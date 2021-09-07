Каким должно быть наказание для убийц детей

Взгляд
7 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
Разделы

Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
Перейти в раздел…

Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

Мост на Сахалин пока еще не строится – но есть надежда, что все же будет построен Юрий Смитюк/ТАСС
Весьма амбициозный и еще более дорогостоящий проект – строительство моста на Сахалин – вновь вспомнили на самом высоком уровне. Возражения против его строительства очевидны: гигантская стоимость и небольшое количество грузов для транспортировки. Почему же тогда вот уже почти сто лет идея построить мост на Сахалин обсуждается руководством страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Железную дорогу Ташкент – Пешавар предлагается провести через афганский «эмират» талибов Jalil Rezayee/EPA/ТАСС
Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Станет ли Узбекистан первой из бывших республик СССР, которая пойдет на сотрудничество с «Исламским эмиратом»? Подробности...
Перейти в раздел…

Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
Перейти в раздел…

Фантомные атомные боли бывших советских республик

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Наука бессильна перед картами Таро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

Перейти в раздел…

Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
Подробности...

Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Еврокомиссия попросила Суд ЕС оштрафовать Польшу
    Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены убитыми Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины В Совфеде ответили на условия Японии по налоговому режиму на Курилах Путин и Шойгу уехали на отдых в сибирскую тайгу
    Гурцкая потребовала максимально строгого наказания для убийцы школьниц в Кузбассе В Тбилиси заявили об угрозе ухудшения отношений с Киевом Турция осудила военное присутствие США в Сирии Умер сценограф Пугачевой Борис Краснов
    В МВД раскрыли подробности поисков подозреваемого в убийстве девочек в Кузбассе Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского Комик Мирзализаде собрался через суд оспорить запрет на въезд в Россию Сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась участвовать в ЧМ в Японии

    организаторы установлены


    ФСБ обвинила военную разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму

    глава счетной палаты


    Кудрин: России нужна приватизация

    миллиарды долларов


    Сорос назвал инвестиции в Китай «трагической ошибкой»

    Видео

    программа модернизации


    Как Дальний Восток может стать «российской Калифорнией»

    энергетика будущего


    Как полный отказ Европы от нефти и газа ударит по России

    массовые беспорядки


    Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

    Трудовые мигранты


    Как остановить побоища гастарбайтеров в России

    Великая Отечественная


    Как остров на Днепре принес стратегический успех Красной армии

    западная поддержка


    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


    Валерий Коровин: Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Каким должно быть наказание для убийц детей

    Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми    7 сентября 2021, 14:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей?

    Накануне две десятилетние девочки пропали в городе Киселевске Кемеровской области. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости в магазине.

    Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что подозреваемый в убийстве девочек задержан, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

    Также источник сообщил, что подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми. Он провел в колонии 10 лет. После освобождения из колонии он два раза нарушал условия административного надзора, но полиция ограничивалась предупреждениями. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

    Отметим, что в последнее время количество подобных преступлений увеличилось. Только в 2020 году против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних совершено более 15 тыс. преступлений. Это на 7,2% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году, говорится в докладе уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

    Кроме того, за 2020 год было выявлено 2882 человека, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые ранее уже совершали иные виды преступлений.

    «Нет ни одной причины, почему этих ублюдков вообще надо выпускать из тюрьмы»,

    считает главный редактор РТ Маргарита Симоньян. С ней согласен депутат Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев. Он обратился к тем, кто «годами не может ужесточить законы» и сделать так, чтобы «педофилы сидели пожизненно всегда». «Задумайтесь на секунду, как страшно умирали две десятилетние девочки. И еще десятки других наших детей, которых не защитил закон. Они наши были, эти дети. В нашей стране жили», – подчеркнул журналист.

    «Рано или поздно это приведет к тому, что граждане решат защищать своих детей сами. Раз больше некому. Вот не надо доводить людей до греха самосуда. Русский человек, да и шире россиянин, не терпит несправедливости. На многое махнет рукой, ай ладно. Но не тут, –констатировал Медведев. –

    То, что насильники детей не сидят минимум по 25 лет без малейшего шанса на УДО – это несправедливость и преступление». 

    «При виде таких историй, у меня одни вопросы. Почему случаются они в данное время? Почему так происходит? Детей нет в живых, их уже не вернуть родителям, их жизнь закончилась. Почему кто-то решил, что так должно быть? Преступник, который это совершил, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону. Чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал, какой это жуткий поступок», – сказала газете ВЗГЛЯД член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.

    «Мне страшно за детей в целом, потому что когда сегодня родитель отпускает ребенка в школу, неужели он должен бояться, что школьник не вернется домой? Я не могу понять, почему такие ужасные люди вообще существуют, как можно убивать детей? Кто им дает на это право? Почему они считают, что это возможно? У меня одни вопросы. Но соответствующие органы должны строжайшим образом наказывать тех людей, которые убивают, особенно детей. Это страшнейшее преступление», – добавила Гурцкая.

    В то же время член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что российским законодателям и правоохранителям «стоит еще раз вернуться к теме ответственности и контроля за теми людьми, которые склонны к совершению подобных преступлений либо уже вернулись из мест лишения свободы».

    «Я не сторонник смертной казни ни в каком виде, поскольку, как показывает опыт стран, где она применяется, это не решает проблему снижения уровня преступности, – добавил собеседник – Всегда есть опасность неправомерного применения высшей меры наказания. Учитывая проблемы в нашей сфере правосудия, следствия, оперативно-разыскной деятельности, вполне возможны злоупотребления. Жертвами в таком случае окажутся невиновные люди».

    По словам эксперта, «необходим строгий учет и контроль, необходимы списки этих людей», также для их отслеживания есть новые технологии, кроме этого – есть средства медикаментозного воздействия. «Обычно после очередной трагедии общество шумит, а политики делают на этом пиар. Сейчас будет очередная волна негодования и призывов к смертной казни, но потом опять все стихает и так и не закрепляется на законодательном уровне», – считает Брод.

    Адвокат Шота Горгадзе также скептически относится к идее о снятии моратория на смертную казнь. «Я не сторонник смертной казни по двум причинам. Во-первых, нельзя исключать судебных ошибок, и история с серийным маньяком Андреем Чикатило – тому подтверждение, – отметил он. – Во-вторых, педофилия – это преступное состояние ума, при котором у маньяка отключается страх наказания».

    По мнению Горгадзе, снизить количество подобных преступлений можно только «полным запретом на условно-досрочное освобождение для педофила, а также строгим надзором после освобождения из тюрьмы».

    «Ни в коем случае правоохранительная система не должна действовать таким образом, чтобы отбывший срок педофил считался «чистым» перед законом. Нужен строгий надзор, возможно даже резервация, где такие преступники могли бы жить изолированно от общества. Да, это ущемление этих людей в правах, но лучше педофил с ущемленными правами, чем мертвый ребенок», – уверен собеседник.

    Иного мнения придерживается адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов:

    «Я считаю, что за жизнь ребенка убийца должен расплачиваться своей собственной жизнью. Это моя принципиальная позиция».

    «Но проблема не в возвращении смертной казни и лишении этих преступников жизни, а в том, что у нас за такие преступления даже пожизненное заключение не дают», – подчеркнул Астахов. По его словам, «в свое время россиянам обещали, что смертная казнь будет заменена пожизненным заключением и будет гарантия того, что преступник никогда не выйдет на свободу». «Но этого не происходит», – посетовал адвокат.

    «Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь не было бы, если бы преступников лишали свободы на пожизненный срок. Я считаю, что этот вопрос нужно решать всенародно», – резюмировал Астахов.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •