Какое среднее профессиональное образование популярно среди россиян?

Продавец-кассир, повар и педагог лидируют в рейтингах выбора россиян в среднем профессиональном образовании. А хедхантеры говорят о дефиците рабочих рук в строительстве и промышленности.

В декабре прошлого года Всероссийский научно-исследовательский институт труда выпустил рейтинг наиболее востребованных в России профессий. Первая строчка рейтинга досталась продавцам-кассирам. Их на рынке труда требовалось больше всего. Неудивительно, что именно эта специальность сохраняет за собой топовые позиции и при выборе у населения. «Серебро» и «бронза» рейтинга – у поваров и педагогов. И у тех, и у других – многолетний кадровый голод на рынке.

Обновленный этой осенью Министерством труда ТОП-50 перспективных специальностей, требующих среднего образования, также включает в себя «народный выбор». Но наряду с кассирами и поварами, эксперты добавили в рейтинг, как стабильно востребованные строительные специальности (мастер общестроительных и отделочных работ), так и новые направления в образовании. Среди новичков рейтинга – специалист по интеллектуальным интегрированным системам, наладчик оборудования аддитивного производства, оператор мобильной робототехники.

«Цель подготовки перечня – связать систему среднего профессионального образования и перспективные потребности работодателей, чтобы наша молодежь имела возможность получить знания, которые обеспечат профессиональную востребованность. Часть направлений профподготовки всегда актуальна: профессия медицинской сестры, фармацевта, мастера общестроительных и отделочных работ. Часть профессий, появившихся в списке, сегодня еще довольно редки, но на протяжении ближайших десятилетий будут наращивать свою долю на рынке труда», – отметила заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

Но это подсказка на тем, кто решит выбрать среднее профессиональное в 2021 учебном году.

Сечас на рынке труда востребованы совсем иным специальности. Без поправки на пандемию (отрасли будут восстанавливаться и возвращаться на прежний уровень кадровой загрузки, вопрос только в сроках) по числу вакансий на открытом рынке труда лидирует производство. И тут, по утверждению экспертов ВНИИ труда, самой востребованной из требующих высшего образования является профессия инженера, а в списке наиболее востребованных и оплачиваемых профильных рабочих специальностей –сварщики, слесари, сборщики и другие.

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При этом тенденция по дефициту рабочей силы не нова. О том, что есть дисбаланс спроса и предложения в отдельных отраслях и структурные диспропорции, неоднократно упоминал в комментариях гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. «Например, в 2017 году на одного квалифицированного рабочего приходилось 10 вакансий, то в 2018-м - уже 18», – приводит в интервью РИА «Новости» статистику Платыгин.

Если оценивать влияние коронавируса на вакансии со средним профессиональным образованием, то сайты поиска работы дадут достаточно новые, но уже набравшие популярность профессии: онлайн-няни, репетиторы по видеосвязи и прочие организаторы досуга и образовательных процессов.

Кому же надо осваивать новые специальности? По данным портала hh.ru, больше всего пострадали от эпидемии сферы туризма, гостиничный и ресторанный бизнесы (количество вакансий упало на 78% по сравнению с февралем), индустрии спорта, фитнеса и красоты (падение составило 73%), услуг для населения (падение 68%). В противовес этому спрос не падал, а даже рос в государственном секторе, медицине, среди рабочего персонала, в строительстве, в торговле продуктами питания. При этом количество вакансий рабочего персонала этим летом было на 150% больше, чем в феврале.

Самая сложная ситуация сложилась в сфера искусств и развлечений и в высшем менеджменте. Там на одно рабочее место было зафиксировано максимальное количество претендентов. Тем, кто планировал найти себя в этих отраслях, пришлось доказывать работодателю серьезность своих намерений и квалификацию. Одного диплома о высшем образовании было недостаточно. При этом сегмент предложений для тех, кто претендовал на работу с дипломом о среднем профессиональном образовании, не сокращался, заработная плата почти не изменилась.