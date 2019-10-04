Куда и почему переезжает Госдума?

Госдума, возможно, переезжает из своего привычного здания Госплана, построенного в 1935 году, в Дом союзов, который, правда, на 200 лет старше. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин. Далеко ехать депутатам не придется – Дом союзов находится в соседнем с Госдумой здании по адресу Большая Дмитровка, 1.

Почему переезжает

Здание Госплана, где Госдума располагается с 1994 года, довольно сильно устарело. К тому же зал пленарных заседаний, где проходят сессии нижней палаты парламента, изначально под эти цели не планировался – его вообще хотели использовать как кинозал.

Проблемы не только эстетические – в здании протекает крыша, в фундаменте обнаружились пустоты, с вентиляцией тоже не все в порядке.

С воздухом история отдельная – депутаты едва ли не ежегодно и ежемесячно жалуются на несовместимые с жизнью температуры: зал в Госдуме устроен амфитеатром, и верхним рядам всегда жарко, в то время как нижние, наоборот, начинают мерзнуть. И это довольно странно, поскольку в 2003 году в здании уже должны были заменить систему вентиляции. По крайней мере, работы шли, и на них даже выделили около 200 млн.

Не стоит думать, что здание в целом давно не ремонтировалось, что породило ком накапливавшихся недостатков. Это не так. Последняя масштабная реконструкция и правда была давно, в 1994 году, перед «заселением» – тогда, кстати, тоже заменили системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, архитекторы восстанавливали и крышу, стропильную систему, фасады здания. 1994 годом все не ограничилось –ремонты и реконструкции стали для здания обычным делом. А поскольку параллельно там еще и кипела работа законодателей, работы проходили точечно – преимущественно между сессиями. К лету 2018 года пришел черед зала заседаний и крыши. Зал задумали расширить и «повернуть» на 90 градусов, «перепады высот» в рядах кресел сделать скромнее, место между креслами – увеличить. Крышу, естественно, укрепить.

Работы должны были начать еще летом 2018-го, но этого так и не произошло. А осенью того же года контракт перезаключили – теперь, помимо зала с крышей, туда также входят реконструкция столовой, кафе, ресторана и кондитерской.

В 2019-м проект снова встал – в мае компания-подрядчик нашла большие пустоты в фундаменте здания.

«Я не строитель, чтобы дать оценку, итоговое заключение дадут профессионалы, но с точки зрения обывателя выглядит это, конечно, ужасно, потому что там реальная просто пустота. Все осыпается, и, честно говоря, вызывает большие опасения, сколько времени это здание просто простоит», – сказал тогда вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев «Интерфаксу».

Фундамент пришлось обследовать отдельно – для этого создали отдельную комиссию. В результате, судя по всему, сначала придется укреплять его, а потом уже начинать плановые работы по реконструкции. Сколько времени на это уйдет – пока не ясно. Также неизвестно, как это скажется на переезде – если работы с фундаментом не будут опасны и позволят депутатам остаться в здании до начала глобальной перестройки, то это, вероятно, сдвинет сроки аренды Дома Союзов – сейчас бюджет для него забронирован на 2020–2021 годы.

Почему Дом Союзов

Во-первых, потому что это совсем рядом и практически не потребует затрат на масштабный переезд. Во-вторых, он находится в прекрасном состоянии – он полностью отреставрирован, технически тоже неплох – там самые современные звуковые и световые установки, актуальные, в отличие от стоящих в Госдуме, системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В-третьих, там есть подходящие залы. Их два: Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448. Депутатов в Госдуме 450, так что в последнем им наверняка будет тесновато. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве приоритетного варианта называл Колонный зал.

Всего двухлетняя аренда здания, по данным «Ведомостей», обойдется бюджету в 777 млн рублей – или по 32 млн в месяц. Сейчас одна только аренда Колонного зала стоит от 600 до 1 млн рублей в день, но для Госдумы Московская федерация профсоюзов, владеющая зданием, наверняка сделает дисконт.

В своем нынешнем виде Колонный зал мало похож на помещение, способное принять сессию парламента – скорее, музыкальный концерт. Которые, к слову, там регулярно проходят и проходили – в разные годы там выступали Сергей Рахманинов, Ференц Лист, Муслим Магомаев, Федор Шаляпин. При этом спектр заявленных на сайте Дома Союзов мероприятий, которые там можно провести, вроде бы убеждает в обратном: съезды, конференции, заседания, семинары, собрания, корпоративы, фестивали, конкурсы и даже показы мод. И балы – бал дебютанток журнала Tatler проходит как раз здесь.

Как бы там ни было, Колонный зал, возможно, использовать и не придется. Если ход реконструкции позволит, заседания по-прежнему будут проходить в старом здании, а в новое просто перенесут различные комитеты, заседания фракций, форумы.

Как переезжала Госдума

Всего было семь более-менее явных попыток построить парламентский центр, в котором бы расположились и депутаты, и сенаторы.

Дважды – в 1994 и 2006 годах – власти присматривались к территории стадиона «Красная Пресня», расположенному недалеко от Нового Арбата. В первом случае помешала дороговизна строительства, во втором – протесты местных жителей. Были предложения перевезти парламент в Санкт-Петербург, и питерские власти даже были за, было желание Юрия Лужкова разместить всех в «Москва-Сити», была мысль и о Новой Москве.

Последняя на данный момент идея, прожившая целых четыре года, относилась к Мневниковской пойме, где власти в разные годы безуспешно пытались сделать отечественный Диснейленд. В 2014 году в Госдуме даже создали рабочую группу по строительству парламентского центра. Состоялся конкурс проектов, по результатам которого выбрали четырех победителей, здание должны были возвести к 2020 году. И тут все снова захлебнулось – на фоне санкций и тяжелого положения в экономике остро встал вопрос с финансированием. И хотя были разговоры о том, что центр построят на частные деньги, а расплатятся с инвестором просто передачей ему в собственность нынешних зданий Госдумы и Совфеда, дальше дело так и не пошло.

«Мы свою позицию в отношении строительства нового парламентского центра и выделении средств уже высказывали. Надо решать вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а потом уже думать о строительстве парламентского центра. Это лучше, чем говорить о начале большой и затратной стройки», – цитатами вроде этой, принадлежащей Вячеславу Володину, все и закончилось.

А уже в начале 2018-го появилась информация о том, что Совет Федерации решил пойти своим путем – и для него вот-вот начнут возводить новое здание на Петровке.