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    9 октября 2026, 17:45 • Политика

    Задержание команды «Рыбаря» показало опасность Черногории для россиян

    Задержание команды «Рыбаря» показало опасность Черногории для россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «С одной стороны, Подгорица пытается "выслужиться" перед Брюсселем, а с другой – расширить "обменный фонд" США», – так в экспертном сообществе объясняют задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его соратников. Их подозревают в проведении операций информационного влияния и «гибридной деятельности». Посольство России потребовало предоставить консульский доступ к россиянам. Как будут развиваться события и выдадут ли задержанных странам Запада?

    В Черногории задержали руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и нескольких его соратников. По данным издания Vijesti, задержание произошло в пятницу утром в городе Рисан на юго-западе республики. Операцию проводила полиция совместно с Агентством национальной безопасности (ANB).

    Среди задержанных оказались жена и коллега блогера Валерия Звинчук, а также еще три человека. Сообщается, что у них обнаружили «дроны, сложную цифровую технику и электронные устройства». Как пишет Vijesti, черногорские спецслужбы знали о прибытии представителей проекта и несколько дней следили за ними.

    За сутки до задержания Звинчук опубликовал видео, посвященное в том числе евроинтеграции в Черногории. В ролике он отмечал, что решение ввести визы для граждан пяти стран, в том числе России, – скорее политическое, а не практическое, и оно может привести к «нешуточному падению доходов» балканского государства.

    Команда «Рыбаря» подтвердила задержание основателя проекта и других россиян, заявив, что они находились в Черногории на законных основаниях и не нарушали местное законодательство. «В планах была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос», – говорится в комментарии. Представители проекта сообщили, что поддерживают связь с МИД России и рассчитывают на освобождение задержанных.

    По информации Vijesti, в основу дела против Звинчука легли обвинения в «гибридной деятельности, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды». Премьер-министр Черногории Милойко Спаич отказался раскрывать подробности, сославшись на необходимость сохранить информацию в ведении служб безопасности.

    Вместе с тем из его заявления следует, что россиянина подозревают в попытках оказать деструктивное воздействие на обстановку в стране и ее положение в Европе. «Посыл очевиден… Государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», – написал он в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в РФ).

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломаты выяснят причины задержания Звинчука и, как и в случае с каждым российским гражданином, займутся защитой его прав. Посольство РФ в Черногории уже потребовало обеспечить консульский доступ к задержанным. В диппредставительстве заявили, что ждут от местных властей разъяснений.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, ни визы, ни приглашения, ни другие гарантии не защищают от задержания.

    «Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме. Привечают только релокантские отбросы. Да и то временно», – указал он. Медведев также допустил, что для возвращения задержанных в Черногории россиян потребуется пополнить «обменный фонд» гражданами европейских стран и США. «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть», – добавил зампред Совбеза.

    Напомним, в декабре 2025 года Британия ввела санкции против Звинчука и военно-аналитического центра «Рыбарь». В британском правительстве утверждали, что проект участвует в действиях по «дестабилизации Украины». До этого, в октябре 2024 года, Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, позволяющую идентифицировать или установить местонахождение связанных с «Рыбарем» лиц. Ведомство считает, что проект участвовал «во вмешательстве в выборы» в США.

    В российском экспертном сообществе задержание Звинчука расценивают не как отдельный эпизод, а как часть системной политики Черногории, нацеленной на демонстрацию лояльности ЕС и США. В то же время аналитики предлагают Москве разные подходы к реагированию.

    «Поездка Звинчука в Черногорию изначально была сопряжена с серьезными рисками – с учетом политического курса республики», – считает политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что страна входит в НАТО и имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Черногорские власти с 1 ноября вводят визовый режим для граждан России и, кроме того, демонстрируют жесткий подход к политикам, которых считают пророссийскими или просербскими, – в частности давление оказывается на Милана Кнежевича.

    «Подгорица пытается всячески понравиться руководству ЕС, а наиболее верный способ обрести симпатии Брюсселя – играть в разнузданную русофобию и повсюду искать "агентов Кремля"»,

    – добавил эксперт. На этом фоне он упомянул, что россиянин находится под санкциями Британии, а Госдеп включил его в список лиц, причастных к «операциям влияния на избирательный процесс» в США. Звинчук оказался очень удобной «мишенью» для Черногории, полагает политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его мнению, с одной стороны, Черногория пытается «выслужиться» перед Брюсселем, а с другой – расширить так называемый обменный фонд США, который затем Вашингтон сможет использовать для возмездного возвращения на родину американских шпионов, агентов или гражданских заключенных, содержащихся в России.

    «Кроме того, на мой взгляд, этот шаг был сделан в расчете и на внутреннюю аудиторию в Черногории. Нынешнее руководство страны считает правильным и эффективным подпитывать антироссийские настроения в обществе», – продолжил собеседник. Он напомнил, что черногорские власти уже около десяти лет настроены к России крайне негативно – после якобы попытки переворота 2016 года, в причастности к которому Подгорица обвиняет сотрудников российских спецслужб.

    Нынешние действия балканского государства стали продолжением этой недружественной политики. По оценкам Данилина, Черногория «должна быть наказана». Москва еще не применяла в отношении Подгорицы инструментов давления, но российская сторона вправе отозвать огромные инвестиции, сделанные в экономику республики.

    «России давно нужна страна, на примере которой можно было бы показать, что такое недовольство Москвы. Отличный повод подвернулся»,

    – отметил спикер. Несколько иной подход в отношении Подгорицы предлагает Трухачев. «Черногория культурно и исторически близка России. Москве надо активно работать с Подгорицей, но диалог должен строиться не на евразийском базисе, который черногорцам чужд, а в славянском и православном контексте. Население Черногории неплохо относится к России, и это надо использовать, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты – даже если эта страна вступит в ЕС», – считает собеседник.

    Эксперты сходятся во мнении, что черногорские власти выдадут основателя проекта «Рыбарь» США. «Вашингтон предъявлял претензии в адрес россиянина за якобы вмешательство во внутреннюю политику. Однако оснований для таких обвинений не было – речи о каком-либо вмешательстве не шло», – напомнил Данилин, добавив, что после вероятной экстрадиции начнется работа российских дипломатов по вызволению нашего гражданина.

    Трухачев также склоняется к тому, что ситуация будет разрешаться в рамках обмена Звинчука на какого-либо заключенного в России, представляющего интерес для Запада. В свою очередь, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прогнозирует, что команду «Рыбаря» выдадут не США, а Украине.

    «Вернем, конечно, но натерпятся коллеги… Им – мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены! А во вражьи, коей сейчас является Черногория, носу не суем, даже если сами не под санкциями и формально туда можно лететь», – написала она.

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