Куда и почему переезжает Госдума?

Взгляд
4 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
Разделы

МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
Перейти а раздел…

Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Зачем льготы «жертвам перестройки»

    Самые большие и мощные пушки в истории

    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Белоруссия и Украина обменялись осужденными за шпионаж
              Новак рассказал об определении цены транзита газа через УкраинуЛукашенко допустил проведение Олимпийских игр совместно с УкраинойНазваны сроки сдачи новейшей РЛС «Воронеж» в КрымуШварценеггер сказал, как правильно говорить о российских женщинах
              Песков рассказал, как Путин отметит день рожденияСтала известна причина отставки посла США на УкраинеНа Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с ТрампомПушков оценил планы Польши заменить российский газ «душистым американским»
              В «Гисметео» пообещали москвичам арктический холодВ России добыли уникальный алмаз-матрешкуШкольники в Красноярске сделали 64-летнюю учительницу «героиней» порноСадальский обругал Малышеву за призыв поднять пенсионный возраст

              Главная тема


              Россия застрахует Китай от нападения США

              тегеранская пленница


              Иран заподозрил российскую журналистку в шпионаже на Израиль

              громкое дело


              Задержанный сын топ-менеджера МТС госпитализирован с сотрясением мозга

              шведская экоактивистка


              Грета Тунберг после слов Путина изменила профиль в Twitter

              Видео

              шенгенская виза


              Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

              клуб «Валдай»


              Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень

              российский лайнер


              МС-21 вредят на этапе испытаний

              внешняя политика


              Новой миссией России может стать защита всего мира

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Космическая конкуренция


              Сергей Мардан: Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

              Свобода ответственности


              Анна Долгарева: Семь лет за глупость

              Формула Штайнмайера


              Глеб Простаков: Зеленскому пора начинать сажать радикалов

              на ваш взгляд


              Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?

              Куда и почему переезжает Госдума?

              		   4 октября 2019, 16:13
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Госдума, возможно, переезжает из своего привычного здания Госплана, построенного в 1935 году, в Дом союзов, который, правда, на 200 лет старше. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин. Далеко ехать депутатам не придется – Дом союзов находится в соседнем с Госдумой здании по адресу Большая Дмитровка, 1. 

              Почему переезжает

              Здание Госплана, где Госдума располагается с 1994 года, довольно сильно устарело. К тому же зал пленарных заседаний, где проходят сессии нижней палаты парламента, изначально под эти цели не планировался – его вообще хотели использовать как кинозал. 

              Проблемы не только эстетические – в здании протекает крыша, в фундаменте обнаружились пустоты, с вентиляцией тоже не все в порядке. 

              С воздухом история отдельная – депутаты едва ли не ежегодно и ежемесячно жалуются на несовместимые с жизнью температуры: зал в Госдуме устроен амфитеатром, и верхним рядам всегда жарко, в то время как нижние, наоборот, начинают мерзнуть. И это довольно странно, поскольку в 2003 году в здании уже должны были заменить систему вентиляции. По крайней мере, работы шли, и на них даже выделили около 200 млн. 

              Не стоит думать, что здание в целом давно не ремонтировалось, что породило ком накапливавшихся недостатков. Это не так. Последняя масштабная реконструкция и правда была давно, в 1994 году, перед «заселением» – тогда, кстати, тоже заменили системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, архитекторы восстанавливали и крышу, стропильную систему, фасады здания. 1994 годом все не ограничилось –ремонты и реконструкции стали для здания обычным делом. А поскольку параллельно там еще и кипела работа законодателей, работы проходили точечно – преимущественно между сессиями. К лету 2018 года пришел черед зала заседаний и крыши. Зал задумали расширить и «повернуть» на 90 градусов, «перепады высот» в рядах кресел сделать скромнее, место между креслами – увеличить. Крышу, естественно, укрепить. 

              Работы должны были начать еще летом 2018-го, но этого так и не произошло. А осенью того же года контракт перезаключили – теперь, помимо зала с крышей, туда также входят реконструкция столовой, кафе, ресторана и кондитерской. 

              В 2019-м проект снова встал – в мае компания-подрядчик нашла большие пустоты в фундаменте здания. 

              «Я не строитель, чтобы дать оценку, итоговое заключение дадут профессионалы, но с точки зрения обывателя выглядит это, конечно, ужасно, потому что там реальная просто пустота. Все осыпается, и, честно говоря, вызывает большие опасения, сколько времени это здание просто простоит», – сказал тогда вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев «Интерфаксу».

              Фундамент пришлось обследовать отдельно – для этого создали отдельную комиссию. В результате, судя по всему, сначала придется укреплять его, а потом уже начинать плановые работы по реконструкции. Сколько времени на это уйдет – пока не ясно. Также неизвестно, как это скажется на переезде – если работы с фундаментом не будут опасны и позволят депутатам остаться в здании до начала глобальной перестройки, то это, вероятно, сдвинет сроки аренды Дома Союзов – сейчас бюджет для него забронирован на 2020–2021 годы. 

              Почему Дом Союзов

              Во-первых, потому что это совсем рядом и практически не потребует затрат на масштабный переезд. Во-вторых, он находится в прекрасном состоянии – он полностью отреставрирован, технически тоже неплох – там самые современные звуковые и световые установки, актуальные, в отличие от стоящих в Госдуме, системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В-третьих, там есть подходящие залы. Их два: Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448. Депутатов в Госдуме 450, так что в последнем им наверняка будет тесновато. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве приоритетного варианта называл Колонный зал. 

              Всего двухлетняя аренда здания, по данным «Ведомостей», обойдется бюджету в 777 млн рублей – или по 32 млн в месяц. Сейчас одна только аренда Колонного зала стоит от 600 до 1 млн рублей в день, но для Госдумы Московская федерация профсоюзов, владеющая зданием, наверняка сделает дисконт. 

              В своем нынешнем виде Колонный зал мало похож на помещение, способное принять сессию парламента – скорее, музыкальный концерт. Которые, к слову, там регулярно проходят и проходили – в разные годы там выступали Сергей Рахманинов, Ференц Лист, Муслим Магомаев, Федор Шаляпин. При этом спектр заявленных на сайте Дома Союзов мероприятий, которые там можно провести, вроде бы убеждает в обратном: съезды, конференции, заседания, семинары, собрания, корпоративы, фестивали, конкурсы и даже показы мод. И балы – бал дебютанток журнала Tatler проходит как раз здесь. 

              Как бы там ни было, Колонный зал, возможно, использовать и не придется. Если ход реконструкции позволит, заседания по-прежнему будут проходить в старом здании, а в новое просто перенесут различные комитеты, заседания фракций, форумы.

              Как переезжала Госдума

              Всего было семь более-менее явных попыток построить парламентский центр, в котором бы расположились и депутаты, и сенаторы. 

              Дважды – в 1994 и 2006 годах – власти присматривались к территории стадиона «Красная Пресня», расположенному недалеко от Нового Арбата. В первом случае помешала дороговизна строительства, во втором – протесты местных жителей. Были предложения перевезти парламент в Санкт-Петербург, и питерские власти даже были за, было желание Юрия Лужкова разместить всех в «Москва-Сити», была мысль и о Новой Москве. 

              Последняя на данный момент идея, прожившая целых четыре года, относилась к Мневниковской пойме, где власти в разные годы безуспешно пытались сделать отечественный Диснейленд. В 2014 году в Госдуме даже создали рабочую группу по строительству парламентского центра. Состоялся конкурс проектов, по результатам которого выбрали четырех победителей, здание должны были возвести к 2020 году. И тут все снова захлебнулось – на фоне санкций и тяжелого положения в экономике остро встал вопрос с финансированием. И хотя были разговоры о том, что центр построят на частные деньги, а расплатятся с инвестором просто передачей ему в собственность нынешних зданий Госдумы и Совфеда, дальше дело так и не пошло.

              «Мы свою позицию в отношении строительства нового парламентского центра и выделении средств уже высказывали. Надо решать вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а потом уже думать о строительстве парламентского центра. Это лучше, чем говорить о начале большой и затратной стройки», – цитатами вроде этой, принадлежащей Вячеславу Володину, все и закончилось.

              А уже в начале 2018-го появилась информация о том, что Совет Федерации решил пойти своим путем – и для него вот-вот начнут возводить новое здание на Петровке. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............