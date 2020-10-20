Авиаэксперт предупредил о риске политизации в США дела о контрабанде против сотрудников «Аэрофлота»

«Это частное дело и за нарушения закона своими сотрудниками «Аэрофлот» не в ответе. Хотя в преддверии выборов американского президента нельзя исключать политизацию данной ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя обвинения властей США в адрес сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в контрабанде продукции Apple.

«Если подходить к этому делу без политики, то мы знаем, что нередко наши туристы и сотрудники авиакомпаний привозят из-за границы всякого рода товары, – рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. – Одно время были популярны дорогие часы, сейчас возят различные гаджеты. Я не исключаю, что некоторые сотрудники «Аэрофлота» могут быть причастны к такого рода бизнесу. Скорее всего, факт контрабанды имел место. При этом возникает вопрос: почему подозреваемых выявляли не по одному на таможне, а обнародовали большим списком и именно сейчас?».

По мнению собеседника, этот инцидент вряд ли сильно повлияет на операционную деятельность «Аэрофлота». «В авиакомпании работают десятки тысяч сотрудников, полеты сокращены из-за коронавируса. Любой член экипажа с удовольствием заменит коллегу на борту, чтобы обеспечить себе налет часов и соответственно прибавку к зарплате», – отметил Гусаров.

«Я надеюсь, что произошедшее не будет использовано США, как повод для санкций в отношении «Аэрофлота». Вряд ли можно допустить, что контрабанда велась с подачи и при попустительстве руководства авиакомпании. Это частное дело и за нарушения закона своими сотрудниками «Аэрофлот» не в ответе. Хотя в преддверии выборов американского президента нельзя исключать политизацию данной ситуации», – подчеркнул эксперт.

«Сейчас вообще идет разрушение шаблонов. В 80–90-е годы мы воспринимали Запад как некое пространство, где действуют законы и правила. А сегодня мы видим, как эти правила и законы разрушаются самими же их создателями. Поэтому как поведут себя американцы в этой, при прочих равных, вполне рядовой ситуации – сегодня сказать сложно», – заключил Гусаров.

Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заподозрила сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple. Указывается, что «обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов Apple» – Apple iPhone, iPad и Apple Watch. При этом использовались «курьеры, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». Семеро обвиняемых арестованы в Нью-Йорке, один – в Иллинойсе, двое скрываются. Госдеп «аннулировал 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме», передает РИА «Новости».

Как утверждают американские власти, «после получения инструкций от обвиняемого жителя России Саюза Дайбагя, члены экипажа «Аэрофлота» и другие лица отправлялись в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства».

У обвиняемых «Акмала Асадова, Кирилла Сохончука, Антона Перевозникова, Марата Шадхина и других, находившихся в США, имелись электронные устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт». При обыске багажа членов экипажа и «других курьеров» обнаружены «электронные устройства на миллионы долларов». При аресте обвиняемых было обнаружено более 600 тыс. долларов наличными, некоторая часть средств была спрятана в подвале дома Шадхина, сообщила прокуратура.

Одни члены группы, как говорится в сообщении, скупали устройства, в том числе краденые, в США, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар по прилете в Соединенные Штаты и потом увозили в Россию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что «большая группа сотрудников ФБР в аэропорту JFK производила проверку багажа и пассажиров, вылетающего в Москву рейса «Аэрофлота». Консульство выясняет, есть ли среди задержанных россияне.