Как получить QR-код для посещения ресторана?

Это можно будет сделать несколькими способами, как в онлайн, так и в офлайн-формате.



Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что со следующего понедельника – 28 июня – посещать заведения общественного питания смогут только посетители, которые могут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию (получивших второй компонент вакцины), либо переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител к этому вирусу, либо получивших отрицательный ПЦР-тест (мазок из горла и носовой полости) на ковид.

Важны сроки: статус «переболел» для москвичей действует 180 дней, а ПЦР-тест действителен лишь в течение трех календарных дней с момента исследования. При этом тестирование должно быть проведено лишь в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом. Никакие бумажные справки, сертификаты и «медотводы» приниматься не будут. QR-код оформляется для граждан, достигших 18-летнего возраста.

Вице-мэр Анастасия Ракова пояснила, как будут действовать новые ограничения. Москвичи смогут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня.

«В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания», – заявила Ракова. По ее словам, фуд-корты откроются только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест тех посетителей, которые не смогут предъявить QR-код. Не выполняющие эти требования кафе и рестораны смогут работать только на вынос или доставку.

Считается, что получение QR-кода на свой смартфон – самый удобный способ подтвердить наличие защиты от Covid-19. Смартфоны есть практически у каждого, продемонстрировать при входе в кафе или ресторан QR-код на экране не доставит никаких хлопот.

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Оформить QR-код можно несколькими способами: на уже упомянутом сайте mos.ru, с помощью электронной медицинской карты, на ресурсе Emias.info, благодаря которому москвичи обычно записываются к врачу в поликлинику. Кроме того, код можно сгенерировать через портал «Госуслуги» или через приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

Скачать приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» и установить его на свою «трубку» можно для смартфонов на android – здесь, и для ios – тут. Пользователь переходит в магазин приложений, находит мобильное ПО и дает команду начать загрузку. Когда она завершится, аппарат автоматически установит новую программу на рабочий стол. При авторизации понадобится заполнить анкету с паспортными и другими данными. При этом нужно уже иметь авторизацию на сайте «Госуслуги.ру». После скачивания система сама предложит «получить пропуск». Разумеется, это сможет сделать только тот, кто уже прошел вакцинацию.

Сообщается, что у тех, кто обладает доступом к своей электронной медкарте, эта процедура займет на сайте mos.ru считанные секунды – в разделе «Цифровой сертификат». «Также легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – пояснила Ракова. Таким образом городские власти обеспечили несколько вариантов получения электронного цифрового сертификата.

Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать на принтере дома или в поликлинике – там это вам помогут сделать в регистратуре. То есть, если человек не силен в современных технологиях, ему предлагается самый простой способ. Москвич или гость столицы может просто прийти в регистратуру поликлиники со своим смартфоном – и там ему помогут получить QR-код.

Как пообещала Ракова, работники регистратуры помогут зарегистрироваться на уже упомянутых сайтах, объяснив какие кнопки нужно нажимать тем людям, кто общается с электроникой на «вы». При этом те, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам, смогут посетить «бесковидные» рестораны и кафе, если сдадут ПЦР-тест.

Собянин отметил, аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Москва перенимает их опыт.

Что касается иногородних граждан, то они получат доступ к оформлению QR-кода на портале мос.ру в упрощенном формате.

Для получения QR-кода этого им понадобится заполнить на портале специальную форму.

«Эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила вице-мэр.

Кроме того, с 22 июня Собянин временно запретил проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и внутри зданий, строений и сооружений. Фан-зоны и танцполы закрываются независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», то есть будут допускать на мероприятие только участников, имеющих тот же самый QR-код. Новые запреты не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек.

Собянин объяснил, что жесткие меры позволят, с одной стороны, максимально защитить здоровье людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения, а с другой – сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. Благодаря этим мерам, по его словам, горожане смогут продолжать жить обычной жизнью, соблюдая лишь все необходимые меры предосторожности.