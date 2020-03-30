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30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
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              Как могут наказать за нарушение режима самоизоляции?

              		   30 марта 2020, 13:52
              Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

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              Московские и подмосковные власти ввели тотальный режим самоизоляции, обязав соблюдать домашний режим не только пожилых граждан, но и всех остальных. Теперь режим не зависит от возраста – с понедельника, 30 марта, покидать свои дома можно будет только с определенной целью, они уже определены. Поездки на работу в их число тоже входят, но «только если они будут обусловлены экономической ситуацией». Так что если работодатель разрешил вам работать из дома, а вы по собственному желанию приехали в офис, вас в теории могут объявить нарушителем. Только вот как власти будут определять перечень компаний, сотрудников которых можно или нельзя выпускать из дома, пока по-прежнему неясно. Если исходить из текста соответствующего указа мэра Москвы (п. 9.3), если деятельность вашей компании из-за карантина не приостановили, значит, вы имеете право ехать на работу.

              По каким поводам можно выходить из дома

              В указе довольно четко прописаны пять конкретных поводов для выхода из дома. 

              – поездка на работу;

              – обращение в больницу, если вам требуется неотложная медпомощь;

              – покупка продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке;

              – выгул собак не дальше ста метров от дома;

              – вынос мусора.

              Если более развернуто:

              – можно выезжать из города и приезжать обратно. Никаких ограничений на передвижение на транспорте нет – ни на авто, ни на мотоциклах, ни на маршрутных автобусах, ни на метро. И извещать никого не надо. В случае с общественным транспортом есть два пожелания – соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и не ездить с 30 марта по 3 апреля – тем, кто не использовал проездные в эти дни, их потом возместят;

              – можно ходить на плановые осмотры к врачам в больницы и поликлиники (они работают штатно);

              – можно ездить в магазины, расположенные далеко от дома, на машине;

              – нельзя выходить на пробежки, прогулки, с ребенком на детские площадки;

              – спортивные площадки и любые игры на открытом воздухе тоже под запретом;

              – нельзя выходить в магазины, слишком удаленные от дома, без острой необходимости.  

              Какие магазины и учреждения продолжают работать:

              – продуктовые магазины (в прежнем режиме, никаких особых ограничений пока нет);

              – аптеки (то же самое);

              – зоомагазины;

              – салоны связи;

              – банки (некоторые изменили режим работы своих отделений);

              – больницы, поликлиники и другие медучреждения;

              – государственные учреждения (в том числе МФЦ) – но только по записи или онлайн;

              – почтовые отделения (кроме трех дней: 30-31 марта и 1 апреля);

              – ЗАГСы (в особом режиме);

              – храмы (патриарх, правда, призвал их не посещать);

              – кладбища и ритуальные службы;

              – магазины непродовольственных товаров первой необходимости. Это (согласно распоряжению правительства):

              1. Санитарно-гигиеническая маска

              2. Антисептик для рук

              3. Салфетки влажные

              4. Салфетки сухие

              5. Мыло туалетное

              6. Мыло хозяйственное

              7. Паста зубная

              8. Щетка зубная

              9. Бумага туалетная

              10. Гигиенические прокладки

              11. Стиральный порошок

              12. Подгузники детские

              13. Спички, коробок

              14. Свечи

              15. Пеленка для новорожденного

              16. Шампунь детский

              17. Крем от опрелостей детский

              18. Бутылочка для кормления

              19. Соска-пустышка

              20. Бензин автомобильный

              21. Дизельное топливо

              22. Сжиженный природный газ

              23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

              На основании этой логики выходит, что открытыми остаются любые непродуктовые магазины, где продают, например, салфетки или спички. Не очень понятно пока, будет ли там продаваться остальной ассортимент. В минувшие выходные в нескольких регионах были довольно странные прецеденты, когда гипермаркеты были открыты, но продавать в них обязывали только определенные товары.

              Как будут искать нарушителей

              Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие несколько дней в городе развернут «умную систему контроля» за соблюдением карантина и выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска. Как он будет выглядеть, пока непонятно, поскольку документов о нем пока еще не опубликовано. Однако СМИ сообщают, что это, вероятно, будет QR-код – его присвоят каждому москвичу в личном кабинете на mos.ru. В код будет записана информация о месте проживания и месте работы (если человек не может работать удаленно), и предъявлять его придется по запросу полицейских на улице. 

              А вот что будет означать «умная система контроля» – без соответствующих актов тоже пока неясно. Очевидно, что направлена она будет на поиск нарушителей, но будет ли это автоматическая рассылка штрафов на основе данных с камер домофонов, например, – вот это не очевидно. Однако штрафы тем не менее уже готовы.   

              Как накажут

              Как газета ВЗГЛЯД уже писала, сейчас в России есть две статьи, по которым в теории человека могут привлечь за нарушение карантина и за последствия этого нарушения. Прежде всего это статья 6.3 КоАП за нарушение «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» – она предусматривает штраф для граждан до 500 рублей. И затем – ст. 236 Уголовного кодекса со штрафом до 80 тысяч рублей, увольнением с запретом на профессию или лишение свободы до пяти лет. Эта статья применяется в случаях, когда человек был заражен, знал о своем диагнозе, знал о режиме карантина, намеренно нарушил его и «по неосторожности» массово заразил других людей. Теперь штрафы по статье 6.3 КоАП будут другими. Вместо 100-500 рублей человеку грозит от 15 до 40 тысяч рублей за первое нарушение и 150-300 тысяч – за повторное. Позже могут ужесточить и уголовную ответственность. 

              Однако нарушителей карантина, судя по всему, выведут из-под статьи 6.3. Для них появится новая – 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» – и там штрафы будут ниже. Если тяжких последствий нарушение не повлекло, то штраф составит от одной до 30 тысяч рублей для физлиц. При повторном нарушении, либо если будет доказано, что человек заразил кого-то, то штраф будет уже от 15 до 50 тысяч.

              Один из вопросов, которые возникают на фоне вводимых мер, связан с терминологией. В российском законодательстве нет понятия самоизоляции, а режим всеобщего карантина властями введен не был. Законно ли в таком случае штрафовать за самоизоляцию?

              Законно. Статья 6.3 КоАП даже в своей нынешней редакции говорит не о конкретном режиме карантина или самоизоляции, а о «невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Под ними может пониматься любой комплекс мер, в том числе самоизоляция – и согласно постановлению правительства от 2005 года, вводят их не региональные власти, а надзорные органы, в данном случае Роспотребнадзор. То есть если был официальный приказ Роспотребнадзора или его регионального отделения, равно как и постановление главного санитарного врача о введении режима самоизоляции, то штрафы с этого момента становятся законными. Так, например, было в середине марта в случае с вернувшимися из Италии, Китая, Южной Кореи туристами – глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила постановление, и попутно появились карантинные меры от московских властей о режиме двухнедельной изоляции. Так что наверняка новую статью 20.6.1 КоАП также привяжут именно к решениям Роспотребнадзора.

              Пока же нового постановления – об обязательной самоизоляции для всех – еще нет. Равно как не вступили в силу и поправки в КоАП. Но думается, что это вопрос нескольких дней. 


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