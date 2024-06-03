Дело против Трампа опасно воодушевило Сороса

Tекст: Дмитрий Бавырин

Со времени, когда присяжные в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в том, что он скрыл от государства взятку для порноактрисы, прошло пять дней. Это было экстраординарное событие в жизни США, где не принято так обходиться с президентами, бывшими президентами и кандидатами в президенты от одной из двух главных партий.

По сути, лидер оппозиции, лидирующий по всем опросам, находится теперь в шаге от тюрьмы – и это наверняка должно было что-то изменить. Но ничего не изменилось: страна по-прежнему расколота надвое – и в этом смысле стабильна.

Согласно результатам соцопросов, на рейтинги популярности как Трампа, так и его Немезиды – действующего президента Джо Байдена – сенсационный вердикт никак не повлиял.

Уровень одобрения Байдена крайне низок для главы государства – 32% (исследование Ipsos для ABC News), но уровень одобрения Трампа слишком низок для фаворита президентской гонки. Другими словами,

две трети американцев против действующей власти, но лидера оппозиции устойчиво не любит половина страны, причем большая ее половина.

Согласно тому же опросу, 50% респондентов обвинение Трампа оценивает через «так ему и надо», с оценкой самого Трампа о заказном характере преследования согласны 47%. Это примерно соответствует рейтингу эксцентричного миллиардера в удачные для него месяцы, но обычно он все же ниже – 42–45%.

Примерно та же половина (49%) считает, что из-за решения присяжных Трамп должен снять свою кандидатуру. Но примерно столько же считали так и раньше – до вердикта, на основании одного только обвинения.

Таким образом, все остались при своих, если говорить о политической капитализации. Но Трамп выиграл в деньгах: за три дня его штаб получил 200 млн долларов пожертвований. Это вчетверо больше, чем для Байдена собрали за целый апрель, и почти втрое больше, чем собрал за апрель сам Трамп. Деньги ему сейчас очень сильно нужны, в том числе и из-за судов, которые вытягивают из него ресурсы.

В этом и заключается их, судов, цель, а также в дополнительной дискредитации Трампа. Дело о сексе с порнозвездой за большие деньги не красит консерватора, который обещает защищать христианские ценности. Правда, религиозные общины в этом смысле насчет Трампа и прежде иллюзий не питали, только деться им некуда, Байден точно не их кандидат.

Но дальше хуже будет: Трампу также шьют дело о налоговых махинациях в бизнесе, а такие обвинения американцы и впрямь воспринимают болезненно: на ежегодную налоговую декларацию у них уходит много нервов, времени и сил, поэтому мухлюющих они готовы бить канделябрами.

В том, что главная надежда демократов с их стремительно дряхлеющим президентом – это антипиар Трампа с его уголовной планидой, фактически признался ключевой организатор судилища с говорящей фамилией Сорос. Но это не знаменитый Сорос-старший, который ушел на пенсию в 93 года, а 38-летний Алекс Сорос – сын и наследник патриарха, которому тот передал свой запрещенный в России фонд и задачи по либеральной перестройке человеческой цивилизации.

Строго говоря, яму с порноактрисой вырыл для Трампа в 2016 году другой «член мирового правительства» – Руперт Мердок, у которого с Соросом враждебные отношения. Мердоку тоже 93, и сейчас он в первую очередь новобрачный, взявший в жены бывшую тещу Романа Абрамовича, а тогда, в 2016-м, хотя и опекал республиканцев, ставил против Трампа: порноскандал откопала именно его консервативная медиаимперия.

Трампу мердокская «инофобомба» особого вреда не причинила – он все равно выиграл праймериз, а потом и выборы. Но впоследствии эту историю поднял с пола прокурор Манхэттена Элвин Брэг. В США прокурор – выборная должность, и Брэг баллотировался с лозунгом засудить Трампа за что угодно, ведь именно ему это сделать сподручно: Трамп сам – ньюйоркец, на Манхэттене у него жилье и часть бизнеса, то есть он находится в юрисдикции Брэга.

Остается добавить, что оплатил предвыборную кампанию прокурора не кто-нибудь, а Алекс Сорос. Теперь новоиспеченный мультимиллиардер призывает всех демократов и «честных журналистов» (а по его фонду это, надо думать, не просьба, но приказ) именовать Трампа не иначе как «преступником», закрыв этим «клеймом» ему путь к переизбранию.

После того как «золотой мальчик» наследовал недоброй славы империю отца, он стал активно сворачивать ее проекты в Европе, особенно – в Восточной. Это, конечно, хорошо, но, как и предупреждала газета ВЗГЛЯД, целью Сороса была концентрация ресурсов на главном поле битвы – на президентских выборах в США. Для кошелька либеральных глобалистов лучше везде проиграть, но там выиграть, чем наоборот.

Ставки в ноябре для всех будут очень высокими: Трамп идет, чтобы мстить, а Байдена несут (сам не дойдет) в том числе для того, чтоб продолжать конфронтацию с Россией и строить «дивный новый мир» по лекалам Сороса. Учитывая полярность мнений, ненависть к фаворитам друг друга и общенациональный раскол, где каждому приходится выбрать сторону, это чревато для страны началом новой гражданской войны.

Прежние правила в политике больше не действуют: процесс над Трампом то и показал, что игра идет без правил. Но это не объединило против него всех недовольных властью: вопрос стоит так, что половина страны Трампа все равно не переваривает, виновен он или оболган. Поток денег, пролившийся на него после вердикта присяжных, – свидетельство не появления новых сторонников, а активизация старых, которые тоже сделали свою ставку – и готовы ее поддерживать.

Итог схватки белого с рыжим определят технологии.

Даже не большинство: большинство в США уже давно голосует за демократов, по количество голосов Трамп уступил не только Байдену (отставание в 7 млн), но даже и Хиллари Клинтон. Только благодаря системе «победитель получает все» республиканец может рассчитывать на успех при условии, если победит в так называемых спорных штатах типа Пенсильвании или Невады (прежде уверенно республиканской, но с тех пор заселенной мексиканцами).

Кто лучше распределит ресурсы в таких штатах, тот и получит переходящий приз в виде Белого дома. Речь идет о самых разных технологиях – информационных и избирательных, включая «голосовой туризм», когда демократ из демократического штата, где его голос не влияет на расклады, едет в спорный штат, чтобы проголосовать за своего кандидата там.

Совокупность ухищрений – путь к победе одного скандального старика над другим. При этом каждый из них был бы одинаково достоин поражения, если бы не риск начала третьей мировой и первой ядерной войн в случае переизбрания Байдена.

В случае реванша Трампа риск кажется меньшим, но все равно сохранится, поскольку борьба идет между нашими государствами, а не президентами. Кроме того, Алексу Соросу пусто будет. Мелочь, а приятно.