  • Новость часаПолитологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики
    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг
    Стало известно о продвижении сил России к западу от Вербового
    В Польше заявили об усталости ЕС от позиции Орбана по Украине
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    Госдума намерена потребовать от Конгресса США прекратить поддержку Украины
    Налоговая служба подала иск к «Икеа» на 12,9 млрд рублей
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    35 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    14 комментариев
    1 февраля 2024, 13:00 • Вопрос дня

    Почему правнучку Чкалова называют «белое пальто»?

    Почему правнучку Чкалова называют «белое пальто»?
    @ Скриншот из видео

    35-летняя правнучка легендарного летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова оскорбляет и унижает россиян, «донатит» ВСУ и зарабатывает в России, имея российское гражданство, за что получила прозвище «белое пальто». Однако Богданова привлекла широкое внимание общественности не из-за постов в социальных сетях, а после того, как призвала атаковать Москву, где находятся ее родные, ядерным оружием.

    В мае прошлого года в издании «Life» вышел материал, в котором журналисты призвали обратить внимание на правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова активистку Дарью Богданову. Газета рассказывает о том, что девушка на регулярной основе говорит на весь интернет, как яро ненавидит русских, хотя сама провела в России значительное количество времени и имеет российское гражданство. Более того, она собирает деньги для украинского нацбата «Аратт». По данным, за прошлый год активистка отправила украинским боевикам 13 дронов.

    «Бесит, не должно быть таких больших стран!» – проклинает Богданова родину в соцсетях.

    Как пишет газета, ее «буквально корежит от ненависти ко всему русскому», приводя в пример высказывание девушки на своем канале в Tik-Tok, где она призвала «завалить хлебало» тем, кто против отмены русской культуры. «Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет», – транслирует она.

    После выхода статьи пользователи Сети начали обвинять Богданову, которая выставляет антироссийские посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), в том, что она носит белое пальто. Все это в первую очередь из-за того, что девушка не стесняется в высказываниях о родине, своих соотечественниках, истории родной страны, а также в адрес эмигрантов, которые сохранили связи с Россией и отказывались финансировать Украину.

    Вообще о точном происхождении феномена «белое пальто» неизвестно. Однако, по одной из версий, словосочетание «человек в белом пальто» появилось из советского анекдота про идею циркового представления: в цирк пришел устраиваться на работу мужчина, предложив владельцу заведения шоу, в котором при зрителях взрывается огромная бочка с фекалиями, измазывает все помещение и людей, после чего на сцену выходит только что устроившийся сотрудник в белоснежном пальто. Впоследствии образ стал мемом*: «стоит в белом пальто» говорили про тех, кто считает себя морально-нравственным исключением.

    Богданова и сама подхватила это прозвище. Через несколько дней после публикации в «Life» она пошутила на своей страничке в соцсетях: «Белое пальто тех, кто находится «над схваткой», всегда в брызгах крови».

    Летом этого же года история продолжилась. «Тяжело, наверное, себя ощущать такой же рашистской тварью. Можете сколько угодно на публику откупаться донатами и светить свое белое пальто, но это никак не изменит вашего происхождения», – написал пользователь Сети в ответ на пост Богдановой, приуроченного к подрыву Каховской ГЭС.

    Герою Советского Союза Валерию Чкалову, совершившему в 1937 году первый беспосадочный перелет из Москвы в американский Ванкувер, активистка приходится правнучкой. У советского летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова всего трое детей: старший сын Игорь, средняя дочь Валерия и младшая – Ольга, которая как раз приходится Богдановой родной бабушкой. Все дети Чкалова получили хорошее образование и сделали карьеру.

    Дочь Ольги Мария Лагарькова, мать Богдановой, ученый-биохимик, профессор и член-корреспондент РАН. В 2021 году она стала заведующей кафедрой иммунологии МГУ и гендиректором Федерального научно-клинического центра Физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России.

    Сама Богданова получила образование как в России, в столице она училась музыке и инженерному делу, так и в Бельгии – в институте бизнеса Левена и университете Брюсселя. Она свободно говорит на иврите и не скрывает, что имеет израильское гражданство.

    Вместе со своим мужем украинцем Михаилом Золотаренко, который, к слову, охотно репостит все, что пишет его жена, Дарья бежала из России после начала СВО. Супруги переехали в бельгийский Левен. Родные мать и бабушка правнучки Чкалова по сей день живут в Москве. Высказывания Богдановой в социальных сетях о родине, соотечественниках, а также открытые сборы для ВСУ они никак не комментируют.

    На родине у девушки остался бизнес: с 2009 года она является совладельцем компании ООО НТК «Авант», главным видом деятельности которой, согласно данным ФНС, являются «консультации и работы в области компьютерных технологий». Чистая прибыль фирмы только за 2022 год составила 6,8 млн рублей. При этом 643 тыс. рублей фирма заплатила в качестве налогов, 80 тыс. – в качестве страховых взносов.

    На днях в беседе с журналистом и блогером Олегом Кашиным** (признан иноагентом) она призвала нанести удар ядерным оружием по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта». После этого заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что слова девушки надо проверить на признаки 275 статьи УК РФ («Государственная измена»).

    На данный момент на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Богданова продолжает активно и открыто собирать деньги на поддержку ВСУ.

    В более ранних постах она давала оценку своим соотечественникам. «Мнение: любой человек с российским флагом в профиле – конченый ***, даже если он «против войны». И флаг, и орел-мутант, и гимн – дискредитированы навсегда», – высказалась активистка.

    По ее словам, «россиян, которым можно доверять, – единицы». «Они выращены обществом, в котором мораль настолько искривлена, что даже лучшим из лучших надо переучиваться и ломать себя. Я, конечно, являюсь уникальным образцом, как раз той самой единицей», – пишет правнучка Чкалова.

    В комментариях под этим видео дебатов с Богдановой, пользователи Сети снова обратили внимание на имеющийся у девушки бизнес в России, спросили, процветает ли он, благодарят за финансирование СВО в виде налогов, а также в снабжении армии РФ» и пишут, что «легко и удобно быть аморальным моралистом с двойным гражданством».

    Во время дебатов внимание активистки также обратили на то, что в российской столице, которую она предложила атаковать, находятся ее мама, бабушка и дедушка. «Поэтому я очень серьезно на эту тему думаю. Разумеется, я обожаю Москву. Я там выросла. Я там прожила лучшие годы своей жизни», – объяснила она, при этом отметив, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий ядерного взрыва, в том числе и ее близкие.

    После слов о ядерном ударе по Москве семья девушки отреклась от нее. Правнук Чкалова Игорь в беседе с газетой «Московский комсомолец» предположил, что девушка могла стать жертвой антироссийской пропаганды. Помимо этого, он допустил, что Богданова могла попасть под влияние мужа – «экс-психолога Моссада, имеющего украинское происхождение».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    ** Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Главное
    Составлен акт расследования крушения Ил-76
    Экс-депутат Рады объяснил решение суда ООН по иску Украины к России
    Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда ереванцу предъявили обвинения
    Во Франции возмутились идеей изъятия денег у граждан ради Украины
    Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву
    Щербакова отписалась от Тутберидзе после ее слов о допинге Валиевой
    Стали известны подробности убийства бойца смешанных единоборств Мутаева

    Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики

    МВФ неожиданно поверил в российскую экономику даже больше, чем российские ведомства. Фонд более чем вдвое повысил свой прогноз по росту нашей экономики на 2024 год, причем в самом начале года. В прошлом году МВФ не был таким оптимистичным. Что все это может значить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов

    В Раду повторно внесли скандальный законопроект о мобилизации. В нем сохранилось главное нововведение по снижению призывного возраста, а также жесткие ограничения для уклонистов и выехавших граждан. В чем еще заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............