Откуда возникло «удостоверение сотрудника Штази» на имя Путина?

О чем на самом деле говорит этот документ советского времени?

Немецкое издание Bild опубликовало текст о том, что в дрезденском отделении по работе с архивами Штази (служба безопасности и разведки бывшей ГДР) обнаружено удостоверение на имя майора Путина, собственноручно им подписанное и продлевавшееся раз в квартал вплоть до конца 1989 года.

Что означает эта находка? Значит ли это, что в бытность свою на работе в ГДР Путин являлся сотрудником немецкой разведки?

Сейчас немецкая сторона занялась откровенными домыслами, как в теории майор Путин мог использовать этот документ. Мол, это облегчало ему вербовку немецких граждан под прикрытием Штази, а это считается в ФРГ уголовным преступлением. Но это не более чем домыслы.

Можно сразу сказать, чем точно это удостоверение не является. Речь не может идти о каком-либо «легендированном» удостоверении или «прикомандировании» майора Путина к тому или иному подразделению Штази. Практика прикомандированных офицеров разведки действительно была в ряде стран Варшавского договора, но все равно сохранялась официальная дистанция между советскими и местными сотрудниками.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

«Прикомандированные» советники и офицеры связи никогда не получали штатных должностей в спецслужбах восточноевропейских стран и, соответственно, не могли иметь штатные документы. Это было определено не всегда равноправными отношениями между КГБ и местными спецслужбами, согласно которым советские офицеры ни при каких обстоятельствах не могли находиться в подчинении или под командованием местных.

В ГДР, кроме этого, Штази само тщательно блюло собственную независимость и не стало бы допускать к штатным должностям советского сотрудника, которому пришлось бы предоставлять доступ к секретным документам.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал: «Могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями». Некоторые комментаторы предполагают, что речь может идти не об удостоверении в чистом виде, а о пропуске в помещения Штази, которым обладали многие сотрудники советских резидентур в ГДР. Это облегчало взаимодействие между КГБ и Штази как партнерскими службами.

Действительно, сотрудничество между дружественными спецслужбами подразумевает некую степень доверия вплоть до допуска во внутренние помещения. А для такого допуска требуется соответствующий пропуск. Который мы и видим на опубликованных фотографиях.