Что такое воздушный перехват?

Воздушный перехват – это международная система маневров и знаков, которые военные летчики подают пилотам иностранных судов, чтобы предотвратить нарушение государственной границы.

Стало известно об очередном перехвате американского военного самолета у границ России. Со стороны НАТО прозвучали обвинения в «провокационности», «опасности» и «непрофессионализме» действий российских летчиков. Как правило, это чистая политика – такие заявления не имеют отношения ни к военным стандартам, ни к правилам использования воздушного пространства.

Правила полетов в международном пространстве четко регламентированы – в них сказано, где и на какой высоте можно летать, на какое расстояние можно приближаться, какими знаками нужно пользоваться и так далее. Существует более 20 специальных сигналов, которые знают все военные летчики.

«Перехватить цель» – означает выйти в ту же точку пространства, в которой в данный момент находится объект перехвата.

Сблизившись с потенциальным нарушителем, перехватчики выполняют определенные маневры и подают знаки, предписанные международными документами и хорошо понятные пилотам всех стран. Главная задача на этом этапе – идентифицировать самолет-нарушитель. Далее перехватчик передает на землю первичную информацию: тип воздушного судна, его принадлежность, бортовой номер. После этого пилот истребителя начинает привлекать к себе внимание подозрительного борта.

Один из самых распространенных маневров, когда самолет-перехватчик подлетает с левого борта своего визави и, ложась на параллельный курс, располагается немного выше и впереди, слегка покачивая крыльями. Либо пересекает курс и заходит сзади. Это собственно и означает «перехват». За перехватом, как правило, следует сопровождение воздушной цели. Истребитель летит рядом на безопасном расстоянии, показывая, что он контролирует «цель» и не позволит ей, если что, нарушить наше воздушное пространство.

Если нарушитель никак не реагирует, истребитель выдвигается вперед, чтобы гарантированно оказаться в зоне видимости экипажа своего визави, и поворотом ручки управления заставляет свой самолет сделать «кивок» в сторону от государственной границы, показывая нужное направление движения. Если потенциальный нарушитель не реагирует, летчик повторяет все элементы в той же последовательности, но со стороны другого борта подозрительного воздушного судна.

Если обнаруженный самолет продолжает лететь в опасную или запретную зону, игнорируя требования ВВС, то военные могут открыть предупредительный огонь трассирующими снарядами перед кабиной пилота. Если и здесь не будет никакой реакции, то они могут стрелять на поражение.

Вполне может случиться, что иностранец банально заблудился или сбился с курса, либо у самолета какие-то проблемы технического характера и ему нужна экстренная посадка. Но чаще всего такой полет – это целенаправленная акция, целью которой является разведка, провокация, проверка ВВС потенциального противника на способность реагирования на подобные нарушения.

Часто перехватывают самолеты-разведчики, способные при помощи станций бокового обзора заглянуть на 300-400 километров вглубь России и узнать как можно больше о противооборонных средствах и работе радиотехнических средств. Чтобы помешать сбору данных, в воздух и поднимают истребители, которые играют на нервах у иностранных пилотов и вынуждают прекратить разведку.

А все эти жалобы Запада, что российские летчики «опасно летают», специалисты расценивают, как заявления для непосвященных, которым надо лишний раз напомнить об «угрозе» со стороны «русского медведя».