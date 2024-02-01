Почему правнучку Чкалова называют «белое пальто»?

В мае прошлого года в издании «Life» вышел материал, в котором журналисты призвали обратить внимание на правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова активистку Дарью Богданову. Газета рассказывает о том, что девушка на регулярной основе говорит на весь интернет, как яро ненавидит русских, хотя сама провела в России значительное количество времени и имеет российское гражданство. Более того, она собирает деньги для украинского нацбата «Аратт». По данным, за прошлый год активистка отправила украинским боевикам 13 дронов.



«Бесит, не должно быть таких больших стран!» – проклинает Богданова родину в соцсетях.

Как пишет газета, ее «буквально корежит от ненависти ко всему русскому», приводя в пример высказывание девушки на своем канале в Tik-Tok, где она призвала «завалить хлебало» тем, кто против отмены русской культуры. «Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет», – транслирует она.

После выхода статьи пользователи Сети начали обвинять Богданову, которая выставляет антироссийские посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), в том, что она носит белое пальто. Все это в первую очередь из-за того, что девушка не стесняется в высказываниях о родине, своих соотечественниках, истории родной страны, а также в адрес эмигрантов, которые сохранили связи с Россией и отказывались финансировать Украину.

Вообще о точном происхождении феномена «белое пальто» неизвестно. Однако, по одной из версий, словосочетание «человек в белом пальто» появилось из советского анекдота про идею циркового представления: в цирк пришел устраиваться на работу мужчина, предложив владельцу заведения шоу, в котором при зрителях взрывается огромная бочка с фекалиями, измазывает все помещение и людей, после чего на сцену выходит только что устроившийся сотрудник в белоснежном пальто. Впоследствии образ стал мемом*: «стоит в белом пальто» говорили про тех, кто считает себя морально-нравственным исключением.

Богданова и сама подхватила это прозвище. Через несколько дней после публикации в «Life» она пошутила на своей страничке в соцсетях: «Белое пальто тех, кто находится «над схваткой», всегда в брызгах крови».

Летом этого же года история продолжилась. «Тяжело, наверное, себя ощущать такой же рашистской тварью. Можете сколько угодно на публику откупаться донатами и светить свое белое пальто, но это никак не изменит вашего происхождения», – написал пользователь Сети в ответ на пост Богдановой, приуроченного к подрыву Каховской ГЭС.

Герою Советского Союза Валерию Чкалову, совершившему в 1937 году первый беспосадочный перелет из Москвы в американский Ванкувер, активистка приходится правнучкой. У советского летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова всего трое детей: старший сын Игорь, средняя дочь Валерия и младшая – Ольга, которая как раз приходится Богдановой родной бабушкой. Все дети Чкалова получили хорошее образование и сделали карьеру.

Дочь Ольги Мария Лагарькова, мать Богдановой, ученый-биохимик, профессор и член-корреспондент РАН. В 2021 году она стала заведующей кафедрой иммунологии МГУ и гендиректором Федерального научно-клинического центра Физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России.

Сама Богданова получила образование как в России, в столице она училась музыке и инженерному делу, так и в Бельгии – в институте бизнеса Левена и университете Брюсселя. Она свободно говорит на иврите и не скрывает, что имеет израильское гражданство.

Вместе со своим мужем украинцем Михаилом Золотаренко, который, к слову, охотно репостит все, что пишет его жена, Дарья бежала из России после начала СВО. Супруги переехали в бельгийский Левен. Родные мать и бабушка правнучки Чкалова по сей день живут в Москве. Высказывания Богдановой в социальных сетях о родине, соотечественниках, а также открытые сборы для ВСУ они никак не комментируют.

На родине у девушки остался бизнес: с 2009 года она является совладельцем компании ООО НТК «Авант», главным видом деятельности которой, согласно данным ФНС, являются «консультации и работы в области компьютерных технологий». Чистая прибыль фирмы только за 2022 год составила 6,8 млн рублей. При этом 643 тыс. рублей фирма заплатила в качестве налогов, 80 тыс. – в качестве страховых взносов.

На днях в беседе с журналистом и блогером Олегом Кашиным** (признан иноагентом) она призвала нанести удар ядерным оружием по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта». После этого заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что слова девушки надо проверить на признаки 275 статьи УК РФ («Государственная измена»).

На данный момент на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Богданова продолжает активно и открыто собирать деньги на поддержку ВСУ.

В более ранних постах она давала оценку своим соотечественникам. «Мнение: любой человек с российским флагом в профиле – конченый ***, даже если он «против войны». И флаг, и орел-мутант, и гимн – дискредитированы навсегда», – высказалась активистка.

По ее словам, «россиян, которым можно доверять, – единицы». «Они выращены обществом, в котором мораль настолько искривлена, что даже лучшим из лучших надо переучиваться и ломать себя. Я, конечно, являюсь уникальным образцом, как раз той самой единицей», – пишет правнучка Чкалова.

В комментариях под этим видео дебатов с Богдановой, пользователи Сети снова обратили внимание на имеющийся у девушки бизнес в России, спросили, процветает ли он, благодарят за финансирование СВО в виде налогов, а также в снабжении армии РФ» и пишут, что «легко и удобно быть аморальным моралистом с двойным гражданством».

Во время дебатов внимание активистки также обратили на то, что в российской столице, которую она предложила атаковать, находятся ее мама, бабушка и дедушка. «Поэтому я очень серьезно на эту тему думаю. Разумеется, я обожаю Москву. Я там выросла. Я там прожила лучшие годы своей жизни», – объяснила она, при этом отметив, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий ядерного взрыва, в том числе и ее близкие.

После слов о ядерном ударе по Москве семья девушки отреклась от нее. Правнук Чкалова Игорь в беседе с газетой «Московский комсомолец» предположил, что девушка могла стать жертвой антироссийской пропаганды. Помимо этого, он допустил, что Богданова могла попасть под влияние мужа – «экс-психолога Моссада, имеющего украинское происхождение».