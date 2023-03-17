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17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
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Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
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Асад отдает России священный долг

Башар Асад возложил цветы к Вечному огню у Кремлевской стены Михаил Терещенко/ТАСС
Сирия стала участницей глобальной геополитической партии, которая прямо сейчас разыгрывается совместно Россией и КНР. По крайней мере, такой вывод можно сделать по результатам визита сирийского лидера Башара Асада в Москву. Чем был необычен этот визит, какие обязательства взял на себя Асад и как это может помочь российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...

Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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Какой оптимальный возраст для депутата?
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

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    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Почему военные в США адекватнее политиков

    Пентагон продемонстрировал здравый подход в ситуации с MQ-9 в Черном море
    Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу
    		  
    17 марта 2023, 10:58
    Фото: Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?

    После крушения американского беспилотника MQ-9 в Черном море было много вопросов о том, как это произошло чисто технически и можно ли теперь достать дрон со дна со всеми его секретами (в США заявляют, что всю «чувствительную информацию» постарались удалить дистанционно). Однако поведение конфликтующих сторон – российской и американской – можно было, как тогда казалось, предугадать со стопроцентной вероятностью.

    Американцы будут обвинять Россию в намеренном ударе, в эскалации конфликта и в том, что ее действия несут угрозу для «демократических стран». Предъявлением каких-либо доказательств они себя при этом утруждать не станут, а акцент будет сделан на том, что инцидент произошел в нейтральных водах. «Ястребы» потребуют какого-нибудь «решительного ответа» – и его оформят, с одной стороны, в виде каких-нибудь новых санкций, с другой стороны, внеся в ООН очередную антироссийскую резолюцию.

    Со своей стороны, россияне будут отрицать обвинения, одновременно указывая на провокационное поведение американцев. Но по нашу сторону границы всем будет понятно, что никаких «нейтральных вод» в районе Крыма в условиях СВО быть не может. США помогают ВСУ и деньгами, и оружием, и разведданными, а на весну-лето у них запланировано «контрнаступление», и скорее всего – в направлении Крыма.

    Поэтому у его берегов БПЛА США не мирный наблюдатель, а участник военного конфликта. И с учетом всего того, что было между нами и американцами за последний год, нам не особенно интересно, на какие полеты они имеют право в тысячах километров от своих границ, если приблизились к нашим.

    Никита Хрущев тоже имел право разместить ядерные ракеты на Кубе, поскольку конвенция о ядерном нераспространении появилась только в конце 1960-х годов. Но американцы сказали: убирайте. Мол, это такая угроза для безопасности нашего государства, что мы готовы начать ядерную войну, лишь бы ее не было.

    Стоит заметить, что это было предсказуемой реакцией. А в итоге человечество дважды за две недели оказалось в одном шаге от ядерной войны, что изменило последующий формат советско-американского взаимодействия. Тогда появился и существует до сих пор канал спецсвязи, единственная задача которого – недопущение прямого военного столкновения между двумя ядерными державами.

    Этот канал неоднократно использовали в ходе активной фазы боевых действий в Сирии. Был ли он задействован на сей раз, доподлинно не известно, но по сути он и не понадобился, поскольку шеф Пентагона Ллойд Остин поступил удивительным для члена администрации Джо Байдена образом.

    Когда европейское командование ВВС США уже успело обвинить российских пилотов в уничтожении беспилотника, «авантюризме» и «некомпетентности», министр обороны США инициировал телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. После этого американская сторона дала понять, что допускает «непреднамеренный характер» аварии БПЛА. А лично Остин хотя и подчеркнул, что «США продолжат полеты в международном воздушном пространстве» (мол, доводы и угрозы русских не подействовали), вдруг заявил, что

    великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.

    А где же бездоказательные обвинения, где демонизация России, где обещания неминуемой кары, призывы к изоляции и просьбы увеличить бюджет ради «отпора агрессору»? Где та самая эскалация, которую многие посчитали неизбежной? От действующей американской власти не ожидали такой реакции, какую продемонстрировал Остин.

    Дело в том, что о дальнейшей политике на наш счет и на счет Украины разные мнение есть не только в Америке в целом, но и в правящей партии и даже в правительстве. Остин, в отличие от шефа дипломатии Энтони Блинкена, отнюдь не «ястреб» и даже к Демократической партии не принадлежит (и трудно отделаться от мысли, что в демократическое правительство его взяли за цвет кожи). Остин – военный. А это для американской элиты почти всегда особая история.

    С военными традиционно связывают преступления, совершаемые Соединенными Штатами в отношении других стран. Однако военные исполняют приказы политиков. И именно политики принимают решение о войне или интервенции.

    При этом в США военных постарались отдалить от политики. Чтобы претендовать на высокую госдолжность, офицер должен находиться в отставке как минимум семь лет даже в том случае, если речь идет о посте министра обороны. С тех пор, как Пентагон как единое военное министерство был создан, было сделано только три исключения, и последнее – как раз для Остина. Пройдя кампании в Ираке и Афганистане, он ушел в отставку только в 2016-м.

    До Остина Конгресс (а исключения утверждает он) согласовал также назначение министрами отставного генерала Остина «Бешеного пса» Мэттиса при президенте Трампе и отставного генерала Джорджа Маршалла при президенте Трумэне.

    Этот тот самый Маршалл, который придумал для послевоенной Европы план восстановления, когда был назначен госсекретарем. Перейдя впоследствии в Пентагон, он на новой должности не задержался. Печально известный сенатор-алкоголик Джозеф Маккарти затравил генерала обвинениями в том, что он «слишком мягок» с СССР и тем самым потворствует коммунизму. В реальности Маккарти просто старался не допустить того, чтобы конфликт с Москвой перерос в третью мировую войну.

    За это ему, конечно, спасибо. Возможно, у Остина похожие намерения.

    Конечно, история США знает и других влиятельных генералов – таких, которые буквально жаждали помериться силой с Россией. Таким, например, был Джордж Паттон – русофоб, расист и антисемит, но в то же время самый талантливый американский генерал, с точки зрения немецкого командования. По собственному признанию, после победы над нацистами во Франции он хотел бы повернуть танки на Москву.

    Другой знаковый пример – Кертис Лемей, некогда командовавший ВВС США. Если бы его лоббистские усилия в дни Карибского кризиса увенчались успехом, президент Джон Кеннеди нанес бы по Кубе «упреждающий ядерный удар». Будучи припадочным антикоммунистом, генерал считал важным начать войну против СССР, пока у США сохранялись шансы ее выиграть.

    Кстати, расхожая цитата о необходимости «вбомбить Вьетнам в каменный век» принадлежит как раз Лемею.

    Но надо понимать, что и Паттону, и Лемею большой военный конфликт между США и СССР казался чем-то неизбежным. И у них были основания считать Москву смертельным врагом Вашингтона. А у вполне себе гражданских лиц в администрации Байдена оснований нет, но они ведут себя так, как будто их навалом.

    Судя по всему, Остин в такую игру играть не хочет. В его, профессионального военного картине мира Украина и безопасность США – это отстоящие друг от друга кейсы. С определенного ракурса участие в судьбе Украины безопасности США только вредит.

    Сейчас как будто обретает второе дыхание другой удивительный случай, который имел место в Вашингтоне во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского. У республиканских политиков насчет этого визита были разные мнения, но госслужащие-демократы были единодушны: аплодировать, помогать, вооружать. И только одно ведомство выступило не в унисон – тот самый Пентагон.

    Помощник Остина Селеста Уолландер на слушаниях в одном из комитетов Конгресса заявила, что Киев не должен жить задарма, а должен учиться распределять свои расходы на оборону и оплачивать то оружие, которое ему поставляет Запад.

    И тот же Пентагон чуть позднее до последнего отбивался от того, чтобы отправить на Украину танки Abrams, мотивируя тем, что стоят они дорого и в нынешних реалиях ВСУ вряд ли помогут. Скорее, обременят.

    А теперь Остин говорит о важности поддерживать связи с Россией, называя ее «великой державой». Блинкен скорее утопится в Потомаке, чем скажет что-то подобное. Что же касается Байдена, он иногда вообще не понимает, что говорит.

    Очевидно, Остин не воспринимает Россию как угрозу США – в контексте своего собственного понимания угроз, присущего профессиональным военным. Но он наверняка считает угрозой возможность прямого военного столкновения с Россией, спровоцированного прожектами политиков.

    Потому, наверное, не нужно удивляться тому, что шеф Пентагона волевым решением сузил пространство для спекуляций, чтобы какие-нибудь горлопаны из Госдепа и Конгресса не довели дело до беды. Военные лучше всех разбираются в войнах. И больше всех заинтересованы в том, чтоб заведомо ненужных и бесперспективных в плане победы войн не было. В случае полномасштабной войны между Россией и США, чья-либо победа действительно не предусмотрена.

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