Как пассажирский самолет смог «случайно» преодолеть скорость звука?

В четверг в прессе появилась масса сообщений о том, что пассажирский самолет случайно превысил скорость звука. Речь шла о борте Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic, который на высоте 11 км развил скорость в 1285 км/ч, в то время как скорость звука на этой высоте составляет 1062 км/ч, а обычная скорость такого авиалайнера составляет 902 км/ч.

Самолет прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон на 48 минут раньше положенного времени, а пилот Питер Джеймс отметил, что за свою 25-летнюю карьеру никогда не сталкивался с подобным.

Как же возможно, чтобы обычный пассажирский самолет превысил скорость звука?

По словам российских пилотов, в этой истории нет ничего уникального.

«Это не исключительный случай. Летчики при полете обращают внимание на три показателя скорости. Первый – это скорость относительно земли. Второй – «приборная» скорость относительно воздушного потока. Третий – это скорость, когда считается число Маха», – заявил газете ВЗГЛЯД военный летчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, приборную скорость превысить нельзя, и любой дозвуковой самолет без нарушения аэродинамики и прочности конструкции, как правило, не превышает скорость до уровня сверхзвукового полета.

«Но Земля-то у нас вращается на восток и точно также двигаются струйные течения, которые увлекают за собой воздушные массы. То есть если для перелета из Москвы в Хабаровск вы затратите семь часов, то обратно на этом же самолете и с тем же режимом полета вы прилетите как минимум на час позже, потому что самолет будет сопротивляться воздушному потоку», – пояснил Попов.

«Boeing 787-9 оказался в попутном струйном потоке и относительно земли он двигался на сверхзвуковой скорости, прилетев в пункт назначения на 48 минут быстрее, чем планировал», – резюмировал Попов.

Таким образом, лишь благодаря попутному ветру самолет компании Virgin Atlantic разогнался до сверхзвуковой скорости относительно земли. Но не относительно воздуха, то есть в реальности сверхзвукового барьера он не преодолевал, а потому остался целым и невредимым на радость всем.