Как с пользой провести объявленные из-за COVID нерабочие дни?

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Гибель Ливии и выбор России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Новый этап в развитии международной политики означает, что теперь Россия всегда должна быть готова силой отстоять свои принципы и верность союзническим обязательствам. На помощь международных институтов рассчитывать не приходится. Подробности...

Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
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Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
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Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как с пользой провести объявленные из-за COVID нерабочие дни?

    		    21 октября 2021, 22:03
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    Можно отправиться в путешествие за рубеж или по путевке на курорты российского Юга, как уже намереваются поступить многие соотечественники. Но желательно внять предостережениям врачей – во время нынешнего всплеска заболеваемости COVID-19, риску заражения (в том числе во время поездок) подвержены и те, кто прошел вакцинацию. Сейчас, когда непродовольственные магазины и развлекательные заведения вновь будут закрыты, имеет смысл вернуться к наработанным в прошлом году навыкам самоизоляции и провести время дома, с семьей – и не без пользы для дела.

    По-прежнему актуальны разного рода варианты онлайн-образования. К примеру, с начала октября открыт курс по основам бизнеса – часть Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Можно обратить внимание на одну из трех десятков обучающих программ по IT-специальностям, которые предлагает совместный проект Минобрнауки, WorldSkills Russia и Microsoft. Не надо забывать о многочисленных лекционных курсах, которые представлены на YouTube и других видеоплатформах – или в виде подкастов.

    Если нет желания учиться, то можно использовать нерабочую неделю, чтобы предаться другому небесполезному занятию – выспаться. Как напоминают медики, короткий световой день в сочетании с постоянным спутником работающих людей – недосыпанием, не лучшим образом сказывается на здоровье. Как пояснил порталу «Ридус» руководить Центра медицины сна университетской клиники МГУ сомнолог Александр Калинкин, из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%, дефицит сна в долгосрочной перспективе может увеличить риск развития ишемической болезни.

    Но все-таки в свободное от сна и домашних дел время лучше загрузить мозг и, например, восполнить пробелы по части классической и современной литературы. Считается, что четырехтомную «Войну и мир» или четыре части «Братьев Карамазовых» можно, не торопясь, прочесть за неделю, а например, свежий роман Виктора Пелевина Transhumanism Inc возможно осилить и за два-три вечера. Многие музеи, как отечественные (начиная с Третьяковской галереи), так и зарубежные, давно обзавелись полноценными виртуальными экскурсиями, поэтому изучать шедевры мировой живописи можно и не выходя из дома. Опера, балетные постановки, спектакли, а также концерты классической музыки также доступны в Сети.

    В конце концов, за долгие выходные можно выяснить, почему девятисерийная «Игра в кальмара» оказалась самым популярным сериалом в истории Netflix и отчего отечественный кинокомикс «Майор Гром» завоевал популярность во всем мире. Возможно, в онлайн-кинотеатрах появится недавно прошедшая офлайн «Дюна» Дени Вильнёва (пока в Сети фильм легально доступен лишь на HBO Max). Наконец, но не в последнюю очередь, заметим, что на рынке компьютерных игр осенью появилось несколько новинок: к примеру, менее трех недель назад вышла шестая игра из популярной серии шутеров FarCry.

    Добавим, что с дельными советами к россиянам обратился экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который предлагает забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками. Онищенко советует по мере возможностей уезжать за город, где «можно гулять» на свежем воздухе, и предупреждает, что стресс грозит тем, кому будет совершенно нечем заняться.

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