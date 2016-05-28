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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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250-я годовщина русской «гибридной войны»

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Всякий раз давление Запада на население украинских территорий завершается всплеском народного гнева и приходом более или менее вежливых, но всегда неплохо вооруженных людей с северо-востока. Подробности...
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Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

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        • Нет

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          Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

          Кира Майер в зале суда   1 июня 2018, 08:16
          Фото: twitter.com/sledcom_rf
          Текст: Петр Акопов

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          В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона?

          Эпопея с противостоянием государства и представительницы столичной «золотой молодежи» Мары Багдасарян длится уже не первый год. Лишенную водительских прав девушку периодически ловят за рулем ее машины. Наказывают, приговаривают к исправительным работам – а она снова и снова садится за руль.

          Наглая упертость Багдасарян давно уже рассматривается как вызов государству – не ГАИ или власти, а именно государству, то есть всем нам. Не буду соблюдать ваши законы – вот и всё. Пока история Багдасарян не закончилась серьезным сроком или трагедией (например, аварией во время погони за ней полиции), она вызывает возмущение у самых широких слоев общества. До каких пор можно практически безнаказанно нарушать законы, подрывая тем самым репутацию власти? Вот до чего докатились – вся государственная машина не может призвать к порядку одну слетевшую с катушек девушку. А ведь дурной пример заразителен – и скоро у Багдасарян появятся последователи.

          И они действительно появились. История с Кирой Майер отчасти продолжает тему Багдасарян, развивая ее в сторону еще большего абсурда. Если Багдасарян хотя бы избегала публичности и пряталась от журналистов, то Даша Цветкова по кличке Майер, наоборот, всячески рекламирует себя. На ее Инстаграм подписаны почти полторы сотни тысяч человек.

          24-летняя уроженка удмуртского Сарапула выкладывает туда свои фотографии – своего тела и его перемещения по различным курортам. Все в стиле Ким Кардашьян – гуру всех девушек, мечтающих стать звездой благодаря собственным фотографиям с губками-бантиком и выдающимися частями тела. В четверг Кардашьян принимал в Белом доме Дональд Трамп, а Кира Майер предстала перед одним из районных судов Москвы по обвинению в насилии против полицейского.

          Неделю назад Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве – после того, как сотрудник ДПС оформил на девушку протокол за езду без прав. Сначала она предложила гаишникам «договориться», расплатившись с ними «натурой», а когда ей отказали, стала кричать, вырывать бумаги, царапаться. Пыталась уехать на своем «Мерседесе» – но ее скрутили и арестовали на 5 суток. В участке даже якобы попыталась покончить с собой. Теперь, когда против нее возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей может грозить до 5 лет.

          Что удивительно в этой истории? То, что «модель», лишенная прав еще в ноябре прошлого года, не только совершенно спокойно села за руль, но еще и пыталась отбиться от полицейских. Можно, конечно, списать все на наркотики (если они были) или запредельную глупость. На то, что презрение к нравственности приводит к наплевательскому отношению к обществу как таковому. Но нельзя не заметить и еще один важный мотив.

          Майер, как и Багдасарян, не просто «упертые дуры». Они, похоже, совершенно искренне считают себя вправе нарушать закон. При этом они не жили в 90-х, когда нарушение закона для определенной части общества (олигархи, бандиты) было правилом жизни, а возможность откупиться использовалась и более широкими народными массами. Нет, Мара и Кира были детьми в 90-е, да и в нулевые. Это дети нашего времени – и откуда у них такая куриная слепота? Ведь они в упор не замечают государство – и, скорее всего, считают, что оно вообще для лохов, что его нет. Что можно жить как хочешь, если у тебя есть деньги – а эти полицейские, эти законы, это так, что-то несущественное.

          Подобные персонажи не только неадекватно оценивают свои силы – они даже не понимают, что их главным противником является не власть, не чиновники, не государство даже. А само общество – то есть весь народ. Бросая открытый вызов законам, «буйные девушки» вызывают на себя гнев именно общества. Которое, конечно, может вначале и посмеяться над их тупостью и эгоизмом, но потом начинает возмущаться уже серьезно. Игнорирование общественного мнения – гораздо более опасная для индивидуума вещь, чем даже нарушение законов.

          Можно вспомнить, как еще не так давно в той же Москве представители «золотой молодежи» некоторых кавказских народов вели себя, мягко говоря, вызывающе – но потом, за несколько лет, прошедших с беспорядков на Манежной в конце 2010 года, их приструнили. В том числе и с помощью «лидеров общественного мнения» их диаспор – говоря проще, через апелляцию к руководителям субъектов Федерации наподобие Чечни. Потому что альтернативой были бы очень неприятные последствия для «фрондирующих джигитов».

          В случае с Марой и Кирой взывать не к кому – у первой родители не имеют управы на свою дочь, а вторая вообще живет сама по себе. Но то течение, которое символизируют эти девушки, нужно пресекать в зародыше – ради их же блага. Пока они на полном ходу не врезались в бетонную стену общественного мнения.


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