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7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
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«Зеленая повестка» разрушила благополучие Швеции

Шведский кризис начался с закрытия атомных энергоблоков Mikael Fritzon/AP/ТАСС
«В такой стране всеобщего благосостояния, как Швеция, никто не должен ложиться спать голодным». Такие проповеди сейчас провозглашают местные священники, и как раз потому, что все происходит ровно наоборот. Голодающие шведы осаждают церкви в поисках бесплатных продуктов. Как такая богатая еще недавно страна дошла до такого кризиса? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Демографический кризис преодолеть не удастся никому

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

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Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
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Зачем России учебник украинского языка

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Алексей Нечаев, киевский политолог
Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом. Подробности...
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    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса
    		  
    7 апреля 2023, 08:50
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.

    В четверг президент Владимир Путин провел рабочие встречи с врио глав четырех новых регионов – Денисом Пушилиным (ДНР) и Леонидом Пасечником (ЛНР), а также Евгением Балицким (Запорожская область) и Владимиром Сальдо (Херсонская область). Накануне все четверо присутствовали на заседании Совбеза России, в рамках которого обсуждалось обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в перечисленных регионах.

    «На этот год еще больше запланировали»

    В беседе с президентом Пушилин назвал главную проблему Донбасса – это обстрелы ВСУ. Он напомнил о выполненной просьбе Донецка по усилению ПВО и контрбатарейной борьбы, благодаря чему «обстрелы уменьшились» примерно в два раза. Однако в Петровском и Куйбышевском районах города ситуация по-прежнему сложная. «Задача всех наших военных формирований – Минобороны, добровольцев, всех – сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились – уже к этому постепенно идет», – сказал президент.

    По словам Пушилина, местных жителей волнует обеспечение водой, «потому что резервные водохранилища практически все выпиты». Он рассказал о проводимых в рекордные сроки пуско-наладочных работах водовода из Дона. Не менее остро стоит проблема с дорогами. В прошлом году было отремонтировано 279 километров – в два раза больше, чем в предыдущие периоды. «На этот год еще больше запланировали – 350 километров дорог, плюс муниципальные дороги – 190 километров», – сообщил Пушилин.

    Врио главы ДНР попросил президента помочь с расширением двухполосной дороги из Донецка на Успенку, которая считается основной для связи с другими российскими регионами. В народе ее называют «дорогой жизни». «Просьба – сделать эту дорогу четырехполосной. Мы не сможем обойти ее. Сейчас аварий там в два с половиной – три раза больше, чем на других участках, потому что люди пытаются [побыстрее доехать], спешат, обгоняют. Это комплексная задача», – пояснил Пушилин.

    Президент пообещал помочь, напомнив, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

    Экономист Иван Лизан подчеркивает, что вопрос водоснабжения имеет критическое значение не только для Донецка, но и остальных городов региона, не завязанных на Южнодонбасский водовод и канал Северский Донец – Донбасс (СДД). «Я не жду в ближайшее время появления в Донецке и Макеевке круглосуточной подачи воды, скорее график ее подачи станет более стабильным. Масштаб работ сопоставим с преодолением водной блокады, особенно в части обновления инженерных коммуникаций», – говорит Лизан.

    Что касается дорог, то и здесь предстоит немало работы. «Пропускная способность «дороги жизни» крайне низкая, хотя ее периодически ремонтировали после 2014 года. Развязки кольцевой дороги вокруг Донецка не ремонтировались последние десять лет, потому что они в шаговой доступности от линии фронта. А в той же Макеевке с немагистральными дорогами творится ужас – невозможно выйти на прогулку с детской коляской. Но все это будет восстановлено», – говорит Лизан.

    «Все в штатном режиме»

    Врио главы ЛНР также сообщил, что противник стал меньше обстреливать республику. Пасечник отметил, что ВСУ наносят хаотичные удары из HIMARS по мирным жителям. «Если раньше они [эти РСЗО] использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары больше по мирному населению», – добавил врио главы ЛНР.

    В остальном, по его словам, обстановка в регионе стабильная. «Все те задачи, которые нам определены вашими распоряжениями, указаниями, мерами, которые мы должны выполнить, мы выполняем – по образованию федеральных органов исполнительной власти, по форматированию структур, по организации в том числе правоохранительных органов. Все идет, все по времени, все документы готовим, все в штатном режиме», – заверил Пасечник.

    В то же время одной из проблем ЛНР остается дефицит электроэнергии. «К осени прошлого года благодаря запуску Луганской ТЭС в городе Счастье ситуация изменилась к лучшему. Но сохраняются проблемы с электрическим общественным транспортом – трамваи и троллейбусы в Луганске до сих пор не ходят», – пояснил Лизан.

    «С другой стороны, в ЛНР и ДНР, в отличие от Запорожской и Херсонской областей, заработали фонды развития промышленности, выделяются деньги. В частности, получил финансирование завод трубопроводной арматуры «Маршал». Недавно построили новый цех, поставляют продукцию в Россию. Хорошие показатели у завода Poly-Pak по производству оболочки для сосисок и колбас. Также был запущен авиаремонтный завод. А вот со Стахановским вагоностроительным заводом и «Лугансктепловозом» пока все глухо», – отмечает экономист.

    «Люди близко не видели такого»

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Путиным говорил о транспортной инфраструктуре. В начале беседы он поблагодарил президента от лица всех запорожцев за выплаты маткапитала. «Вы знаете, это очень важно, потому что за 30 лет так называемой независимости люди близко не видели такого и понимают сегодня, что Россия – государство социальное. Большое вам спасибо», – сказал Балицкий.

    Врио губернатора доложил президенту о формировании батальона имени Судоплатова, который уже получил соответствующий статус. Кроме того, было обещано, что медицинские учреждения в Запорожской области «будут на порядок лучше, чем в неосвобожденных городах», для них будут готовить специалистов и снабдят современным оборудованием.

    При этом Запорожская область остается мощным центром машиностроения, здесь до сих пор сохранилось производство запчастей и гидравлики для сельхозтехники. «Но с дорогами ситуация по-прежнему требует улучшения. С 2014 года движение с запада на восток заканчивалось на границах ДНР. Соответственно, дороги пришли в ветхое состояние. Тем не менее сейчас постепенно запускают новую дорогу, которая станет дублером федеральной трассы «Таврида». В сутки по ней проезжает от 300 до 700 фур», – подчеркивает собеседник.

    «Для людей это имеет очень серьезное значение»

    Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо начал разговор с президентом с вопроса газификации. Услышав от Сальдо, что регион газифицирован только на 27%, глава государства удивился: «А чего так?». «Надо поднимать», – поставил задачу Путин.

    Кроме того, по словам Сальдо, сейчас российские специалисты развивают инженерную инфраструктуру в области, в том числе и энергетическую. Глава региона обратил внимание, что раньше газ шел туда со стороны Украины. «Только газ-то в конечном итоге был российским», – отреагировал с улыбкой Путин. В ответ на замечание Сальдо, что другого газа там и нет, Путин поправил его: «Нет, есть немножко. Но в основном российский, конечно».

    Врио губернатора предложил запитать территорию со стороны Крыма, проложив оттуда новую ветку и далее распределив газ по всей области. «Обязательно займемся, – заверил в ответ Путин. – Для людей это имеет очень серьезное значение, мы это понимаем. И в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься. [Уменьшится] стоимость электроэнергии. Будет все надежнее, стабильнее».

    В своем Telegram-канале Сальдо сообщил, что президент поддержал решение о постройке ветки магистрального газопровода от Джанкоя до Геническа, за счет чего газом будет обеспечена вся левобережная часть Херсонской области. По оценке Лизана,

    строительство газопровода можно завершить в кратчайшие сроки, об этом говорит опыт прокладки трубы от Мариуполя до Бердянска и дальше к Мелитополю.

    «Главное, чтобы хватило мощностей выдать газ. На той местности нет крупных потребителей, потому что отсутствуют большие промышленные объекты, кроме парочки консервных заводов. Да и населения – с гулькин нос», – подчеркивает экономист.

    Эксперт также обратил внимание на то, что в ходе встречи Сальдо также попросил Путина посодействовать созданию агрокластера, на это потребуется около 25 млрд рублей, которые должны окупиться за два года. По словам врио губернатора, 95% левобережья Херсонской области – это аграрный сектор. «Земледелие налажено, но есть недостаток в овощехранилищах, в холодильниках. Есть такое предложение: пойти по пути построения агрокластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку», – рассказал врио.

    «Создание агрокластера будет прибыльным проектом, – соглашается Лизан. – Но для этого нужно создавать мощности по переработке и хранению урожая. Главная проблема в том, что местные производители фруктов и овощей – это крупные и средние фермеры. Они привыкли работать разрозненно и не брать кредиты. Поэтому придется как-то объединять их в ассоциации».

    «Херсонщина – житница России»

    Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин также убежден, что проект по строительству агрокомплекса будет реализован, если обеспечить безопасность и провести разминирование территорий. «Херсонская область станет житницей России», – уверен Данилин.

    Политолог также отметил, что жители новых регионов ежедневно подвергаются смертельной опасности, и в целях их защиты проводится СВО. По этой причине, к слову, встречи президента с врио глав новых регионов существенно отличаются от встреч с главами других субъектов Федерации.

    «Жителей Белгорода, Брянска, Курска тоже обстреливают, но там нет такого уровня опасности, как в новых регионах. И конечно, их нужно восстанавливать. Во многих из них только-только закончились или еще ведутся боевые действия», – говорит Данилин.

    Он особо отметил решения проблемы водоснабжения ДНР. «Наконец-то Донецкий водопровод наполняется водой. А ведь отсутствие хорошей воды было громадной проблемой в течение нескольких лет, – указал эксперт. – К сожалению, из-за агрессивной политики американцев и их союзников пока не получается обеспечить полную безопасность жителей новых регионов. Президента это очень волнует, что видно по сегодняшним встречам. Но эта проблема будет решена».

    Отметим, что накануне появились точные данные о ходе восстановительных работ в новых регионах. Об этом сообщил Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Так, на данный момент восстановлено или построено более 1,5 тыс. домов, более 1,3 тыс. школ и 1230 детсадов. В штатном режиме начали работать 415 объектов здравоохранения. Отремонтировано более 830 км автомобильных дорог и 18 искусственных сооружений. «И это только часть работ, будем продолжать развитие субъектов и дальше», – заверил Хуснуллин.

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