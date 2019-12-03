Куда обращаться, если не выплачивают зарплату?

Сначала – к работодателю, потом – в Роструд, потом – в суд. Но порядок может быть и иным.

В России внесли поправки в Трудовой кодекс. Теперь работники, которым задерживают зарплату, могут обратиться в трудовые инспекции, а те, если подтвердят нарушение – напрямую за взысканиями к судебным приставам. Раньше инспекторы могли лишь вынести предписание, и если работодатель его не исполнил, сотруднику приходилось идти в суд. Если дело он выигрывал, только тогда привлекали приставов для взыскания.

Таким образом, сейчас работник и работодатель поменялись ролями: инспектор уведомляет компанию-нарушителя и параллельно обращается к приставам, после чего у работодателя будет 10 дней на обращение в суд. В суд первой идет уже компания, а не ее работник.

Но начинать борьбу лучше всего все равно не с инспекторов. А прежде этого – понять, что считать долгами.

Что считается «долгами» по зарплате?

В первую очередь почитайте свой трудовой договор, коллективное соглашение с работодателем и/или правила трудового распорядка. По закону там должно быть прописано, в какой день или в крайнем случае период вам должны выплатить зарплату. И желательно, чтобы там стояло две даты – поскольку статья 136 ТК обязывает выплачивать деньги сотрудникам дважды в месяц. Если реже – это нарушение.

Так вот, если в обозначенный период деньги вам не поступили – это уже «долг». А если деньги не платят больше 15 дней – основание для того, чтобы не ходить на работу (ст. 142 ТК). Если вы, конечно, не госслужащий, военный или представитель экстренных служб – им придется работать и дальше. Все остальные могут уведомить свою компанию в письменном виде и отдыхать, пока им не заплатят. Период «отдыха», кстати, тоже должны оплатить.

Обычно сотрудники начинают всерьез волноваться как раз через пару недель или месяц невыплат. Слишком долго терпеть тоже не стоит, ст. 392 ТК ограничивает срок подачи исков в суд (если до этого дойдет) календарным годом – затем деньги получить не выйдет.

Как действовать

1. Сначала стоит поговорить непосредственно с руководством. Если это не помогло – напишите официальную претензию на имя главы своего предприятия. Ее можно заполнить в свободной форме, но желательно сослаться на пункт трудового или коллективного договора с указанием даты выплат, а также на статьи Трудового кодекса, на которые вы опираетесь. Прежде всего это статьи 22 (работодатель обязан выплачивать зарплату вовремя), 142 (ответственность работодателя за долги перед сотрудником) и 236 (о процентах за каждый день просрочки). В конце укажите сумму, которую требуете выплатить, и срок для перечисления денег.

Напишите претензию в двух экземплярах. Один отдайте работодателю, на другом потребуйте поставить отметку о том, что документ принят. Если получили отказ, направьте претензию заказным письмом. Потом все эти процедуры помогут вам в суде, если до него все-таки дойдет.

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2. Следующий шаг – обращение в Роструд или к трудовым инспекторам. Вы можете сделать это как онлайн, так и офлайн, сходив в приемную Госинспекции труда по вашему региону. Там вам помогут составить обращение и начнут проверку. Если найдут нарушение – благодаря новому закону больше шагов не потребуется, в идеале через некоторое время вам просто перечислят деньги.

3. Если же работодатель все же будет упираться, ему придется идти в суд. И в таком случае вам не избежать следующего шага – собственно, суда. Подготовиться к нему вам помогут все в той же трудовой инспекции.

Здесь есть еще один тонкий момент – если дело дошло до суда, а зарплату вы при этом получали «серую», то взыскать, скорее всего, получится только долги по суммам, прописанным в вашем договоре, и компенсации по ним. Все, что было сверх этой суммы, придется доказывать множеством документов и желательно показаниями свидетелей. Но даже если вам это удастся, судебная практика, к сожалению, здесь не на стороне работников.

Что же касается очередности шагов по взысканию зарплаты, то она может быть любой – разница просто в трудозатратности. Так что при желании вы можете пропустить первые два пункта и сразу идти в суд самостоятельно, не дожидаясь никаких проверок Роструда. Либо же использовать все три варианта одновременно – это тоже допускается.