что после заявления президента «пакет решений в области цифровизации» будет применяться во всех регионах страны.

              «До сих пор каждый регион двигался по этому пути со своей скоростью. Кто-то только подходит к этому. В этом году мы в ЭИСИ отмечали позитивные тенденции: в некоторых регионах появились первые каналы обратной связи, пока в самом базовом виде: граждане могли оставить пожелание, жалобу, вопрос. Но все равно появление ответов уже способствовало повышению доверия населения к власти, облегчило людям понимание того, решаются ли их проблемы», – отметила Кислицына.

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