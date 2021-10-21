Как с пользой провести объявленные из-за COVID нерабочие дни?

Можно отправиться в путешествие за рубеж или по путевке на курорты российского Юга, как уже намереваются поступить многие соотечественники. Но желательно внять предостережениям врачей – во время нынешнего всплеска заболеваемости COVID-19, риску заражения (в том числе во время поездок) подвержены и те, кто прошел вакцинацию. Сейчас, когда непродовольственные магазины и развлекательные заведения вновь будут закрыты, имеет смысл вернуться к наработанным в прошлом году навыкам самоизоляции и провести время дома, с семьей – и не без пользы для дела.

По-прежнему актуальны разного рода варианты онлайн-образования. К примеру, с начала октября открыт курс по основам бизнеса – часть Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. Можно обратить внимание на одну из трех десятков обучающих программ по IT-специальностям, которые предлагает совместный проект Минобрнауки, WorldSkills Russia и Microsoft. Не надо забывать о многочисленных лекционных курсах, которые представлены на YouTube и других видеоплатформах – или в виде подкастов.

Если нет желания учиться, то можно использовать нерабочую неделю, чтобы предаться другому небесполезному занятию – выспаться. Как напоминают медики, короткий световой день в сочетании с постоянным спутником работающих людей – недосыпанием, не лучшим образом сказывается на здоровье. Как пояснил порталу «Ридус» руководить Центра медицины сна университетской клиники МГУ сомнолог Александр Калинкин, из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%, дефицит сна в долгосрочной перспективе может увеличить риск развития ишемической болезни.

Но все-таки в свободное от сна и домашних дел время лучше загрузить мозг и, например, восполнить пробелы по части классической и современной литературы. Считается, что четырехтомную «Войну и мир» или четыре части «Братьев Карамазовых» можно, не торопясь, прочесть за неделю, а например, свежий роман Виктора Пелевина Transhumanism Inc возможно осилить и за два-три вечера. Многие музеи, как отечественные (начиная с Третьяковской галереи), так и зарубежные, давно обзавелись полноценными виртуальными экскурсиями, поэтому изучать шедевры мировой живописи можно и не выходя из дома. Опера, балетные постановки, спектакли, а также концерты классической музыки также доступны в Сети.

В конце концов, за долгие выходные можно выяснить, почему девятисерийная «Игра в кальмара» оказалась самым популярным сериалом в истории Netflix и отчего отечественный кинокомикс «Майор Гром» завоевал популярность во всем мире. Возможно, в онлайн-кинотеатрах появится недавно прошедшая офлайн «Дюна» Дени Вильнёва (пока в Сети фильм легально доступен лишь на HBO Max). Наконец, но не в последнюю очередь, заметим, что на рынке компьютерных игр осенью появилось несколько новинок: к примеру, менее трех недель назад вышла шестая игра из популярной серии шутеров FarCry.

Добавим, что с дельными советами к россиянам обратился экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который предлагает забыть про суетность мира, провести нерабочую неделю в семье, побыть с детьми, внуками. Онищенко советует по мере возможностей уезжать за город, где «можно гулять» на свежем воздухе, и предупреждает, что стресс грозит тем, кому будет совершенно нечем заняться.

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