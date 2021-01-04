Как справиться с посленовогодней депрессией?

Взгляд
4 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
Разделы

США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
Перейти в раздел…

США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский народ - это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим - так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев

2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 9 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новак: «Северный поток – 2» будет завершен благодаря поддержке ЕС
    Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом» Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах Росморречфлот завершил поиск в районе крушения траулера «Онега»
    Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на тяжкую статью В России отказались вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Рубль вырос к доллару и евро Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене»
    Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V» Прокуроры добились выплат российским медикам на 1,9 млрд рублей В Калифорнии закончились места в моргах Медики оценили состояние Фрейндлих после госпитализации

    Главная тема


    США подошли к критически важной точке своей истории

    «крутые парни»


    МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

    государственные испытания


    Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова»

    итоги выборов


    Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

    Видео

    резервная валюта


    Биткоин занял место золота

    строительство газопровода


    США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

    кабинет министров


    Как работает антикризисное правительство Мишустина

    стратегическая отрасль


    Коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России

    28-й штат США


    Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Как справиться с посленовогодней депрессией?

    		    4 января 2021, 12:00
    Фото: Imago/GLobal Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Когда празднование Нового года осталось позади, все подарки получены, желания загаданы, а большая часть оливье уже съедена, то на почве этих приятных, но прошедших событий нередко у россиян развивается синдром, получивший название «посленовогодняя депрессия». Выбраться из нее помогут подведение итогов прошедшего года, постановка целей и ежедневная физическая активность.

    Термин посленовогодняя депрессия означает то ленивое состояние, которое возникает у многих людей по прошествии празднования Нового года. На первый взгляд радоваться действительно нечему: непрерывное застолье мало кому прибавило здоровья, до теплых летних деньков еще работать и работать, а деньги практически кончились уже сейчас. Специалисты сравнивают данное состояние с тем, которое человек испытывает, приехав из хорошего отпуска. При этом оно быстро проходит, поскольку человек практически сразу вливается в активно работающий коллектив и заряжается трудовым настроем окружающих. Проблема посленовогодней депрессии заключается в том, что все оказываются в одинаковой ситуации и равняться просто не на кого.

    «Мы, люди, все по-разному относимся к тем условиям, в которых оказываемся», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Он отметил, что у каждого обязательно есть источники позитивного настроения и положительных эмоций. Просто иногда людям сложно их разглядеть, если общий эмоциональный фон снижен из-за усталости, наличия ограничений или если образ праздников не совпадает с реальной ситуаций.

    «За время пандемии мы уже овладели большим количеством новых навыков, умений, которые позволили нам адаптироваться к новой реальности. И теперь это наш уникальный ресурс, который может нам помочь и дальше развивать свои способности. Важно понимать, что позитивный выход из любого кризиса зависит от того, на сколько мы готовы вынести положительный опыт из непростой ситуации, которую пришлось пережить», – говорит психолог.

    Он подчеркивает, что первым делом следует заняться целеполаганием, простроить образ собственного будущего, похвалить себя за те успехи, которые удалось достичь за прошедший непростой год. Это поможет психике настроиться на конструктивную деятельность и снизить уровень негативных переживаний. Собеседник также обращает внимание на то, что не исключено, что у человека были какие-то планы на новогодние праздники, которые не удается реализовать или ему кажется, что он заслужил чего-то более яркого и насыщенного, чем может себе позволить, но следует посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.

    «Мы все в прошедшем году оценили, на сколько для нас важно общение с близкими и родными, научились изобретать и находить безопасные способы взаимодействия со значимыми людьми, несмотря ни на что. Что мешает нам направить сейчас свое внимание и настроение на организацию такого праздника, который доставит нам удовольствие? Цифровые технологии позволяют нам не только потреблять информационный контент, но и создавать его, делиться лайфхаками с другими людьми и объединяться всей страной даже в условиях ограничений», – рассуждает Зинченко. 

     

    Следующим этапом следует поставить перед собой цель подарить праздник тем, кто важен для нас и тем, кому нам очень хочется сделать приятное, продолжает психолог. И когда наше воображение и мышление начнут работать в конструктивном русле, наше настроение закономерно станет лучше, мы почувствуем прилив сил и желание идти вперед.

    Также, по словам собеседника, немаловажно отдельное внимание уделить физической активности, поскольку физическое здоровье очень часто зависит от нашего психологического благополучия. Поэтому очень важно заботиться о себе во всех сферах. «Для психического здоровья и хорошего настроения особенно важен физический тонус организма. Если мы стараемся вести активный образ жизни, то и наш эмоциональный фон улучшается и нам становится легче переживать трудности. На каждый день праздников стоит продумать график жизни, в котором обязательно должно быть место прогулкам и физической активности. Нам в целом проще справляться с неопределенностью и непредсказуемостью, когда у нас есть четкий приемлемый для нас план-график», – рекомендует психолог.

    Он добавил, что чем больше россияне вложат в подготовку праздников собственных усилий, тем больше обратной связи в виде наличия сил, позитивного настроения, креативного мышления, хорошей памяти и внимания получат. «А значит, обеспечат себе возможность быть конкурентоспособными и добиться успехов во всех сферах своей жизни. Новогодние праздники – отличная пора для того, чтобы отрефлексировать, что мы сами можем сделать в качестве вклада в свое здоровье и не забыть поделиться своими находками с другими. Так мы не только обеспечим себе здоровое настоящее и будущее, но и почувствуем собственную значимость, полезность для общества», – заключил Зинченко.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •