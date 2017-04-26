Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?

В московской тюрьме «Матросская тишина», считающейся и без того одной из «престижных», обнаружились «ВИП-камеры». Как передает РИА «Новости», в настоящее время проходит инспекция учреждения. Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен, трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, проверки продолжаются. Материалы уже переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Соцсети традиционно возмущаются: «совсем обнаглели», «за деньги можно всё», «сидят как во дворце».

На этом фоне особняком стоит мнение советника президента Германа Клименко, который, ознакомившись с видеозаписью «ВИП-камер», оставил на своей странице в Facebook следующий комментарий:

«А как должны сидеть в СИЗО люди, которые судом еще не признаны виновными? Как свиньи? Да и называть эти камеры VIP сложновато».

Действительно, камеры на видеозаписи выглядят чуть лучше, чем те, которые показывают по телевизору обычно в репортажах из СИЗО, но им далеко даже до студенческого хостела, не говоря уж о стандартном гостиничном номере.

К сожалению, пенитенциарная сфера остается в России одной из самых архаичных, и эта проблема ничуть не меньше, если не больше, чем «палочная» система в полиции или практически полное отсутствие оправдательных приговоров в судах.

Еще раз подчеркнем – речь идет даже не о местах отбытия наказаний – они тоже далеко не похожи на курорты или хотя бы недорогие гостиницы – как это реализовано во многих странах Европы (бытовым условиям, в которых содержится массовый убийца Брейвик, могут позавидовать жители многих стран мира). Но речь не о них. Речь о местах предварительного заключения, где находятся, согласно Конституции РФ, невинные люди, обладающие абсолютно теми же правами, что и люди по другую сторону решетки.

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Тюрьма «Матросская тишина», или СИЗО № 1, была основана в 1775 году, потом разрасталась и расширялась, но последнее крупное строительство велось в 1949 году – тогда появился третий корпус. С тех пор – только надстройки и ремонт.

Здание «Бутырки», или СИЗО № 2, было построено также при Екатерине Великой на месте деревянного острога, на фасаде здания указана дата – 1771 год. В «Бутырке» сидел еще Емельян Пугачев. Эта тюрьма также активно расширялась на протяжении столетий и сейчас занимает около 20 корпусов, новостроек среди них также нет.

Специзолятор в Лефортово (бывшая тюрьма ФСБ) – здание построено в 1881 году.

Здание СИЗО № 3 в Силикатном проезде построено в 1938 году.

СИЗО № 4 в Медведково – относительно новое, здание 1975 года реконструировано в 1994 году. «Детское» СИЗО № 5 на Водном стадионе и «женское» СИЗО № 6 в Печатниках – реконструкция также была проведена в 90-е годы. Эти изоляторы находятся в бывших лечебно-трудовых профилакториях, где в советские времена принудительным трудом пытались лечить алкоголиков.

Таким образом, крупнейшие следственные изоляторы Москвы, где ждут суда тысячи человек, – это старинные здания, в которых в принципе невозможно полностью выполнить современные нормы человеческого общежития, а остальные – это, по сути, приспособленные здания, изначально рассчитанные на похожие, но все-таки несколько другие цели.

И это мы говорим только о Москве, в других городах ситуация либо не лучше, либо значительно хуже. Разговоры о том, что нужно строить новые следственные изоляторы, ведутся, но за последние 12 лет в столичном регионе не было ни одного подобного объекта. Летом 2016 года заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев анонсировал федеральную целевую программу, согласно которой в 2017–2025 годах «предусмотрено строительство нового СИЗО на две тысячи мест в Москве и нового СИЗО-двухтысячника в Московской области».

По словам Бояринева, столичные СИЗО рассчитаны на содержание 8,5 тыс. заключенных, но в них содержится на 3,5 тыс. человек больше.

«Дошло до того, что на сегодня перелимит по Москве достигает 40%», – сокрушался полтора года назад замдиректора ФСИН.

В ближайшее время эта проблема при текущем финансировании вряд ли будет решена – наоборот, есть риск, что сроки строительства могут затянуться: в Санкт-Петербурге тюрьма «Кресты-2» строилась более 10 лет с многочисленными скандалами. Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов в ноябре прошлого года был арестован по обвинению в получении взяток на сумму более 100 миллионов рублей от подрядчиков строительства СИЗО.

Неудивительно, что в ожидании суда в переполненных и устаревших СИЗО многие люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Трагическая история юриста Сергея Магнитского стала поводом для запуска первого витка антироссийских санкций в 2010 году.

Но ситуация с содержанием, еще раз подчеркнем, не признанных судом виновными людей в скотских условиях требует решения не потому, что «Запад осудит». Это негуманно и несправедливо, это архаично и жестоко.

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, помнится, был крайне шокирован условиями в Лефортово, но и этот случай привлек внимание не из-за беспрецедентности ситуации, а из-за эксцентричной личности бывшего марийского «герцога».

Ситуация в российской армии, где в 90-е и в начале нулевых солдаты питались кое-как и жили в разваливающихся казармах, тоже казалась нерешаемой, но ее удалось переломить и исправить.

Безусловно, содержание подозреваемых в человеческих условиях не является таким же краеугольным камнем национальной безопасности, как сытые и здоровые солдаты. Но это вопрос национального престижа и самоуважения.

Что тоже, согласитесь, немаловажно.