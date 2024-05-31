Как перевезти кошку или собаку в поезде, самолете или машине на дальнее расстояние?

Tекст: Татьяна Косолапова

Помимо ряда документов, которые необходимо подготовить для путешествия с животным как по России, так и за рубеж, следует приучить питомца к транспортному контейнеру, узнать, не требуются ли ему в поездке седативные средства. Для уменьшения стресса любимца, а также для повышения комфорта в дороге можно заранее приобрести для него удобные гаджеты: специальные ремни безопасности для животных, «умные» поилки и другие.



Документы

Для путешествия с животным по стране из документов потребуется только ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации и действующая прививка против бешенства. Ветеринар, автор сообщества ВКонтакте «Ветеринар Доктор Ру» Марина Руденко подчеркивает, что это необходимо абсолютно всем кошкам и собакам. Во-первых, пушистый друг все-таки способен неожиданно убежать от хозяина, подцепив какое-либо заболевание от другого животного на улице. Во-вторых, человек и сам может принести опасный для четвероногого вирус, например, на обуви.



«Ставятся поливалентные (комбинированные) вакцины сразу от ряда инфекционных заболеваний отдельно для кошек, отдельно для собак. Также есть одна общая болезнь – бешенство, от которой тоже требуется прививка. Иммунитет у животного в общей сложности вырабатывается в течение месяца», – делится ветврач.

В случае если питомец с хозяином совсем недавно и не имеет никаких отметок в ветпаспорте либо по какой-то причине ранее не проходил общую вакцинацию, необходимо позаботиться о проведении всех процедур заранее. Во-первых, рассказывает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, в первые сутки после вакцинации у животных часто наблюдаются вялость и отсутствие аппетита. При проявлении таких симптомов следует оставить любимца в покое, позволить ему отоспаться и набраться сил. Путешествия, даже длиной в несколько часов, например, на дачу, и на собственном автомобиле, рекомендованы только после того, как животное придет в себя.

Во-вторых, не ранее чем за 14 дней до поездки со всеми вышеперечисленными документами необходимо обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ), где питомцу проведут осмотр и проставят соответствующие отметки в ветеринарный паспорт, продолжает эксперт. «При этом важно помнить, что прививку от бешенства нужно сделать заранее. Оформить ветеринарное свидетельство в СББЖ возможно не ранее чем через 20 дней после вакцинации животного», – подчеркивает собеседник.

При путешествии за границу на любом виде транспорта нужно внимательно изучить ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируется посетить. В некоторых странах есть ограничения на ввоз определенных пород собак, предупреждает президент РКФ. Например, в Израиль запрещено ввозить американских и английских стаффордширских терьеров, ротвейлеров, филу бразильеро, аргентинского дога, тоса-ину и бультерьера. А если в планах посетить сразу несколько стран за одну поездку или путешествие осуществляется транзитом, следует выяснить требования к ввозу животного всех государств. Так, например, при поездке в Венгрию помимо вышеперечисленных документов необходимо предъявить справку о том, что в зоне 20 км от места, откуда вывозится животное, и за трехмесячный период до его вывоза не регистрировалось случаев заболевания бешенством.

«Лучше перед поездкой за границу обратиться в станцию по борьбе с болезнями животных. Там вашего питомца подготовят к поездке: сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок в международный ветеринарный паспорт.

Здесь же можно получить и сам ветеринарный паспорт установленного образца. Важно чипировать собаку, поскольку для ввоза животного в большинство стран потребуется чип», – делится Голубев.

Он также отмечает, что с 16 сентября этого года будут изменены правила ввоза животных из России и Белоруссии в страны Европейского союза. Для выезда потребуется пройти серологическое исследование на наличие антител к бешенству. Это значит, что собаку или кошку нужно привить аккредитованной в ЕС вакциной, а затем сдать соответствующий тест. О предстоящих изменениях ранее сообщила главный госветинспектор Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.



При путешествии на самолете необходимо дополнительно ознакомиться с правилами авиакомпании, самолетом которой планируется путешествовать. Например, многие не допускают к перелету представителей брахицефальных пород, к которым относятся бульдоги, мопсы, пекинесы, ши-тцу, боксеры, грифоны и другие. Также ряд авиакомпаний предъявляют индивидуальные требования к размерам переноски, ее материалу и общему весу вместе с питомцем.



К путешествию на поезде разрешены все виды собак и кошек, однако следует обратить внимание на класс вагона. В большинстве случаев допускаются только мелкие домашние животные в специальной переноске и крупные собаки-поводыри, поэтому необходимо заранее узнать условия перевозки питомца.

При путешествии на машине никаких ограничений по перевозке четвероногих практически не существует. В редких случаях инспекторы могут ссылаться на пункт 23.3 ПДД РФ, согласно которому собака или другой крупный питомец приравнивается к грузу, животное должно быть размещено и закреплено так, чтобы избежать его падения или создания помех для движения, а также оно не должно загораживать обзор водителю.

Для автомобильных поездок можно использовать либо соответствующую размерам питомца перевозку, заранее закрепленную ремнями безопасности, либо специальный автомобильный ремень для животных, который выглядит как шлейка и вставляется в защелку обычного ремня. Если животное мелкой породы, то помимо собачьего ремня стоит приобрести автомобильный гамак.

В таком «загончике» питомец будет ощущать себя более комфортно и не поцарапает салон автомобиля.

Средства для перевозки и подготовка к поездке

Перед поездкой на любом транспорте стоит проследить за тем, чтобы животное хорошо сходило в туалет, но не кормить его, говорит Голубев. В противном случае могут возникнуть проблемы с ЖКТ в дороге. Если ожидается длительная поездка, то питомцу все-таки можно предложить немного еды. В дорогу, если путешествие проходит в машине или поезде, лучше взять с собой сухой корм, который привыкла есть собака или кошка, и чистую воду, чтобы предлагать животному. В зоомагазинах легко можно найти складные силиконовые миски для путешествий либо захватить какую-то посуду из дома.

«Если планируется перелет, то в транспортный контейнер поставьте специальную миску-непроливайку или поилку. В них можно налить немного воды, слегка утолить жажду питомцу хватит. Много пить животному во время полета не стоит, так как если собака захочет сходить в туалет, то сделать это будет проблематично, что вызовет дополнительный стресс у питомца», – объясняет Голубев.

Он подчеркивает, что не нужно насильно заставлять любимца есть или пить. Если питомец испытывает стресс, то отказ от пищи и воды – естественная реакция. Как только собака или кошка успокоится, животное можно будет покормить. Тем не менее он рекомендует все-таки периодически предлагать животному чистую воду на случай, если питомец все-таки захочет пить.

Такой же точки зрения придерживается ветеринар Руденко.

«Как правило, отказ от еды у животных связан со стрессом. Здесь можно заранее подумать о применении успокаивающих препаратов и создании в поездке максимально комфортных условий. В этом могут помочь кинологи и зоопсихологи – можно обратиться к ним за консультацией заранее.

В поездку можно взять лакомство, любимую еду питомца, чтобы всячески стимулировать аппетит. И обязательно нужно ненавязчиво предлагать воду. Если у животных не вызывает стресс допаивание со шприца – можно делать и так», – советует специалист.

Заслуженный ветеринар России Сергей Середа замечает, что за несколько дней до путешествия не следует угощать питомца лакомствами, которые он еще никогда не пробовал, или менять рацион питания. Непривычные продукты могут вызвать у животного пищевую аллергию, которая проявляется в виде зуда, покраснения, перхоти и сопровождается воспалением, переменой в поведении.

Животное может беспокойно вести себя в поездке, поэтому необходимо начать заранее к ней готовиться, продолжает собеседник. Если поездка планируется на машине, то стоит начать приучать собаку или кошку к этому транспорту. Сначала стоит осуществлять короткие поездки по 10–15 минут, и если реакция питомца спокойная, то нужно постепенно увеличивать это время.

К поезду и самолету тоже можно подготовиться заранее: необходимо приучать питомца к транспортному контейнеру, в котором он поедет, рассказывает Голубев. Это необходимо для того, чтобы в поездке любимец не нервничал, находясь в переноске. Во время поездки необходимо следить за его самочувствием, ведь некоторых животных может укачивать. Если питомец путешествует без переноски, не стоит позволять ему свободно перемещаться во время движения, высовываться в окно, даже если передвигаетесь на собственном автомобиле. Это может создать аварийную ситуацию, а также есть риск получить травму при резком торможении.

«Время от времени останавливайтесь, чтобы дать питомцу справить нужду и прогуляться. Будьте внимательны и не оставляйте животное в закрытом автомобиле, особенно в жаркую погоду. Даже пяти минут хватит, чтобы навредить любимцу. Салон превращается в парник, приоткрытое окно не спасет ситуацию. Всегда берите любимца с собой, даже если вы выходите купить кофе на заправке», – рекомендует президент РКФ.

Он предупреждает, что животное может нервничать в дороге: некоторые питомцы могут проситься наружу из транспортного контейнера, другие могут выть или лаять. В любом случае важно заранее готовиться к путешествию с собакой, чтобы снизить уровень тревоги у питомца. В ситуации, когда животное испытывает слишком сильный стресс, подолгу не может успокоиться, стоит обратиться за помощью к зоопсихологам или кинологам. Тренировки со специалистом занимают иногда довольно длительный период, поэтому обращаться за помощью нужно также задолго до поездки.



Успокоительные средства

Если поведение в дороге не нормализуется, можно обратиться к ветеринару, чтобы он подобрал правильное седативное (снотворное) средство индивидуально для питомца. Самостоятельно назначить такие препараты своему любимцу категорически запрещено, это может обернуться серьезными проблемами. Не нужно рассматривать успокоительное как панацею во время поездки.



Как правило, продолжает эксперт, седативные препараты дают сильно возбудимым, трусливым собакам и кошкам, питомцам с подвижной психикой или с фобиями, а также тем животным, которым они необходимы по медицинским показаниям. Существует ряд лекарств, которые помогут справиться с краткосрочными ситуациями (визит в клинику, поездка на дачу), эти препараты оказывают успокаивающий и противотревожный эффект.

«Если вы все-таки решили прибегнуть к помощи успокоительных средств, то можно попробовать использовать специальные ошейники, пропитанные экстрактом лаванды или валерианы, существует множество успокоительных спреев, салфеток, пропитанных травяными ароматами. Кроме того, есть специальный успокаивающий жилет. Его действие основано на нежном постоянном давлении, которое имеет существенное успокаивающее воздействие на собак с проблемами повышенной тревожности, страхом или гиперактивности», – рассказывает Голубев.

Ветеринар Руденко рассказывает, что, как правило, препараты быстрого действия принимаются за несколько часов до выезда из дома. Если поездка длительная – допускается применение таких средств несколько раз. Эти препараты продаются ветеринарных аптеках. Есть и индивидуальные случаи, когда у животного наблюдается повышенное тревожное состояние. В таком случае лечащий врач питомца может назначить препараты, которые применяются в течение нескольких дней до поездки, во время поездки и после.

Также ветврач рассказывает, что стресс в поездке может негативно сказываться на самочувствии питомца. Поэтому стоит подготовиться заранее и по возможности снизить все факторы страха, начиная от раздражающих питомца звуков до непонятных пугающих предметов в салоне. Необходимо заранее исключить разные экстренные ситуации: травмы, поедание несъедобных предметов, продуктов со стола и т. д. «Ситуаций может быть много, всех не предугадать. Хорошим советом будет взять с собой правильно собранную аптечку. За этим можно предварительно обратиться к ветеринару, врач поможет собрать вам необходимые препараты с учетом особенностей вашего питомца», – делится Руденко.

«Еще животное стоит заранее обработать от паразитов – блох, клещей, гельминтов и прочих. Причем не только потому, что они доставляют ему дискомфорт, но и являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Вообще, это нужно делать регулярно, соответствующая инструкция по частоте применения есть на каждом противопаразитарном средстве. Сейчас рынок предлагает огромное количество таких средств. Это и обработанные специальным препаратом ошейники, и капли, и спреи, и даже жевательные таблетки. Свое средство необходимо найти задолго до поездки, убедиться, что животному оно подходит, действительно защищает. И не стоит забывать, что данные средства токсичны, поэтому сразу после обработки питомец может быть вялым, а также испытывать тошноту», – говорит заслуженный ветеринар Середа.

Он обращает внимание на то, что перед поездкой также необходимо разузнать, какие паразиты водятся в тех краях, в которые хозяин едет со своим четвероногим другом. Это следует делать даже в том случае, если планируется путешествие исключительно по России: страна большая, и во многих регионах разнится климат, а значит, и экосреда.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту считаются примерно 10 субъектов РФ, в основном на Урале и в Сибири. Также он дал ряд рекомендаций касательно того, как можно обезопасить себя и своего питомца от нападения этих опасных кровососущих.