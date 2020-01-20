Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

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«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

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Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

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Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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              Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              		   20 января 2020, 14:30
              Фото: Антон Денисов/РИА Новости

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              Минэкономики наконец подготовило проект постановления правительства, разрешающего покупку «красивых» автомобильных номеров через портал госуслуг. С января 2021 года желающие приобрести, например, знак А777МР, возможно, смогут сделать это, приняв участие в аукционе или заплатив повышенную пошлину.  

              Если документ примут, он может положить конец целой эпохе, во время которой в сознании россиян сформировалось понятие «блатных» и «красивых» госзнаков. Причем зачастую эти понятия пересекались – в нулевые стало модным выдать себя за сотрудника администрации президента или ФСБ и при этом надеяться, что магический номер спасет от сотрудников ГИБДД.

              При этом надо отметить, что сегодня в России нет официальных списков, по крайней мере публичных, определяющих принадлежность автомобилей к той или иной структуре. Но такие списки существовали в течение 10 лет – с 1996 по 2006 год. А практика пошла еще с советских времен – еще в конце 30-х армейским машинам для проезда на закрытые территории начали присваивать буквы МА. Стандартными такие действия стали в 60-х – свои серии были у первых лиц государства (МОС и МОЛ), у милиции и КГБ.

              В России спецсерии официально ввели в январе 1996 года по инициативе главы ГАИ Владимира Федорова. Сам главный гаишник, ставший затем сенатором, рассказывал, что идея была в том, чтобы просто как-то пометить автомобили высокопоставленных лиц, не давая им при этом никаких преимуществ на дороге. Только вместо кода региона там появился российский триколор, а ведомствам приписали определенные буквенные комбинации.

              Сперва это были следующие серии:

                   В 001 АА - В 299 АА – администрация президента

                   Р 001 АА - Р 999 АА – полпреды президента, высшие региональные чиновники

                   А 001 АС - А 100 АС – Совет Федерации

                   А 001 АМ - А 999 АМ – Госдума

                   А 001 АВ - А 999 АВ – правительство

                   А 001 АА - А 999 АА – ГУО, будущая ФСО

                   А 001 АК - А 100 АК – Конституционный суд

                   А 101 АК - А 200 АК – Верховный суд

                   А 201 АК - А 300 АК – Высший арбитражный суд

                   А 301 АК - А 400 АК – Генпрокуратура

                   А 001 АТ - А 100 АТ – ФАПСИ

                   А 501 АК - А 600 АК – Счетная палата

              Но в начале 1997 года вышел приказ министра внутренних дел Анатолия Куликова, адресованный ГАИ, и он содержал следующий пункт: «Оказание содействия в безопасном проезде автомобилей с особыми государственными регистрационными знаками и запрещение их остановки и досмотра, за исключением случаев, когда имеется оперативная информация об использовании автомобилей в противоправных целях». 

              На бумаге все осталось так же – автомобили с «особыми» номерами можно было штрафовать, оформлять ДТП с их участием и так далее, только вот с тех пор запрещалось останавливать. 

              И в течение 10 лет мало что менялось – в целом было около восьми спецсерий, к которым различными постановлениями правительства приписывали новые ведомства или должностных лиц. Меняться могли и цифровые комбинации, но буквы были примерно те же: 

              В...АА

              Р...АА

              А...АВ

              А...АС

              А...АМ

              А...АО

              А...АК

              А...АР

              Все изменилось в конце 2006 года. После ряда скандалов с участием машин с триколорами Владимир Путин поручил ведомствам в срочном порядке начать снимать «флаги». С 1 февраля 2007-го новые нормы вступили в силу официально – никаких триколоров на номерах больше не было, как и официально публикуемых «перечней» и «списков» спецсерий. Тогдашний заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин даже утверждал, что как минимум все депутаты и сенаторы пересядут на обычные номера. 

              И отчасти это действительно произошло – немалая часть «особых» номеров была ликвидирована и затем попала в руки обычных граждан. Что, правда, впоследствии породило «серый» рынок перепродаж таких госзнаков. 

                 

              При этом спецсерии все же остались – просто без триколора. Это подтверждал впоследствии и сам Владимир Федоров, ездивший по Москве в должности сенатора на автомобиле с номером А100МР77. Как говорил бывший гаишник, серия АМР принадлежит МВД. Однако сейчас она известна прежде всего как закрепленная за администрацией президента. Но, судя по всему, не только за ней.

              Номера АМР появились вскоре после отмены «флаговых» регистрационных знаков и приковали к себе особое внимание россиян в период борьбы с мигалками. В интернете даже возникли ресурсы, где энтузиасты отслеживали все автомобили с такими номерами и делились информацией об их владельцах. С 2007 по 2015 год они насчитали в стране около тысячи таких машин. И даже составили приблизительный список ведомств, ими обладающих (под разными цифровыми сериями): администрация президента, ФСБ, МВД, губернаторы, Государственная фельдъегерская служба, правительство, Минобороны, Госдума, Совет Федерации, Следственный комитет. 

              Но присутствие в списке обладателей АМР не означает, что у различных служб не может быть своих, отдельных серий. За Следственным комитетом, к примеру, замечали серию СКР, РМР приписывают прокураторе, ЕКХ – ФСО, и так далее. При этом стоит отметить, что ввиду огромного количества буквенно-цифровых комбинаций львиная доля таких номеров встречается и среди частных лиц – они могли их как получить случайно, так и приобрести у посредников. 

              Среди других, еще более-менее «живых» серий, специалисты по «красивым» номерам отмечают КММ77 (пожарная охрана), ММР77 (ФСБ), АММ99 (депутаты Госдумы), КОО77 (Конституционный суд), ТМР77 (космонавты). Совсем не факт, что машина с такими знаками, встретившаяся вам на дороге, окажется ведомственной или принадлежащей известному космонавту, однако такая вероятность все еще есть.

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