Когда и как оплатить имущественные налоги?

Что делать, если вы не согласны с суммой, которую требует от вас государство?

В этом году 1 декабря приходится на субботу, поэтому оплатить имущественные налоги физлицам в 2018 году можно будет до 3 декабря. Речь идет о налоге на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги.

Однако лучше не затягивать с оплатой, потому что желающих заплатить налоги в последние дни растет в прогрессии. И это уже отражается на качестве работы личного кабинета ФНС. Его регулярно посещают более 24 млн человек. По сравнению с прошлым годом число пользователей выросло на 1,5 млн человек.

Будьте готовы, что с первого раза зайти в свой личный кабинет может не получиться. «Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами» – таким будет ответ на сайте ФНС при попытке зайти в личный кабинет.

Впрочем, можно попытать счастья через какое-то время. По опыту газеты ВЗГЛЯД, одному сотруднику везет, и он с первого раза заходит в личный кабинет и даже оплачивает налоги, хоть процесс идет небыстро. Другому везет меньше, и высвечивается вышеуказанная надпись. Третьему удается зайти в личный кабинет, но он «зависает» и оплатить налог технически не получается.

В пресс-службе ФНС о технических работах ничего не знают. Там объясняют сбои в работе личного кабинета наплывом самих налогоплательщиков. «Последняя неделя перед наступлением срока уплаты имущественных налогов традиционно является самой пиковой в части возникающей нагрузки на личный кабинет налогоплательщика. Этот год не стал исключением. Вместе с тем ФНС России подготовилась к пиковым нагрузкам и дополнительно увеличила пропускную способность по сравнению с прошлым годом», – заявили в пресс-службе ФНС.

«В настоящее время все мониторинги работы личного кабинета показывают, что личный кабинет функционирует штатно и количество отказов при входе не превышает 0,2% от общего количества», – уверяют там.

Стоит помнить, что технические неполадки не являются основанием для нарушения сроков уплаты налога, предупреждает партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Варламов. Поэтому если через личный кабинет оплатить налоги все-таки не получается, то придется делать это по старинке – произвести оплату налога платежным поручением через кассу банка.

Если у физлица нет доступа к личному кабинету, то он может обратиться за получением налогового уведомления и платежного документа в любую налоговую инспекцию, за исключением межрегиональных налоговых инспекций, уточняют в ФНС.

Сколько именно платить – написано в налоговом уведомлении. Раньше его всегда присылали по почте. Теперь есть варианты. Если у вас есть личный кабинет на сайте ФНС, то не ждите «письма счастья» в почтовом ящике. Теперь оно приходит к вам только в личный кабинет. «Если налоговое уведомление не пришло, то налогоплательщик обязан уведомить инспекцию о наличии недвижимого имущества или транспортного средства», – говорит Варламов.

Если вдруг сумма, указанная в налоговом уведомлении, кажется вам завышенной, то юрист все же рекомендует оплатить ее, и только потом писать жалобы. «При наличии претензий налогоплательщик может обратиться в инспекцию с просьбой предоставить информацию о расчете налога. При несогласии налогоплательщик может обжаловать действия налогового органа в вышестоящем налоговом органе, а в дальнейшем в суде. Если налогоплательщик отстоит свою правоту, то ему вернут переплату по налогу», – говорит юрист.

Как получить доступ к личному кабинету налоговой службы? Для этого надо прийти в любую налоговую инспекцию ФНС России с паспортом и получить там регистрационную карту с логином и паролем. Если у вас есть учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, то через нее также можно подключиться к личному кабинету.

Завести учетную запись на портале Госуслуг можно только путем личного обращения для идентификации в отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком» и другие уполномоченные организации.

Еще один вариант – создать квалифицированную электронную подпись и с помощью нее заходить в личный кабинет налоговой. «Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения – криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше», – указывают в ФНС РФ.