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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
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России необходимо министерство счастья

Сергей Мардан, публицист
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Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...
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    У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

    Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов    21 октября 2020, 08:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота».

    Во вторник правоохранительные органы Соединенных Штатов выступили с обвинениями в адрес 10 россиян, заподозренных в контрабанде электронной аппаратуры, ­- в частности, продукции Apple, - на общую сумму в 50 млн долларов. «При этом использовались курьеры, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот», - сообщает РИА «Новости со ссылкой прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.

    «Семеро обвиняемых арестованы в Нью-Йорке, один – в Иллинойсе, двое скрываются. Госдеп аннулировал 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме», - сообщает прокуратура.

    При этом американские следователи назвали лишь восемь имен из десяти. По их версии, организатором преступной схемы был житель России Саюз Дайбагия (Sayuz Daibagya), 46 лет, от которого члены экипажей «Аэрофлота» и другие лица получали инструкции – они «отправлялись в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства». Прежде всего это были товары компании Apple (iPhone, iPad, Apple Watch). Аппаратура находилась в США у следующих обвиняемых: Акмал Асадов, 38 лет, Антон Перевозников, 34 года, Шохрух Саидов, 31 год, Марат Шахдин, 40 лет, Кирилл Сокхончук, 37 лет и Зокир Искандеров, 30 лет. Все они были взяты под стражу в понедельник в Нью-Йорке. Азамат Бобомуродов, 31 год, - в штате Иллинойс. Все задержанные оказались жителями Бруклина. Как сообщает Amny.com, во вторник (в среду по московскому времени) над обвиняемыми ожидается суд в формате видеоконференции. Жители Бруклина предстанут перед мировым судьей. 

    «Многие устройства были украдены или готовились к отправке в Россию без особого разрешения на экспорт», утверждает прокуратура. По ее версии, одни члены группы скупали устройства, в том числе краденые, а другие расплачивались с ними наличными, которые привозили курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар и потом увозили в Россию, передает ТАСС.

    Иногда подсудимые Дайбагия и Саидов сами провозили устройства, уточняет РБК. Так, в период с августа по декабрь прошлого года первый совершил четыре поездки из США и перевез более тысячи устройств Apple на сумму более 1 млн долларов. Второй 5 октября того же года перевез девять чемоданов с 235 продуктами Apple оценочной стоимостью около 250 тыс. долларов.

    Теперь же, при обыске багажа экипажа и «других курьеров», обнаружены «электронные устройства на миллионы долларов». При аресте обвиняемых изъято более 600 тыс. долларов наличными, некоторая часть средств была спрятана в подвале дома Шахдина, расположенного в нью-йоркском районе Бруклин, уверяет прокуратура. 

    Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что проверяет информацию о причастности сотрудников «Аэрофлота» к обвинениям. В самой авиакомпании, однако, уже опровергли утверждение о том, что под подозрением оказались работники «Аэрофлота». По крайней мере, в опубликованном списке восьми граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники «Аэрофлота», сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

    «Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и Генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий», - сказала Спивакова, добавив, что компания последовательно делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера. От других комментариев компания пока воздержалась.

    Зато на скандал уже откликнулись в Кремле. «Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются к российской компании, но думаю, что российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА «Новости». - Конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний».

    Авиаэксперты считают, что руководству «Аэрофлота» стоит побыстрее выйти на контакт с американской прокуратурой, чтобы уладить скандал. «Это тот случай, когда в прятки играть нельзя. Нужно либо подтвердить, что это фейк, либо признать произошедшее и гарантировать недопущение подобных явлений в будущем», -  сказал в интервью газете ВЗГЛЯД президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов.

    Эксперт порекомендовал руководителям российской авиакомпании «не ждать развития ситуации, а немедленно вмешаться в нее». По мнению Смирнова, «необходимо срочно отправить ответственного представителя «Аэрофлота», чтобы он на месте разобрался в происходящем, встретился с администрацией гражданской авиации США, представителями аэропорта и следственной комиссией. Вмешательство и повышенный интерес со стороны российской авиакомпании и, возможно, российского МИДа, могли бы сгладить эффект от произошедшего».

    «Контрабанда во всех государствах карается очень строгими приговорами, - напомнил эксперт. - Обвинения в контрабанде могут «нанести серьезнейший удар по имиджу авиакомпании и подорвет международные достижения российского авиаперевозчика».

    «Мы знаем, что нередко наши туристы и сотрудники авиакомпаний привозят из-за границы всякого рода товары, - рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru авиаэксперт Роман Гусаров. - Одно время были популярны дорогие часы, сейчас возят различные гаджеты. Не исключаю, что некоторые сотрудники «Аэрофлота» причастны к такого рода бизнесу. Так что, скорее всего, факт контрабанды имел место».

    Гусаров выразил надежду, что «произошедшее не будет использовано в США, как повод для санкций против «Аэрофлота». «Даже если допустить, что контрабанду возили члены экипажа или бортпроводники, то вряд ли они действовали с подачи руководства авиакомпании. Это частное дело и за нарушения закона своими сотрудниками «Аэрофлот» в любом случае не в ответе», - пояснил Гусаров. 

    Исследователи рынка телекоммуникаций напоминают, что возить «серые» айфоны в промышленных масштабах слишком рискованно, поскольку высок риск попасться на таможне. «Если чемодан может вместить 20 кг, а

    айфон весит около 100 гр, то можно посчитать, что в одном чемодане курьер мог провезти 200 айфонов.

    Этого недостаточно, чтобы сильно разбогатеть, но нажиться можно», - сказал газете ВЗГЛЯД шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн.

    При этом собеседник уверен - риски не оправдывают возможной прибыли. «На этом риске можно потерять абсолютно все - и те суммы, которые вложены, и возможную прибыль. Это попахивает девяностыми годами». Аналитик сомневаются, что скандал возник на политической почве. «Политика тут вряд ли замешана. Американские газеты, конечно, напишут – вот, русские опять попались на мухляже. Но в том потоке негатива, который они льют на Россию, это не будет заметным».

    Политолог-американист Борис Межуев не исключает, что скандал неслучайно разгорелся в канун президентских выборов в США. Возможно, ситуация с «Аэрофлотом» будет использована в предвыборной борьбе действующей администрацией - как очередное опровержение тезиса демократов о том, что Дональд Трамп все время подыгрывает России. «Однако это краткосрочная история. Скорее всего, после выборов скандал заглохнет. «Аэрофлот» - важная авиакомпания, у нее неплохие отношения с Соединенными Штатами и общеполитического контекста для нападения на «Аэрофлот» нет», - сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

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