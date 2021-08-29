Зачем американцы топят собственные корабли?

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29 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

Лариса Бравицкая
Лариса Бравицкая, актриса, писатель, сценарист
Все почему-то удивились, когда Екатерина Васильева ушла в монастырь. А в этом нет ничего удивительного. Довольно логичная «карьера» для актрисы. Подробности...
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Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Зачем американцы топят собственные корабли?

    		    29 августа 2021, 11:30
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Татьяна Косолапова

    С целью проверить работу нового разработанного оружия, обучения и подготовки молодых кадров в вооруженных силах, а также для быстрой утилизации вышедших из срока годности ракет и выведенных из состава флота кораблей и судов.

    На YouTube-канале ВМС США появилось видео, на котором американские военные нанесли несколько ракетных ударов по собственному списанному фрегату Ingraham типа Oliver Hazard Perry, после чего выпустили торпеду Mark 48. В результате корабль раскололся пополам и пошел ко дну. Издание The Drive поясняет, что сделано это было в рамках учений Sink Exercise (SINKEX) – испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень.

    «Естественно, американцы при проведении таких испытаний наносят урон морской экологии. Они с помощью таких стрельб проверяют эффективность своих военных исследований. То есть это делается с точки зрения отработки и повышения уровня профессиональной подготовки своей как летчиков, моряков, так и других специалистов вооруженных сил», – говорит газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

    В качестве оружия для таких испытаний используются новые виды взрывчатых веществ, боеголовок, ракеты-носители. В некоторых случаях проверяется уровень боезаряда в бомбе. В результате учитываются следующие факторы: расстояние, с которого была поражена цель, каков уровень боезаряда потребовалась, какова мощность у того или иного оружия, которое было использовано для уничтожения мишени, с какой силой пришелся удар, каково время, за которое цель была полностью потоплена.

     

    Кроме того, такие испытания проводятся еще с целью избавиться от кораблей и судов, которые уже выведены из состава флота. «Быстрее и эффективнее отправить их на дно, чем открыть кингстоны (расположенные в подводной части корабля клапаны, предназначенные для приема или удаления воды, – Прим. ВЗГЛЯД) или дать кораблю или судну уйти от старости, из-за того, что корпус станет дряхлым», – объясняет специалист.

    Он отмечает, что все это делается с помощью оружия потому, что в первую очередь оставленный на плаву корабль может представлять опасность, поскольку его может вывести течением на тот или иной фарватер (судовой путь), который используется для судоходства прибрежных стран и в качестве мировой коммуникации. Также американцы топят те суда, которые подходят по своим параметрам, под тактико-технические характеристики того класса кораблей, которые они хотели потопить у вероятного противника.

    В советское время к такого рода мероприятиям прибегала и наша страна, продолжает Ненашев, это также являлось учебной задачей. Тогда списанные корабли выводили в морские полигоны и также отрабатывали на них новое оружие.

    «Сейчас мы боремся за экологию, за то, чтобы утилизировать те корабли и суда, которые вышли из состава флота, и делаем это с меньшим уроном для окружающей среды, наших прибрежных морей и океанов. Поэтому в нашем флоте такое сейчас не практикуется.

    А если и бывают случаи, то они связаны исключительно с отдельными эпизодами, которые требуют, чтобы мы в качестве мишеней то или иное оружие отработали на полигоне», – рассказывает собеседник.

    По мнению Ненашева, американцы снимают свои испытания на видео и выкладывают в Интернет с разными целями: с одной стороны, хвалятся своим вооружением и способностями уничтожать такие цели, с другой – в качестве рекламы туристического места, стараются привлечь дайверов. «Наш флот этим не удивить, мы относимся к этому спокойно, потому что знаем цену решения этих учебных задач. Мы понимаем, что всем человечеством должны беречь морскую океанскую экологию, потому что окружающая среда в морях и океанах сейчас очень загрязнена. Все то, что наносит ущерб природе, должно быть прекращено», – говорит капитан.

    Россия, по словам специалиста, в большинстве случаев использует на учениях специальные морские мишени, в том числе и буксируемые. Именно они позволяют отрабатывать учебные боевые задачи.

    Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такие испытания, которые проводит США, практикуются и в других странах. Он напоминает, что в свое время бурю возмущений вызвал тот факт, что американские бомбардировщики на учении бомбами потопили старый линкор.

    «Все происходит на специальном полигоне, убираются заранее все опасные горючие материалы, наносится удар, ракетный, артиллерийский или бомбовый, корабль тонет, лежит на дне. Со временем он разрушается. И мы снимаем такие же видео, просто часто они имеют грифы секретности, а по прошествию времени и наши появляются в Сети», – рассказывает собеседник.

    Зачастую испытывается современное ракетное оружие, которое не показывается в целях безопасности, причем, как заявляет эксперт, о таком не рассказывает не только российская сторона, но и американская. «То оружие, которое они показывают, это хорошо известное оружие, работоспособность которого уже все знают. Но часто бывает так, что ракеты, которые выслужили свой срок, надо как-то утилизировать. Один из способов, как можно это сделать, выстрелить этими ракетами по мишеням. Это уже проводится скорее в рамках боевой подготовки, а не испытаний», – заключил Сивков.


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