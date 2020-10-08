Почему люди погибают в бассейнах?

Из-за алкоголя, лекарств, болезней и ощущения безопасности.



В конце сентября стало известно о гибели в бассейне 32-летней дочери актера Владимира Конкина. Прошло две недели, и в Москве произошла новая трагедия на воде. 7 октября в бассейне московского фитнес-клуба утонул актер молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин. Молодому человеку было всего 26 лет.

Вторая смерть за столь короткий промежуток времени смерть в бассейне - это много даже для многомиллионной Москвы. Так почему же люди тонут там, где вроде как априори безопасно?

Для начала немного статистики. Ежегодно в России на воде гибнет полноценный малый город. Проходит один плавательный сезон и с географической карты страны можно минусовать со всеми его жителями такой город как Озерск (Калининградская область) или Среднеколымск (Республика Саха). В 2019 году в графе «случайное утопление» в данных Росстата значится 3935 смертей.

По данным МЧС, каждый третий утонувший – человек в состоянии алкогольного опьянения. Большинство же - это нарушившие базовые правила: купавшиеся там, где это запрещено. «Статистика показывает сегодня, что примерно 60% людей, которые гибнут, гибнут в местах, которые не предназначены и опасны для купания», - цитирует начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрия Тарасова газета «Известия».

В закрытых водоемах, где изначально и с местом купания, и с организацией помощи должно быть все в порядке, появляются другие факторы риска. Список только медицинских ограничений на посещение бассейна включает несколько десятков наименований заболеваний, на большинство из которых желающие поплавать чаще всего машут рукой. Так, не рекомендуется посещать бассейн при воспалении суставов, инсулинозависимой форме диабета, стенокардии. В числе противопоказаний - прием седативных препаратов и алкоголя.

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Но бассейн - не открытый водоем. Почему же там не могут быстро помочь тем, кому внезапно стало плохо на дорожке? Ответ на этот вопрос знают спасатели: там, где априори безопасно, люди не допускают мысли, что кто-то начнет тонуть. Это подтверждает запись с камер , запечатлевших момент смерти 26-летнего актера Рината Кафиятуллина в столичном бассейне, опубликованная изданием «Мослента»: вытаскивать молодого человека явно не торопились.

Да и сам момент утопления выглядит не так, как его традиционно показывают в кино. Люди тонут молча. И это, пожалуй, главный фактор, который не позволяет проявить бдительность и отреагировать. «Находящиеся рядом не подозревают, что кто-то нуждается в помощи. Происходит это так потому, что в случае опасности организм отключает «вторичные» функции и работает лишь на одну цель — сделать еще один глоток воздуха. Никто не кричит и руками не машет», - резюмируют эксперты.