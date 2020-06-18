Как провести интернет на дачу?

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Как провести интернет на дачу?

              		   18 июня 2020, 20:00
              Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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              Если оптоволокно в ваш поселок или СНТ не провели, остается только один рабочий вариант – усилить сигнал 4G. И это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

              Проблема дачного интернета в России встала особенно остро именно сейчас, летом 2020-го, в связи с угрозой коронавируса. Чтобы не сидеть на самоизоляции в жару в городских квартирах, многие решили провести это время на дачах. И, если была возможность, еще и работали или продолжают работать оттуда удаленно, через интернет. 

              Но не у всех он есть. В отличие от большинства городов, в частном секторе, как правило, проводного интернета нет. Обычно он доступен либо в поселках ближайшего Подмосковья, либо в частном секторе, примыкающем к городам, куда некоторые локальные провайдеры берутся дотянуть кабель за 15–20 тысяч. Это был бы, безусловно, самый беспроигрышный вариант: безлимитный и повсеместный интернет на хороших скоростях мог бы в теории перевернуть систему рабочих отношений в стране – куда больше людей бы решились перейти на удаленную работу, а это, в свою очередь, могло бы дать толчок деурбанизации и развитию мелких городков и поселков. 

              Но это лишь теории, а по факту сейчас перед желающими полноценно пользоваться Сетью на даче встает выбор из двух вариантов: мобильного, 3G/4G-интернета и спутникового. Но проблема последнего в том, что он, во-первых, крайне медленный, а во-вторых, еще и стоит очень дорого, и в установке, и при использовании. Спутниковый интернет может пригодиться, например, отшельнику, живущему в хижине где-нибудь в тайге, на расстоянии в сотни километров от ближайшего населенного пункта. Либо тем же полярникам. Дачникам же, чьи СНТ обычно куда ближе к островкам цивилизации, достаточно будет просто усилить у себя в доме 4G-сигнал.

              И сделать это на самом деле не так сложно. Для начала нужно понять, насколько хорошо на вашем участке ловит 3G/4G/LTE. Проверить скорость сети можно на специализированных сайтах, самый известный из которых – speedtest.net. Это можно сделать прямо с мобильного телефона. Если скорость загрузки (download speed) у вас больше 2–3 Мбит/с, вы легко можете раздавать интернет на свой компьютер с телефона в режиме модема. Если скорость меньше – это повод задуматься об усилении. Да и в целом стоит судить даже не по конкретным цифрам, а по косвенным факторам – долго загружаются страницы в браузере, видео на Youtube то и дело подвисает, смотреть фильмы онлайн практически невозможно и так далее.

              Следующий шаг – изучить карты покрытия вашей местности 4G-сигналом различных сотовых операторов. Берите самых основных – МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2, Ростелеком, Yota, «Тинькофф», Skylink, Сбербанк. Ориентироваться можно на «Мегафон», Tele2, «Билайн» и МТС – у них собственные сети вышек, остальные операторы просто работают на их оборудовании. Yota, например, на «Мегафоне», «Тинькофф» – на Tele2. Выбирать, естественно, желательно оператора с наиболее уверенным в ваших местах сигналом. 

              Если сигнал более чем уверенный, оптимальный для вас вариант – просто купить 4G-модем с разъемом под сим-карту и роутер с возможностью подключения 4G/LTE-модема. Ничего другого не потребуется. Покупаете сим-карту нужного оператора, пополняете счет, вставляете ее в модем, модем – в роутер (через USB-разъем), и настраиваете Wi-Fi-сеть в доме. 

              Если же сигнал средний или слабый, то придется докупить оборудования. Так довольно часто бывает даже в хорошо покрываемой местности, поскольку слишком уж много влияющих на качество приема факторов – леса, высотки, ЛЭП, рельеф. Дом может быть в низине, и сигнал от ближайшей вышки ослабляет, например, лежащий на его пути холм. 

              В таких случаях понадобится еще и LTE-антенна. Ее выбор напрямую зависит от ближайшей к вам базовой станции оператора. Вышки найти непросто – к сожалению, специализированных сайтов вроде этого не так много, но вот мобильных приложений такого толка достаточно, их найти как раз несложно. Если ближайшая базовая станция от вас в 50–100 километрах, то никакая антенна не спасет, а вот если в 10–20 километрах, то сигнал вы наверняка поймаете. 

              Собственно, чем ближе вышка, тем выше вероятность получить хорошую скорость интернета при менее мощном оборудовании. Так что как только вы нашли вышки в своей местности, попробуйте оценить расстояние до ближайшей либо на глаз, глядя на карту, либо использовав инструмент вроде «линейки» на тех же «Яндекс.Картах» – он покажет километраж от точки до точки. 

              Желательно также выяснить, на какой частоте вышка дает LTE-сигнал. В России это может быть как 800, так и 1800 или 2600 МГц. Последний вариант – самый быстрый, и используется он обычно только в крупных городах, а вот дачникам достаются, как правило, расположенные в областях между 800 и 1800 МГц частоты. 

              Возвращаясь к антенне – ее выбор как раз зависит от дальности вышки и диапазона рабочих частот. Если вышка близко и вы точно знаете ее LTE-диапазон, то вам будет достаточно простенькой антенны стоимостью в одну–две тысячи рублей, даже всенаправленного действия. Показатель усиления сигнала у нее может быть порядка 14 децибел, этого будет достаточно. 

              Если вам явно нужна антенна помощнее и частоты вышки вы так и не нашли, что вполне возможно, то выбирайте направленные модели с широким рабочим диапазоном (от 800 до 2700 МГц, например) и с усилением в 20–24 дБ – с ними вы точно должны попасть в цель. 

              Любую купленную антенну придется подключать к модему или напрямую в компьютер, и это может стать еще одной головной болью. Но небольшой – на конце антенного кабеля обычно находится разъем F (female – мама), N (папа) или SMA. К нему нужно будет подключить адаптер для модема, так называемый пигтейл. Пигтейлы бывают двух видов – CRC9 и TS9, внешне они практически неотличимы, разница лишь в диаметре. Эти пигтейлы нужно будет вставить в модем с сим-картой, и это важный момент.

              4G-модемов, поддерживающих подключение внешних антенн, не так много, и более того – перед покупкой нужно будет выяснить, что именно за разъем в конкретной модели – CRC9 или TS9, и уже исходя из этого выбирать пигтейл. Или наоборот – покупать модем, поддерживающий определенный пигтейл. Для этого придется еще немного порыться в интернете. 

              Допустим, вы купили совместимое одно с другим оборудование. Далее нужно установить антенну и настроить ее. Поскольку наиболее мощный сигнал способны дать направленные антенны, то и крепить их придется так, чтобы они были обращены к ближайшей базовой станции. А если дом находится в низине, то нужна еще и мачта, и чем выше, тем лучше. Направить антенну можно просто на глаз или по компасу, однако лучше все же настроить ее точно, изучив, при каком положении сигнал будет наилучшим. Сделать это можно через настройки роутера – многие из них позволяют посмотреть данные по работе антенны. Зайдя в раздел «антенна», ищите там параметр CINR – чем больше там показатель дБ, тем лучше. Поворачивая антенну, желательно добиться хотя бы 10–20 дБ – это будет признаком очень хорошего сигнала. Если будет больше 30 – вообще идеально. 

              Для тех, кто не хочет мучиться, существуют и готовые решения – по всей России есть так называемые Wi-Fi-провайдеры, которые сделают все это за вас. Стоимость работ «под ключ» составит примерно 15–25 тысяч рублей. Либо можно купить готовые наборы из уже совместимых между собой антенны, кабеля, переходников, модема и роутера – такие тоже продаются, и неплохие можно найти примерно за 10 тысяч. Примерно в ту же сумму можно уложиться, если собирать набор самому, число под свой случай – но при этом у вас будет возможность подобрать более эффективное оборудование, нежели вы получили бы в наборе. 

              Есть, кстати, и гибридные варианты – например, антенны с боксом под модем или даже со встроенным модемом. И в таком решении есть смысл – поскольку кабель в несколько метров от антенны до модема тянуть не придется, это позволит избежать затухания сигнала в несколько децибел. Есть, конечно, кабели, которые глушат сигнал по минимуму, но и стоить они будут в районе 8–10 тысяч. Стандартные же варианты ведут к затуханию сигнала до 10 дБ (при длине в 10–15 метров), а это ощутимо. Так что чем качественнее и короче при этом будет кабель до модема – тем лучше. Но минус варианта с модемом, расположенным прямо в корпусе или внутри антенны, в том, что слишком накладно будет менять сим-карту, если это потребуется. Многократно снимать для этого антенну захочет не каждый.

              Есть и другой вариант – гибрид роутера с 4G-модемом. Кабель от антенны в таком случае идет прямо в роутер, в котором должен быть помимо прочего слот для симки и CRC9/TS9-разъемы. Никаких технических выгод это особо не добавляет, просто убирает лишнее звено из цепи – с двумя составляющими системы просто мороки будет чуть меньше.

              Попробуем сократить все вышесказанное до нескольких простых предложений.

              1. Вся система выглядит так: антенна – 4G-модем – роутер.

              2. В антенне есть смысл только при плохом сигнале.

              3. Модем должен иметь специальные разъемы под кабель с антенны, роутер – поддерживать внешний 4G-модем.

              4. Антенна должна быть повернута к ближайшей вышке выбранного вами оператора.

              5. Чем выше будет находиться антенна, тем лучше.

              6. Чем короче будет от нее кабель к модему, тем лучше. Это значит, что модем с роутером стоит расположить в ближайшей к антенне точке дома.

              Все остальное – сугубо индивидуальные моменты. Речь о характеристиках роутера, модема, тарифа. Роутеры, например, не обязательно подбирать с максимальной скоростью выше обычных 300 Мбит/с – мобильный интернет 4G все равно быстрее этих значений не будет. При идеальной настройке системы в среднем можно получить около 75 Мбит, обычные же, и не самые плохие при этом цифры – 35 Мбит/с. 

              Тариф стоит подбирать исходя из своих потребностей – кому-то нужен безлимитный интернет, а кто-то ничего не скачивает, фильмы или просто видео онлайн не смотрит, и ему достаточно 10–20 Гб трафика в месяц. 


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