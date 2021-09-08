Как уберечь детей от педофилов?

Для этого ни в коем случае родитель не должен терять с ребенком контакт. Важно находиться с ребенком в доверительных отношениях, не обманывать, искренне интересоваться, чем он занимается в свободное время, беседовать с ним на тему безопасности и постоянно прорабатывать ситуации, которые могут произойти в жизни. Детям необходимо объяснить, что одним лучше никуда не ходить, а если и приходится, то в случае чего нужно бежать в людное место.

В Киселевске (Кемеровская область) 6 сентября две десятилетние девочки ушли с утра в школу, а после занятий не вернулись домой. К вечеру родители забили тревогу, ночью – обратились в правоохранительные органы. Позже в Сети появились кадры, как школьницы заходят с незнакомым мужчиной в магазин, тот покупает им сладости, а затем они вместе уходят. Следственному комитету удалось распознать неизвестного и задержать, им оказался 41-летний житель города Мыски. Мужчина сначала отрицал свою причастность к данному делу, однако позже сознался, что изнасиловал и убил школьниц, показав полиции место, где спрятал тела.

Преступник также рассказал, что купил девочкам газировку и семечки, а после довел их до бетонки, где они вместе покормили голубей. Отмечается, что в 2009 году мужчина уже был осужден по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» и отбыл десять лет в колонии строгого режима.

Член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказала, что за подобные преступления, связанные с детьми, человек должен получить самое максимальное наказание, которое существует по закону.

«Самое важное и первое правило для родителей – контакт с ребенком. Любые указания на то, что «это нехорошо», «наркотики – плохо», «с чужими не ходи» дети не услышат, если у них нет доверительных отношений с родителями. Поэтому искренний контакт с ребенком – это очень важно», – говорит психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей, преподаватель Московского института психоанализа Виктория Шиманская.

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Кроме того, родителям всегда нужно понимать, почему ребенок, который всегда слышал, что это нехорошо и опасно, все-таки вдруг уходит с незнакомым человеком. Специалист подчеркивает, что зачастую это связано со стремлением самоутвердиться, то есть с самооценкой ребенка. Именно поэтому педофилы и злоумышленники, которые воруют детей, всегда действуют посредством манипуляции, через то, чего ребенку не хватает.

«Родитель обязательно должен общаться со своим ребенком. Что бы тебе (ребенку) ни захотелось, если тебе что-то предлагают, что бы то ни было, чего тебе очень захотелось – приди домой, мы с тобой обсудим, как мы можем это решить. Да, я не могу тебе купить новый айфон, но давай обсудим. Ни один взрослый человек не сможет тебе дать то, что не дам я. Такими должны быть слова родителя, потому что самая частая уловка злоумышленников – обещания, которыми они и заманивают детей», – рассказывает психолог.

Второе очень важное правило, продолжает эксперт, это не ходить одному в безлюдных местах. Этому также следует научить детей. То есть объяснить, что если к нему, например, на улице подойдет любой, даже самый с виду доброжелательный человек, он сразу же должен бежать в публичное место: банк, аптеку, магазин. Если сомнительная личность еще и настойчиво пытается заговорить, то прибежав в людное место ребенок должен сказать любому взрослому человеку о том, что человек ему не знаком.

«Третье правило – родители никогда не должны обманывать своих детей, потому что если теряется доверие, ребенок становится слеп ко всему, то говорит ему родитель. Начинается все с таких мелочей, как неосознанные манипуляции: «сделай уроки, тогда куплю гаджет» или «съешь суп – дам посмотреть мультик», а далее не выполнить такую на первый взгляд мелочь. Дети действительно это запоминают», – объясняет Шиманская.

Также следует интересоваться, чем в свободное время занимается ребенок: компьютерные игры, какие-то развлечения, друзья, чтобы ни в коем случае не терять контакт с ребенком. Причем, родитель может и не разделять интересы ребенка, но он обязательно должен искренне интересоваться его занятиями, потому что именно такими манипуляциями и пользуются злоумышленники, а дети ведуться, потому что не получаю дома достаточного внимания. Тем более, что это не вопрос времени, достаточно искренне интересоваться делами ребенка хотя бы по 15 минут в день.

«Если родители будут следовать этим правилам, то ребенок просто не начнет общаться ни с какими незнакомцами, потому что ему будет достаточно той искренности, тепла и внимания дома. Так будет выстроено базовое внутреннее доверие», – советует эксперт.

Она отмечает, что чаще всего педофилы не обращают внимание на то, как одета девочка или мальчик, ярко или еле заметно, но зато они смотрят, в компании кого они находятся. То есть их привлекают больше те дети, которые идут одни, без компании. К двум детям они редко подходят, потому что, как правило, хотя бы у одного из подруг или друзей срабатывает инстинкт самосохранения.

«Здесь, кстати, лучше устраивать беседу об опасных ситуациях ребенку тогда, когда его друзья или подруги рядом. То есть сказать, что хочешь поговорить на такую серьезную тему, чтобы другие слышали, потому что хотя бы у одного из ребят может сработать инстинкт самосохранения. Ну и необходимо научить следовать правилу КОД (контролируй, оценивай, действуй), этот навык тренируется. То есть все время спрашивать ребенка, что он сделает в той или иной ситуации, на что нужно обращать внимание и так далее. То есть если, грубо говоря, к нему подошел незнакомый человек и заговорил, нужно обязательно задаться вопросом, а почему, что он хочет, зачем ему это. Ну и прорабатывать, что в таких ситуациях он ни в коем случае не должен разговаривать с незнакомыми людьми», – заключила Шиманская.

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с газетой ВЗГЛЯД также высказалась, что для того, чтобы таких ситуаций, как произошла с девочками в Кузбассе, не случалось, должна быть строгая родительская воля. «Нужно договориться с ребенком, что ни с какими незнакомыми людьми они никуда не ходят. И если предлагают посмотреть котят или щенков, то дети на это часто ведутся потому, что мама, например, не разрешает завести животное дома, поэтому школьник думает, что если принесет его домой, то родитель передумает. Этим также апеллирует преступник. Либо злоумышленник сам говорит, что уговорит маму, и она разрешит оставить питомца», – сказала специалист.

Поэтому родителям обязательно нужно помнить, что если ребенок очень хочет щенка или котенка, но ему строго не разрешают его завести, то он попадает в группу риска, когда кто-то другой пообещает, что договорится с мамой, после чего несовершеннолетний пойдет с незнакомым человеком, продолжает психолог. А все потому, что ребенку этот человек покажется спасителем от чрезмерной родительской строгости.

«Понятно, что не все родители готовы пойти на уговоры детей и завести животное, но в таком случае обязательно нужно договориться с ребенком о том, что если ему кто-то будет предлагать посмотреть на щенков или котят, то он обязательно об этом расскажет и они вместе сходят, посмотрят на них и подумают. Тем самым родитель вносит некий вариант того, что может происходить, и тогда ребенку легче признаться в том, что ему такое предлагали, и сможет отказаться», – объясняет собеседник.

Если ребенок после договоренности рассказывает, что ему кто-то незнакомый все-таки предлагал пойти посмотреть животное куда-то, то следует сходить с ним до этого места и показать, что там вообще есть, советует специалист. Почти наверняка в том месте никаких животных не будет, что послужит хорошим уроком для ребенка, потому что к нему придет понимание, и получится избежать ужасной ситуации.