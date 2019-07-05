Погибшие подводники могли решать невыполнимые задачи

Пока высокая комиссия выясняет подробности и причины трагедии на глубоководном аппарате в Баренцевом море, с имен погибших подводников был снят гриф секретности. Журналистам удалось выяснить, что офицеры, проявившие героизм и отдавшие жизни ради спасения лодки и экипажа, участвовали в уникальных морских операциях, а «на гражданке» были любящими отцами и мужьями.

В четверг в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел по подводникам панихиду. На ней присутствовали моряки и офицеры Военно-морского флота, а также прихожане, которые пришли почтить память погибших.

По информации «Коммерсанта», погибшие подводники служили в войсковой части № 45707 в соседнем от Кронштадта Петергофе. Она включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. Именно оттуда офицеры и отправились в свое последнее плавание в сторону Североморска.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор сайта подводников «Автономка», капитан-лейтенант запаса Александр Викторов, отбор в часть 45707 всегда был очень жестким. Об этом он узнал еще во время службы на подводной лодке, членов экипажа которой рассматривали как претендентов в это подразделение.

«Туда попадали лучшие по здоровью. Здоровье должно было быть лучше, чем у космонавтов. Это была многоступенчатая система отбора: сначала на уровне флотилии, потом на уровне эскадры, затем на уровне флота, а только затем на уровне Москвы. И уже после этого люди попадали в эту часть», – рассказал Викторов. Он добавил, что служба в этой части позволяла быстрее дослуживаться до высшего военного звания, потому что там «люди выполняли очень важные задачи, характер которых мы не узнаем еще многие годы».

Отметим, что подготовка гидронавтов такого высокого класса требует немало усилий. Как рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, у гражданских специалистов уходит на такую подготовку около трех лет.

«Необходимо, чтобы человек обладал человеческими качествами для работы в таких условиях – честность, целеустремленность, самоотдача. Кроме того, обязательно у всех пилотов должны быть и особые навыки – инженерные знания. А если работать в области научных исследований, то еще и соответствующая специализация в науке», – рассказал Сагалевич.

Впрочем, собеседник отметил, что у военных возможностей гораздо больше, чем у гражданских гидронавтов. Как полагает Сагалевич: «Думаю, там специальная подготовка эксперта для работы на глубине может занять и менее трех лет».

Напомним, о трагедии, которая произошла в понедельник, стало известно на следующий день. В пожаре погибли 14 человек, среди которых оказалось семь капитанов первого ранга, в том числе два Героя России. Все они отравились продуктами горения. Полный список жертв подводной катастрофы был опубликован в среду.

Среди погибших – капитан третьего ранга Виктор Кузьмин, который который родился в городе Гаджиево Мурманской области, а учился в Петербурге. Telegram-канал Baza первым сообщил, что Виктор был из династии подводников – его отец, контр-адмирал Сергей Кузьмин в середине 90-х был награжден звездой Героя за плавание подо льдами на Северном полюсе. В конце нулевых Кузьмина назначили начальником Управления боевой подготовки ВМФ.

«У нас все в семье подводники, все племянники пошли служить в подводный флот, – рассказал газете ВЗГЛЯД дядя погибшего капитан первого ранга Александр Кузьмин. – Виктор дослужил до звания капитана третьего ранга.

Нормальный перспективный офицер. Вся жизнь его прошла в гарнизонах. Он – любящий отец, у него осталось двое маленьких детей, один из них должен был пойти в этом году в школу».

В катастрофе погиб и сын командира части №45707 Денис Опарин, уроженец поселка Оленья Губа в Мурманской области. Его отец, командир части Александр Опарин – Герой России, капитан 1-го ранга. Недавно Денису исполнилось 40 лет. В 2000 году Александр Опарин на борту разведывательного корабля «Темрюк» участвовал в спасательной экспедиции в Баренцевом море на месте гибели атомной подводной лодки «Курск».

Капитан 1-го ранга Денис Долонский за 10 дней до гибели вместе с товарищами отмечал круглую дату – с момента выпуска из Высшего военно-морского училища подводного плавания. В разговоре с «Комсомольской правдой» его друг Денис назвал Долонского «настоящим мужчиной». «Человек с большой буквы... Денис был добрый и открытый человек. Он очень любил супругу и своих детей. За что Героя получил, я не спрашивал. Он все равно бы не сказал», – рассказал Денис.

Погибший капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский был зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова, который 13 лет возглавлял учебный центр ВМФ в городе Сосновый Бор. В 1979 году Бедердинов участвовал в переходе вокруг земли через пролив Дрейка на Камчатку, за что впоследствии получил орден Красного Знамени. У Воскресенского остались жена и дети.

Самоотверженно вел себя в момент пожара на подводном аппарате и 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, моряк родом из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Именно он, как сообщили в Минобороны, спас гражданского моряка, вытолкнув мужчину из аварийного отсека, а сам продолжил «бороться за живучесть корабля».

«Дима очень хорошо учился, – рассказал «КП-Петербург» друг Соловьева. – Он изначально планировал оставаться работать моряком, сразу же после учебы он уехал на Камчатку. Оттуда уже ушел в акванавты. Про службу он не рассказывал, сколько мы не спрашивали. Но говорил, что долго проходил обучение. Он был счастлив, что туда попал. Ему было тяжело надолго уходить в плавание, так как дома ждала семья: жена и двое детей. А в мае, когда мы с ним последний раз виделись, он сказал, что они ждут третьего ребенка».

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Еще один погибший – капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев перед выходом в последний рейс не сказал своей жене Виктории, когда вернется. Как рассказала Виктория «Снобу» , о трагедии она узнала на Камчатке. Перед выходом в море Владимир успел немного отдохнуть дома. «Пришел домой, поспал. Проснулся, поехал на корабль. Позвонил, у меня не получилось взять трубку, потому что я не слышала. Телефон был в машине. Написал: «Крошка, мы ненадолго. Скоро буду». Все. Никаких сроков, ничего, просто: «Скоро буду». Я перезвонила ему: телефон не в зоне действия. Написала ему: «Люблю тебя, хорошей дороги, солнце», – рассказала Виктория. Позднее Владимир ответил: «И я тебя». Это был последний диалог супругов.

Среди погибших – испытатель глубоководной военной техники капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны 57-летний Николай Филин. Звание Героя России получил в прошлом году. Он также награжден орденами Мужества и «За военные заслуги». Племянница Филина рассказала РБК, что ее дядя очень любил семью, а работу боготворил, для него не было невыполнимых задач, «были лишь задачи, над которыми нужно было подумать».

В четверг министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал пожар в аккумуляторном отсеке основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом в Баренцевом море. Официально Минобороны не называет подлодку, но по информации многих изданий, речь идет о секретной субмарине АС-31, известной как «Лошарик».

Шойгу уточнил, что ядерная энергетическая установка на борту подлодки находится в работоспособном состоянии (слова министра о ядерном реакторе также указывают на то, что речь скорее всего идет именно о «Лошарике»). По его словам, экипаж принял все необходимые меры для ее защиты и аппарат может быть восстановлен в достаточно короткие сроки. По официальным данным, подлодка изучала дно океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

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