В Кремле отреагировали на обвинение США в адрес сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде

Россия всегда стоит на страже интересов отечественных компаний, в том числе авиаперевозчика «Аэрофлот», сотрудники которого обвиняются в контрабанде из США электронной аппаратуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются к российской компании, но думаю, что российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

«И конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний», – подчеркнул Песков.

Напомним, прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заподозрила сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple. Указывается, что «обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов Apple» – Apple iPhone, iPad и Apple Watch.

Авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил о риске политизации в США дела о контрабанде против сотрудников «Аэрофлота».