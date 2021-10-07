Кому в России положены воинские почести при жизни и при погребении?

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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
Россия тоже участвовала в знаменитой эпохе линкоров: 110 лет назад был заложен один из них – «Гангут» (в советское время «Октябрьская революция»). Как было принято решение о постройке этого корабля, в каких сражениях он участвовал и как в судьбе корабля отразились ключевые события и царского, и советского времени? Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре, и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...

Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
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Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
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Когда замерзнет Украина

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Саакашвили пошел путем Навального

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Кому в России положены воинские почести при жизни и при погребении?

    		    7 октября 2021, 18:05
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Рота почетного караула сопровождает встречи и проводы президента России, мероприятия государственного значения или похороны военных и госслужащих, а также тех, кто имеет особые заслуги перед Россией.

    Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО), отправивших военнослужащих комендантского подразделения на церемонию венчания потомка династии Романовых, проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, приводит РИА «Новости» источник в военном ведомства. Министерством обороны было проведено служебное разбирательство, в результате которого «установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов».

    Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с директором Российского императорского фонда Ребеккой Беттарини (Викторией Романовной) состоялось в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Участников церемонии встречала в соборе рота почетного караула, было приглашено более 500 гостей. Новобрачных венчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет мнения по поводу венчания потомка династии Романовых. «В Москве проходит, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодым», – добавил он.

    В самом же Доме Романовых заявили, что участие почетного караула было согласовано по официальным каналам и не нарушило никаких законов, приводит «Интерфакс» слова директора канцелярии Александра Закатова.

    «Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций. Все было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена», – сказал Закатов.

    Он заявил, что на церемонии венчания в числе гостей были не только главы и члены дома Романовых и других нецарствующих династий, но и представители действующих монархий Бельгии, Лихтенштейна, Катара и Люксембурга, а также бывшие главы государств – царь Болгарии Симеон II и последний король Египта Фуад II.

    «Присутствие официальных лиц иностранных монархий, во-первых, стало свидетельством признания за Россией роли оплота традиционных ценностей, а во-вторых, является весомым основанием для направления на торжество почетного караула», – отметил представитель Дома Романовых.

    Георгий Романов родился 13 марта 1981 года. Большую часть жизни он провел в Европе, получил образование в Оксфордском университете. Занимал пост советника генерального директора компании «Норникель», возглавляет благотворительный фонд продовольствия «Русь».

    Романов – наследник главы Российского Императорского дома, сын великой княгини Марии Владимировны – единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании, и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Также он прямой потомок (прапраправнук) английской королевы Виктории, является 140-м в порядке наследования британского престола.

    Ее отец Владимир Романов – сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании. Он, в свою очередь, сын великого князя Владимира Александровича, внук императора Александра II, двоюродный брат Николая II.

    Впрочем, как выяснилось, несмотря на царскую родословную, Романов не имел права на воинские почести. А какие мероприятия по закону могут проводиться с привлечением почетного караула?

    Как указывается в 12-ой главе устава гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных сил РФ, почетный караул может назначаться: для встречи и проводов президента России, представителей иностранных государств во время проведения торжественных мероприятий государственного значения и проведения инспекций войск. Также, караул может привлекаться при возложении на открытии государственных памятников.

    Помимо этого, рота может сопровождать вынос флага РФ или боевого знамени на торжественных заседаниях. Отдельно прописано, что почетный караул допустимо привлекать на погребение военных, погибших на службе или даже далеких от службы людей, но погибших при защите России.

    Почетный караул может проводить в последний путь и военных, которые имеют 20 лет и более военного стажа, а также героев Советского союза или России, участников войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы. Наконец, на почести имеют право те, кто занимал государственные должности или россияне, имеющие особые заслуги перед нашей страной.


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