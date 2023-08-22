  • Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма

    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    22 комментария

    Зачем Боррель хамит России

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге

    Отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой

    Германия сменила зависимость от российского газа на зависимость от российских удобрений. Экспорт удобрений из России в ЕС вырос в пять раз. При этом немецкие чиновники винят Россию вместо признания собственных ошибок как в геополитике, так и в энергетике. Цена их ошибок налицо – из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. Подробности

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    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

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    Подготовка операторов БПЛА в школе выходит за пределы спецоперации

    В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников. Программа охватит учащихся 10–11-х классов. С какой целью государство пошло на такой шаг, в чем будут заключаться особенности подготовки педагогов по данному направлению и зачем России большое количество операторов БПЛА в будущем? Подробности

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    Противостояние с Россией ведет к банкротству Эстонию

    Еще недавно Эстония считалась самым успешным и богатым государством бывшего СССР, а теперь местные бизнесмены заявляют, что эта страна «фактически банкрот». Предприятия разоряются, правительство принимает срочные меры экономии, вводит новые налоги и одновременно резко наращивает расходы на армию. Что же случилось с одним из «балтийских тигров» и причем здесь Россия? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

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