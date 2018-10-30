Почему на фюзеляжах самолетов российских ВКС можно заметить звездочки?

Во времена ВОВ звезды были знаком побед в воздушных боях, а за что их рисуют сейчас?

Ряд сетевых ресурсов (телеграм-каналов и форумов) неоднократно публиковали изображения российских самолетов с нанесенными на их фюзеляжи небольшими красными звездами. Эти символы известны как обозначения успешных воздушных боев. В частности, во времена Великой Отечественной советские летчики-истребители так помечали количество сбитых самолетов противника. Появились сообщения, что некие летчики были возмущены «изображением звезд без реальной причины» - ведь сегодня ВКС России не участвуют в воздушных боях. Откуда же звездочки?

На этот вопрос газете ВЗГЛЯД ответил генерал-лейтенант запаса, летчик-истребитель Сергей Шмаков (летавший на МиГ-31 и Су-27).

«Стоит напомнить, что ВКС активно участвуют в боевых действиях в Сирии. - говорит генерал Шмаков. - Это прежде всего штурмовики Су-25, и именно на их фюзеляжах и были в первую очередь замечены нарисованные звездочки. Каждая из них обозначает успешное и подтвержденное боевое применение штурмовика по наземным целям - например, поражение цели ракетой.

Нанесение звездочек - никакой не грех и не показуха. Если самолет, принимавший участие в реальных боевых действиях, выполнял атаку и добился результата - его действительно можно отметить за это символом на фюзеляже. Я поддерживаю эту традицию. Если самолеты со звездочками на фюзеляже вернутся из той же Сирии в обычные строевые полки, это будет важным и символическим знаком для наших молодых летчиков.

Что касается звездочек на Су-57, это тоже вполне объяснимо. Хотя Су-57 - истребитель, а не штурмовик, и у нас нет информации, что Су-57 принимал участие в реальных воздушных боях и тем более поражал самолеты противника. Тем не менее, он тоже, во-первых, был в Сирии, а во-вторых, применял оружие по наземным целям, и об этом сообщалось официально. Следовательно, каждая такая звездочка - знак выполнения успешной атаки ракетой «воздух-поверхность». Такие звезды на фюзеляжах - достойная российская традиция».