Зачем Испания пытается «отбить» Гибралтар у Великобритании?

Власти Гибралтара – британского владения, которое занимает стратегическую позицию над проливом, соединяющим Атлантику и Средиземноморье – в понедельник пожаловались на «глупые игры» испанского военного корабля у своих берегов. «Испанец» пытался прогнать гражданские суда: подошел к восточному берегу Гибралтара и потребовал от коммерческих судов покинуть место стоянки. Корабль передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, команда находилась на борту.

«Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятность», – приводит ТАСС заявление правительства Гибралтара. МИД Испании в ответ заявил, что воды вокруг Гибралтарской скалы являются территориальными водами Испании и, следовательно, патрульный корабль ВМФ страны действовал строго по регламенту.

Чем была вызвана ссора двух королевств, давних партнеров по НАТО? «Великобритания и Испания делят территорию Гибралтара. Делят они ее уже 300 лет со времен войны за испанское наследство. Испания ту войну проиграла и соответственно передала британской короне город, порт и замок Гибралтар. И с тех пор возникла эта проблема», – пояснила газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Испании Екатерина Черкасова.

Проблема эта осложняется тем, что отсутствуют карты, которые бы подтверждали, какую конкретно территорию Испания передала Великобритании в те давние времена. «Кроме того, какая бы это территория не была, Великобритания в процессе эксплуатации очень сильно эту территорию расширила в сравнении с той территорией, которая была закреплена Утрехтским мирным договором 1713 года», – рассказывает Черкасова. В частности, был построен аэропорт на этой расширенной территории, Великобритания осуществляет там различную деятельность, в том числе коммерческую.

Почему в таком случае Лондон и Мадрид именно сейчас вспомнили о делах давно минувших дней? Черкасова поясняет: «Что касается дня сегодняшнего, проблема Гибралтара осложнилась в связи с надвигающимся Брекситом.

96% населения Гибралтара проголосовало против Брексита – за то, чтобы остаться в Европейском союзе».

Для сравнения: в целом более 51% подданных Соединенного Королевства поддержали развод с ЕС.

Позиция гибралтарцев связана с тем, что их городок под скалой – «особая экономическая зона, на которой не действует НДС, где масса всяких экономических преференций, в том числе и финансовых», поясняет эксперт. «Это финансовый и экономический рай. И население боится, что после выхода из Евросоюза все налоговые льготы ЕС перестанут распространяться на эту территорию», – подчеркивает Черкасова.

В свою очередь Испания видит в этой ситуации для себя историческую возможность если не вернуть Гибралтар, то хотя бы приблизить его к себе и оторвать его от Великобритании. «Тут все средства хороши, включая демонстрацию силы, которую мы сегодня видели. Это такой чисто символический жест. Его надо рассматривать в контексте давления, которое Испания пытается постоянно оказывать на Великобританию в этом вопросе», – полагает эксперт.

Напомним, что Испания добилась от ЕС подтверждения того, что никакое соглашение по Гибралтару не будет принято без учета конкретного мнения Испании по этому вопросу. «В то же время ЕС не очень хочет выделять Гибралтар в отдельное соглашение по Брекситу. Им уже достаточно вопроса о британо-ирландской границе, которая так же, как и граница Испании с Гибралтаром, становится внешней границей ЕС. В общем, это довольно сложный юридический вопрос, который вряд ли будет решен удовлетворительно в ближайшей перспективе», – отмечает Черкасова.

Проблема после Брексита осложнится, потому что сейчас воды вокруг Гибралтара – территориальные воды ЕС. Это общие воды. Но они перестанут быть таковыми, когда Британия выйдет из Евросоюза.

Дойти до военного развития событий, конечно, не может, символические жесты с обеих сторон будут продолжаться, отмечает Екатерина Черкасова. «Это в том числе подогревает интерес к этому конфликту, чтобы, грубо говоря, о нем никто не забывал ни в Великобритании, ни в Испании», – резюмирует эксперт.