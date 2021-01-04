Как справиться с посленовогодней депрессией?

Когда празднование Нового года осталось позади, все подарки получены, желания загаданы, а большая часть оливье уже съедена, то на почве этих приятных, но прошедших событий нередко у россиян развивается синдром, получивший название «посленовогодняя депрессия». Выбраться из нее помогут подведение итогов прошедшего года, постановка целей и ежедневная физическая активность.

Термин посленовогодняя депрессия означает то ленивое состояние, которое возникает у многих людей по прошествии празднования Нового года. На первый взгляд радоваться действительно нечему: непрерывное застолье мало кому прибавило здоровья, до теплых летних деньков еще работать и работать, а деньги практически кончились уже сейчас. Специалисты сравнивают данное состояние с тем, которое человек испытывает, приехав из хорошего отпуска. При этом оно быстро проходит, поскольку человек практически сразу вливается в активно работающий коллектив и заряжается трудовым настроем окружающих. Проблема посленовогодней депрессии заключается в том, что все оказываются в одинаковой ситуации и равняться просто не на кого.

«Мы, люди, все по-разному относимся к тем условиям, в которых оказываемся», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Он отметил, что у каждого обязательно есть источники позитивного настроения и положительных эмоций. Просто иногда людям сложно их разглядеть, если общий эмоциональный фон снижен из-за усталости, наличия ограничений или если образ праздников не совпадает с реальной ситуаций.

«За время пандемии мы уже овладели большим количеством новых навыков, умений, которые позволили нам адаптироваться к новой реальности. И теперь это наш уникальный ресурс, который может нам помочь и дальше развивать свои способности. Важно понимать, что позитивный выход из любого кризиса зависит от того, на сколько мы готовы вынести положительный опыт из непростой ситуации, которую пришлось пережить», – говорит психолог.

Он подчеркивает, что первым делом следует заняться целеполаганием, простроить образ собственного будущего, похвалить себя за те успехи, которые удалось достичь за прошедший непростой год. Это поможет психике настроиться на конструктивную деятельность и снизить уровень негативных переживаний. Собеседник также обращает внимание на то, что не исключено, что у человека были какие-то планы на новогодние праздники, которые не удается реализовать или ему кажется, что он заслужил чего-то более яркого и насыщенного, чем может себе позволить, но следует посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.

«Мы все в прошедшем году оценили, на сколько для нас важно общение с близкими и родными, научились изобретать и находить безопасные способы взаимодействия со значимыми людьми, несмотря ни на что. Что мешает нам направить сейчас свое внимание и настроение на организацию такого праздника, который доставит нам удовольствие? Цифровые технологии позволяют нам не только потреблять информационный контент, но и создавать его, делиться лайфхаками с другими людьми и объединяться всей страной даже в условиях ограничений», – рассуждает Зинченко.

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Следующим этапом следует поставить перед собой цель подарить праздник тем, кто важен для нас и тем, кому нам очень хочется сделать приятное, продолжает психолог. И когда наше воображение и мышление начнут работать в конструктивном русле, наше настроение закономерно станет лучше, мы почувствуем прилив сил и желание идти вперед.

Также, по словам собеседника, немаловажно отдельное внимание уделить физической активности, поскольку физическое здоровье очень часто зависит от нашего психологического благополучия. Поэтому очень важно заботиться о себе во всех сферах. «Для психического здоровья и хорошего настроения особенно важен физический тонус организма. Если мы стараемся вести активный образ жизни, то и наш эмоциональный фон улучшается и нам становится легче переживать трудности. На каждый день праздников стоит продумать график жизни, в котором обязательно должно быть место прогулкам и физической активности. Нам в целом проще справляться с неопределенностью и непредсказуемостью, когда у нас есть четкий приемлемый для нас план-график», – рекомендует психолог.

Он добавил, что чем больше россияне вложат в подготовку праздников собственных усилий, тем больше обратной связи в виде наличия сил, позитивного настроения, креативного мышления, хорошей памяти и внимания получат. «А значит, обеспечат себе возможность быть конкурентоспособными и добиться успехов во всех сферах своей жизни. Новогодние праздники – отличная пора для того, чтобы отрефлексировать, что мы сами можем сделать в качестве вклада в свое здоровье и не забыть поделиться своими находками с другими. Так мы не только обеспечим себе здоровое настоящее и будущее, но и почувствуем собственную значимость, полезность для общества», – заключил Зинченко.