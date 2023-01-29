Новое военное преступление Украины будет невозможно скрыть

От удара ВСУ из американских РСЗО по больнице в ЛНР погибли и пострадали десятки человек. Эксперты подчеркивают: удар был намеренным. Однако на Западе предпочли не заметить, что натовское оружие превратилось в средство террора против мирных жителей. Значит, там разделят ответственность за это военное преступление с руководством Украины.

Накануне стало известно, что украинские войска из американских РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Согласно сообщению Минобороны РФ, из числа пациентов и медперсонала учреждения погибли 14 человек, ранены 24 человека.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал на целенаправленность ударов ВСУ по гражданским и медицинским объектам из-за «безнаказанности и вседозволенности». Он также отметил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью такой удар назвать нельзя.

В свою очередь врио главы ЛНР Леонид Пасечник подверг критике молчаливое одобрение Западом удара по больнице. В своем Telegram-канале он отметил, что «киевские неонацисты считают своим достойным противником и убивают самых беззащитных – пациентов больниц и медперсонал».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал США, которые предоставили Украине HIMARS, соучастниками военного преступления.

С крайне резким заявлением выступил и российский МИД. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются «тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев».

В министерстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права «еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям».

На эту тему

«Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям», – подчеркнули на Смоленской площади.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что верховный комиссар ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста должны призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту обстрела уголовное дело.

Новоайдар хоть и является районным центром, но по сути это совсем небольшой населенный пункт. Вместе с тем районная больница была достаточно неплохая.

«Понятное дело, что туда попадают люди, которые так или иначе пострадали от военных действий, как военные, так и гражданские», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

После вчерашнего прилета из HIMARS больница фактически разрушена. «Сейчас медперсонал и пациентов эвакуировали в другое место. За последний месяц, насколько мне известно, это уже третье медучреждение в ЛНР, подвергшееся обстрелам из американской РСЗО. В начале года ВСУ обстреляли больницу в Первомайском, затем в Кременной, теперь вот в Новоайдаре. Хотя я уверен, что на деле таких фактов гораздо больше», – отметил Мирошник.

«Налицо факт целенаправленных ударов по учреждениям, которые защищены Женевской конвенцией. Причем даже если бы там находились исключительно раненые военные, они точно так же защищаются гуманитарным правом. Однако Украина и американцы, которые контролируют использование своих РСЗО ВСУ, плевать хотели на все гуманитарные нормы, – подчеркивает бывший дипломат. – Это жесточайший цинизм. И на фоне этого украинская власть на весь мир кричит о несправедливости якобы российских ударов по их социальным объектам, которые на самом деле становятся следствием неправильной работы их ПВО».

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев тоже убежден, что ВСУ совершили военное преступление. «Согласно международным нормам, такие преступления не имеют срока давности. Любые удары по медперсоналу и медучреждениям запрещены всеми конвенциями и соглашениями», – рассказал он.

«Мы понимаем, что удар украинцев был намеренным и его цели были согласованы с США. Украинцы сами признавали, что цели ударов из американских РСЗО всегда согласовываются кураторами Пентагона.

То есть ответственность за это преступление несут и украинцы, и американцы», – отметил он.

«Безусловно, мы в нашем международном общественном трибунале по преступлениям украинских неонацистов и их пособников будем поднимать этот конкретный случай, и вообще удары по больницам, которые очень часто наносят ВСУ. У нас собраны свидетельства таких преступлений, которые будут представлены на международных площадках», – заключил Григорьев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД