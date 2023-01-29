Новое военное преступление Украины будет невозможно скрыть

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29 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Латвия мстит русским старикам за советское прошлое

Пожилые граждане России, проживающие в Латвии, оказались перед угрозой полного изменения своей жизни Huchot-Boissier Patricia/
ABACA/Reuters
«До самой России не дотянуться, но можно отыграться на людях, имеющих ее гражданство». Так политологи объясняют новые карательные меры, изобретенные Латвией против живущих в этой стране граждан России, особенно стариков. О чем идет речь, почему для тысяч людей это означает едва ли не катастрофу и что могла бы сделать для них Россия?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
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Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
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Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
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Россия выдавливает Запад из Африки

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Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Новое военное преступление Украины будет невозможно скрыть

    Больница в Новоайдаре (ЛНР) после прилета из РСЗО HIMARS
    		   29 января 2023, 18:30
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    От удара ВСУ из американских РСЗО по больнице в ЛНР погибли и пострадали десятки человек. Эксперты подчеркивают: удар был намеренным. Однако на Западе предпочли не заметить, что натовское оружие превратилось в средство террора против мирных жителей. Значит, там разделят ответственность за это военное преступление с руководством Украины.

    Накануне стало известно, что украинские войска из американских РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Согласно сообщению Минобороны РФ, из числа пациентов и медперсонала учреждения погибли 14 человек, ранены 24 человека.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал на целенаправленность ударов ВСУ по гражданским и медицинским объектам из-за «безнаказанности и вседозволенности». Он также отметил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью такой удар назвать нельзя.

    В свою очередь врио главы ЛНР Леонид Пасечник подверг критике молчаливое одобрение Западом удара по больнице. В своем Telegram-канале он отметил, что «киевские неонацисты считают своим достойным противником и убивают самых беззащитных – пациентов больниц и медперсонал».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал США, которые предоставили Украине HIMARS, соучастниками военного преступления.

    С крайне резким заявлением выступил и российский МИД. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются «тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев».

    В министерстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права «еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям». 

    «Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что верховный комиссар ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста должны призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту обстрела уголовное дело.

    Новоайдар хоть и является районным центром, но по сути это совсем небольшой населенный пункт. Вместе с тем районная больница была достаточно неплохая.

    «Понятное дело, что туда попадают люди, которые так или иначе пострадали от военных действий, как военные, так и гражданские», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    После вчерашнего прилета из HIMARS больница фактически разрушена. «Сейчас медперсонал и пациентов эвакуировали в другое место. За последний месяц, насколько мне известно, это уже третье медучреждение в ЛНР, подвергшееся обстрелам из американской РСЗО. В начале года ВСУ обстреляли больницу в Первомайском, затем в Кременной, теперь вот в Новоайдаре. Хотя я уверен, что на деле таких фактов гораздо больше», – отметил Мирошник.

    «Налицо факт целенаправленных ударов по учреждениям, которые защищены Женевской конвенцией. Причем даже если бы там находились исключительно раненые военные, они точно так же защищаются гуманитарным правом. Однако Украина и американцы, которые контролируют использование своих РСЗО ВСУ, плевать хотели на все гуманитарные нормы, – подчеркивает бывший дипломат. – Это жесточайший цинизм. И на фоне этого украинская власть на весь мир кричит о несправедливости якобы российских ударов по их социальным объектам, которые на самом деле становятся следствием неправильной работы их ПВО».

    Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев тоже убежден, что ВСУ совершили военное преступление. «Согласно международным нормам, такие преступления не имеют срока давности. Любые удары по медперсоналу и медучреждениям запрещены всеми конвенциями и соглашениями», – рассказал он.

    «Мы понимаем, что удар украинцев был намеренным и его цели были согласованы с США. Украинцы сами признавали, что цели ударов из американских РСЗО всегда согласовываются кураторами Пентагона.

    То есть ответственность за это преступление несут и украинцы, и американцы», – отметил он.

    «Безусловно, мы в нашем международном общественном трибунале по преступлениям украинских неонацистов и их пособников будем поднимать этот конкретный случай, и вообще удары по больницам, которые очень часто наносят ВСУ. У нас собраны свидетельства таких преступлений, которые будут представлены на международных площадках», – заключил Григорьев.

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