Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

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3 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

В одной короткой фразе «рекламщики» ФБР налепили сразу три грубых ошибкиФото: ВЗГЛЯД
Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие? Подробности...
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Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Клиповое мышление показывает умение быстро думать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
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Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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              Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

              Алана Ибрагимова задерживали весьма жестко   3 октября 2019, 18:20
              Фото: кадр телеканала РЕН ТВ
              Текст: Антон Крылов

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              Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно?

              Сотрудники ГАИ задержали сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова по имени Алан. История чем-то напоминает прошлые задержания мажоров на дорогих иномарках: трехчасовая погоня, подозрение в наркотическом опьянении, найденное в машине оружие.

              Но есть одно принципиальное отличие. Алана Ибрагимова задерживали жестко и даже грубо – сотрудник ГАИ молотом разбил окно, после чего сотрудники выволокли водителя и пассажира из машины, уложили лицом в асфальт, пинками заставили раздвинуть ноги. Активно матерясь, требовали признаться в том, что у них есть с собой что-то запрещенное.

              Пассажир молчал, а вот Ибрагимов, действительно, выглядел неадекватно, постоянно извиняясь перед всеми, включая отсутствующего отца. Издание Life.Ru публикует впечатления женщины, на глазах которой сотрудники ГАИ вскрывали машину, с Ибрагимовым и его попутчиком: «один спал на пассажирском сиденье ничком, другой тупо смотрел в одну точку».

              По мнению руководителя юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиля Ахметжанова, действия полицейских по отношению к водителю выглядят вполне оправданными.

              «В том, что Алана Ибрагимова вытащили из машины с использованием кувалды, я ничего противоправного не вижу. То же самое касается наручников. Предполагаемого правонарушителя предупредили, ему сообщили, что надо выйти из автомобиля. В данном случае сотрудник полиции обладает определенными правами. Да, задержанному был нанесен вред, связанный с исполнением служебных обязанностей сотрудниками ДПС, но нанесен в пределах необходимого. Этот вред подлежит возмещению в случае соответствующего решения суда. Требования полицейских надо выполнять», – заявил Ахметжанов в интервью газете ВЗГЛЯД.

              При этом он считает категорически неправильным столь же жесткие действия по отношению к пассажиру автомобиля. «При чем тут пассажир? А если бы речь шла о похищении водителем человека? Или водитель мог везти пассажира, нуждающегося в срочной медицинской помощи, беременную женщину и так далее?» – спрашивает юрист. Если же сотрудники ДПС предполагали, что пассажир вооружен, что он угрожает водителю или опасен по каким-либо другим параметрам – тогда необходимо вызвать СОБР или ОМОН, отмечает он.

              «Почему решили захватывать самостоятельно? Вытащили, вытряхнули человека из машины, бросили на землю. Это как если бы при захвате условного водителя автобуса укладывали бы на асфальт в наручниках всех остальных пассажиров. Или представьте, вы едете с женой в такси. Сотрудники ДПС задерживают таксиста. А заодно и вас с супругой вытряхивают на асфальт. Странно было бы, правда? То же самое и здесь. Такие действия сотрудников ДПС нуждаются в объяснениях», – полагает Ахметжанов.

              Официальную информацию от ГАИ публикует ТАСС: «На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло иномарки и таким образом извлечь нарушителя из машины. В ходе досмотра в багажнике иномарки были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки транспортного средства на нем были установлены подложные государственные регистрационные знаки», – говорится в сообщении.

              В отношении Ибрагимова составлены шесть административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 264.1) УК РФ. По данным РЕН ТВ, у Ибрагимова-младшего «в активе» более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тыс. рублей.

              Последняя запись в «Инстраграме» Алана Ибрагимова – фото той самой БМВ, которую вскрыли кувалдой гаишники, с подписью «Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность». Подобных «люксовых» фото с соответствующими псевдоглубокомысленными подписями в «Инстаграме» молодого человека много. «Ауди» А7 сопровождается текстом «Честность и верность это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать», «Мерседес Гелндеваген» – «Не ленитесь. Только тогда у вас будет все, о чем вы мечтаете», и только «Порше» обошлось без букв, только изображение сердечка. В целом только одного «Инстаграма» вполне достаточно для того, чтобы поставить диагноз «мажор», но это в нашей стране не преступление.

              Езда на автомобиле в состоянии наркотического опьянения тоже сама по себе преступлением не является, это административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает только в случае ДТП с последствиями. Возможно, именно поэтому мажоры продолжают и продолжают носиться по Москве и другим городам в состоянии разнообразного опьянения. Во-первых, надеются не попасться. А во-вторых, понимают, что даже если попадутся, то никаких серьезных последствий не будет – ну оштрафуют, ну лишат прав, но можно же ездить и без прав, главное еще раз не попасться.

              Судя по той жесткости, с которой сотрудники ГАИ задерживали Алана Ибрагимова и его пассажира, правоохранительным органам надоела эта безнаказанность, и они добавили к вероятным последствиям максимально суровое задержание.

              Несмотря на нелюбовь общества к мажорам на дорогих иномарках, вряд ли граждане однозначно одобрят поведение сотрудников ГАИ. Мат и грубость, причем не только по отношению к водителю, но и к пассажиру, выглядят чрезмерными и неоправданными.

              Возможно, законодателям есть смысл задуматься о дальнейшем ужесточении наказания за регулярные нарушения правил дорожного движения и за неподчинение сотрудникам ГАИ. В США голливудские звезды регулярно подвергаются реальным арестам и серьезным денежным штрафам за пьяную езду.

              Желание правоохранителей жестко зафиксировать явно неадекватного водителя тоже вполне объяснимо. А вот материться – это однозначно излишне и, кроме того, тоже является административным правонарушением. Так кому же показывать пример скрупулезного соблюдения закона и безусловной вежливости, как не правоохранительным органам?


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