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    37 комментариев
    24 августа 2023, 13:22

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год.

    «Мы должны быть готовы к тому, что военные действия на Украине будут продолжаться долго». Это заявление МИД Финляндии – переход от некритичного транслирования киевской пропаганды к постепенному признанию горькой реальности.

    Широко разрекламированное по всему Западу «контрнаступление ВСУ» провалилось. Американцы уговаривают Киев сменить тактику и попытаться добиться хоть чего-то до прихода распутицы, но Киев отказывается – у Зеленского свои соображения.

    Идет к тому, что история пойдет на новый круг: «разгром российской армии» и «выход к Крыму» перенесут на следующий год (например, на весну), чтобы попробовать еще раз, только с истребителями F-16 и, если немец даст, дальнобойными ракетами. Но, вероятно, с тем же результатом.

    Военную реальность, выраженную в горящих танках, невозможно отрицать (хотя Украина пытается, поэтому в зоне боевых действий с недавних пор запрещено появляться даже журналистам из лояльных западных СМИ). Обеспечение «контрнаступа» со стороны США, ЕС и НАТО теперь нельзя подать как то, что переломит ход событий в пользу Киева, поэтому обывателей перенастраивают на годы издержек, ограничений, дорогой энергии и дополнительных трат на ВСУ в эпоху, когда самим очень надо. Легкая дорога подвела, придется идти по длинной.

    А смена курса, увы, не рассматривается. США нет смысла менять внешнюю политику. Европа не может взбунтоваться против США. Так что модель прежняя – с второй попыткой «контрнаступа», третьей, четвертой etc, пока не закончатся украинцы. Руководители Запада погрязли в этом проекте и слишком на него потратились, чтобы признать авантюрный характер всей затеи. Потому – терпите.

    Этот тезис как будто обращен к правительствам и обывателям всего Запада, благо транслирует его МИД, но на самом деле его главный адресат – финны. Им будет терпеть сложнее, чем прочим.

    В абсолютных цифрах от конфликта с Россией больше всех потеряла Германия. Но в плане влияния на уровень жизни антилидерство будет у финнов, если вдруг почему-то не у Прибалтики. Экономическая война с РФ не только поставила крест на промышленной кооперации, обеспечила убытками бизнес, привела к удорожанию энергоресурсов и заставила повысить расходы на оборону. Она превратила приграничные с Россией страны ЕС, прежде имевшие множественные бонусы от такого соседства, в задворки Европы.

    Ущерб от второй «холодной войны» будет неоднороден. Если какая-нибудь Испания (кстати, родина Жозепа Борреля) от России зависела в минимальной степени, а нынешние ее проблемы – производное от общеевропейских, то для финнов было нормальным ездить на автозаправки в РФ, а для россиян – в финские супермаркеты.

    География приводила к тому, что финансовые проблемы РФ неизменно отражались на Финляндии: если у нас был кризис, у них тоже был кризис – не столь же сильный, но чувствительный. Когда же экономика России и покупательная способность россиян росли, финны ощущали это на себе уже в хорошем смысле, а иначе и быть не могло с учетом, что население расположенного неподалеку от финских границ Санкт-Петербурга сопоставимо с населением всей Финляндии.  

    Ныне вместо огромного рынка по соседству зона отчуждения: сразу за Финляндией начинается страна, с которой в ЕС запретили вести экономическую деятельность. Впереди – последствия.

    В первую холодную войну финнам повезло гораздо больше. Их национальное благосостояние во многом следствие удачного расположения между советским Востоком и натовским Западом. Теперь это будет совсем другая страна – все еще развитая и привыкшая к хорошей жизни, но географически находящаяся в медвежьем углу и критически зависящая от поддержки из центра. 

    И такое непривычное, неуютное, тревожное положение – надолго.

    При этом в МИД Финляндии настаивают, что эта ситуация вызвана не необдуманными действиями Хельсинки и не политической зависимостью от США и ЕС, а «монументальной стратегической ошибкой» России.

    «Своими действиями Россия разрушила наши прежние двусторонние отношения, и их больше нет на политическом уровне… Война все еще продолжается, и мы не знаем, что ждет нас впереди. Но мы знаем, что Украина есть и останется независимым государством. Мы также знаем, что западные страны на данный момент более сплочены, чем когда-либо… Россия недооценивает как желание украинцев защищать себя, так и решимость западных стран поддержать Украину», – подбадривает население министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    Эта пропагандистская обработка с призывом к терпению понадобилась в связи с необъявленным (это уже стандарт) визитом финского премьера Петтери Орпо в Киев, где он обещал президенту Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку, а тот выпрашивал старенькие истребители F-18 с репризой «берем, что дают».

    Машины готовились к списанию, но агонию ВСУ продлить могут – а следовательно, и трудные годы для прижатой к России Финляндии.

    Кроме того, передача таких истребителей Киеву станет для Хельсинки выходом на новый уровень конфликта с Москвой, что сделает разморозку отношений в будущем и возврат к нормальной жизни еще более сложной задачей.

    Но решение, кажется, принято, и финнам предстоит смириться со всеми сопутствующими неудобствами. Хотя кое-какая надежда у них все-таки есть. Ее обнажил однопартиец Валтонен и Орпо – президент Финляндии Саули Ниинистё, как будто проговорившись:

    «Не исключено, что 2025 год может совпасть с решающим моментом в отношении развития европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время для переговоров и диалога РФ и Украины, то ОБСЕ станет для них естественной площадкой».

    У него тут акцент на ОБСЕ, а надо бы на 2025 годе. Это год, в который с высокой долей вероятности в Вашингтоне сменится правящая администрация, причем на такую, которая обещает принципиально другие подходы к Украине.

    Вот и весь «момент», а «решающий» он только потому, что Финляндия умудрилась стать самой северной колонией Америки, имея за плечами полувековой и успешный опыт жизни «своим умом», без отрицания географической реальности в виде России и тех возможностей, которые предоставляет соседство с ней.

    Справедливости ради, есть у финнов и другой опыт – опыт затяжной русофобии и четырех военных конфликтов с СССР. Спекуляции их элит на исторических страхах типа «за Украиной последуем мы» была игрой подлой, но хотя бы логичной. После вступления в НАТО вопрос обеспечения безопасности вроде как снят, но теперь поддержка Украины вытекает из обязательств по линии «атлантической солидарности».

    То есть раньше было боязно, но был выбор. Теперь должно быть спокойно, но выбора больше нет. А образ света в конце туннеля построен либо на ненаучной фантастике (военный разгром и политическая капитуляция России), либо на унизительном ожидании того, как проголосуют жители Пенсильвании и Мичигана. Возможно, так, что Америка уйдет в свои внутренние проблемы, ослабив контроль за Европой и предоставив ей возможность самой определять свою судьбу, но не стоит обнадеживать финнов: это тоже навряд ли.

    Зима наступила надолго. Хоть в этом МИДу Финляндии можно верить.

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