Зачем Боррель хамит России

Геворг Мирзаян
Что делать с теми, кто против СВО
Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.
Тимофей Бордачёв
Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС
Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.
Игорь Мальцев
Золотой век рок-н-ролла столкнулся с каменным веком нацизма
Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.