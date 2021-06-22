Как получить QR-код для посещения ресторана?

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В Индии признали «вызывающим опасения» новый штамм коронавируса «дельта плюс»

22 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей? Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Британия подготовит Украину к морским провокациям

Британия использует Украину как красную тряпку в противостоянии с Россией facebook.com/navy.mil.gov.ua
Меморандум о морском партнерстве – накануне Британия и Украина договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз ВМС. Кроме того, Лондон пообещал Киеву помочь с реконструкцией судостроительных предприятий. Какие цели преследуют обе страны в рамках военно-морского сотрудничества и чем подобные договоренности опасны для России? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
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    Как получить QR-код для посещения ресторана?

    		    22 июня 2021, 20:00
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин

    Это можно будет сделать несколькими способами, как в онлайн, так и в офлайн-формате.

    Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что со следующего понедельника – 28 июня – посещать заведения общественного питания смогут только посетители, которые могут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию (получивших второй компонент вакцины), либо переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител к этому вирусу, либо получивших отрицательный ПЦР-тест (мазок из горла и носовой полости) на ковид.

    Важны сроки: статус «переболел» для москвичей действует 180 дней, а ПЦР-тест действителен лишь в течение трех календарных дней с момента исследования. При этом тестирование должно быть проведено лишь в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы.

    Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом. Никакие бумажные справки, сертификаты и «медотводы» приниматься не будут. QR-код оформляется для граждан, достигших 18-летнего возраста.  

    Вице-мэр Анастасия Ракова пояснила, как будут действовать новые ограничения. Москвичи смогут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня.

    «В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания», – заявила Ракова.  По ее словам, фуд-корты откроются только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест тех посетителей, которые не смогут предъявить QR-код. Не выполняющие эти требования кафе и рестораны смогут работать только на вынос или доставку.

    Считается, что получение QR-кода на свой смартфон – самый удобный способ подтвердить наличие защиты от Covid-19. Смартфоны есть практически у каждого, продемонстрировать при входе в кафе или ресторан QR-код на экране не доставит никаких хлопот.

    Оформить QR-код можно несколькими способами: на уже упомянутом сайте mos.ru, с помощью электронной медицинской карты, на ресурсе Emias.info, благодаря которому москвичи обычно записываются к врачу в поликлинику. Кроме того, код можно сгенерировать через портал «Госуслуги» или через приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

    Скачать приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» и установить его на свою «трубку» можно для смартфонов на android – здесь, и для ios – тут. Пользователь переходит в магазин приложений, находит мобильное ПО и дает команду начать загрузку. Когда она завершится, аппарат автоматически установит новую программу на рабочий стол. При авторизации понадобится заполнить анкету с паспортными и другими данными. При этом нужно уже иметь авторизацию на сайте «Госуслуги.ру». После скачивания система сама предложит «получить пропуск». Разумеется, это сможет сделать только тот, кто уже прошел вакцинацию.

    Сообщается, что у тех, кто обладает доступом к своей электронной медкарте, эта процедура займет на сайте mos.ru считанные секунды – в разделе «Цифровой сертификат». «Также легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – пояснила Ракова.  Таким образом городские власти обеспечили несколько вариантов получения электронного цифрового сертификата.

    Вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона, либо распечатать на принтере дома или в поликлинике – там это вам помогут сделать в регистратуре. То есть, если человек не силен в современных технологиях, ему предлагается самый простой способ. Москвич или гость столицы может просто прийти в регистратуру поликлиники со своим смартфоном – и там ему помогут получить QR-код.

    Как пообещала Ракова, работники регистратуры помогут зарегистрироваться на уже упомянутых сайтах, объяснив какие кнопки нужно нажимать тем людям, кто общается с электроникой на «вы». При этом те, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам, смогут посетить «бесковидные» рестораны и кафе, если сдадут ПЦР-тест.

    Собянин отметил, аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Москва перенимает их опыт.  

    Что касается иногородних граждан, то они получат доступ к оформлению QR-кода на портале мос.ру в упрощенном формате.

    Для получения QR-кода этого им понадобится заполнить на портале специальную форму.

    «Эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила вице-мэр.

    Кроме того, с 22 июня Собянин временно запретил проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и внутри зданий, строений и сооружений. Фан-зоны и танцполы закрываются независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», то есть будут допускать на мероприятие только участников, имеющих тот же самый QR-код. Новые запреты не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек.

    Собянин объяснил, что жесткие меры позволят, с одной стороны, максимально защитить здоровье людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения, а с другой – сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. Благодаря этим мерам, по его словам, горожане смогут продолжать жить обычной жизнью, соблюдая лишь все необходимые меры предосторожности.


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