Взгляд
26 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:19  |  vz.ru
Разделы

Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Байден призвал выгнать Россию из G20

В уставных документах G20 нет процедуры исключения стран Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press
США придумали новые санкции против Москвы. На этот раз они захотели исключить Россию из «Большой двадцатки» – номинального совета директоров, пытающегося решать глобальные экономические проблемы. При этом американцы отдают себе отчет в том, что исключить Россию не получится: в отличие от ситуации с изгнанием Москвы из G7, на «двадцатке» Вашингтон консенсус не соберет. Тогда зачем Штаты вообще поднимают этот вопрос? Подробности...
Перейти в раздел…

Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
Перейти в раздел…

В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...

Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

Обсуждение: 7 комментариев

Для врагов России газ только за рубли

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России вошли в город Славутич
    Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на Калининград В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации Болгарский генерал: Зеленский скоро объявит о капитуляции Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ ударом с вертолетов
    СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий Российские войска уничтожили «Ониксом» базу горючего ВСУ под Николаевом В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной Российский полковник: Польша разработала план вторжения на Украину
    Новые военно-гражданские администрации начали формировать на Украине Стало известно о давлении на китайский юань на фоне оттока капитала Назван единственный подешевевший за три недели продукт Эквадор столкнулся с трудностями в поставках бананов в Россию

    «опустила вопрос»


    Захарова высмеяла заявление польского генерала о Калининграде

    мирный договор


    В парламенте Японии заявили о риске столкновения с Россией из-за Курил

    «поразительный результат»


    Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций

    Видео

    помощь России


    «Хуже нет, когда флага нет». Чего ждут жители Киевской области

    «кровавая ведьма»


    Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

    спецоперация на украине


    Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

    саммит НАТО


    Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

    оплата в рублях


    Что будет с Польшей без российского газа

    демократический порядок


    Геворг Мирзаян: В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

    новая реальность


    Герман Садулаев: Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    денацификация


    Игорь Караулов: Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Геворг Мирзаян

    Зачем Байден призвал выгнать Россию из G20

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		26 марта 2022, 12:48

    США придумали новые санкции против Москвы. На этот раз они захотели исключить Россию из «Большой двадцатки» – номинального совета директоров, пытающегося решать глобальные экономические проблемы. При этом американцы отдают себе отчет в том, что исключить Россию не получится: в отличие от ситуации с изгнанием Москвы из G7, на «двадцатке» Вашингтон консенсус не соберет. Тогда зачем Штаты вообще поднимают этот вопрос?

    Шлем сигнал

    Америка продолжает свой санкционный «цыганский чес». Не имея возможности остановить российскую спецоперацию на Украине, а также вводить новые тотальные экономические санкции (Кремль четко дал понять, что будет отвечать симметрично – а значит, рушить мировой порядок и бить по американской экономике, что совсем не нужно Байдену перед промежуточными выборами в Конгресс), Штаты пытаются взять не качеством, а количеством. То есть пытаются организовать массовое количество новых ограничений, которые не будут рассматриваться в Москве как пересечение красных линий, и в то же время усилят изоляцию России.

    Одним из видов таких санкций, по мнению Соединенных Штатов, является исключение России из международных организаций. «Мы уверены, что к участию России в международном сообществе и международных организациях нельзя относиться так, как мы делали раньше», – говорит помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтону уже удалось добиться приостановки участия российских спортсменов в международных соревнованиях, и сейчас, по словам Джозефа Байдена, настала очередь исключения Москвы из «Большой двадцатки» (по-другому, G20) – группы ведущих экономик мира, которая регулярно проводит саммиты. Этакая расширенная «Большая Семерка» (G7) и предвестница многополярного мира. В которой, по мнению Америки, России больше места нет. «Мы должны послать мощный сигнал российскому народу и российской власти о том, что их действия на Украине являются, по нашему мнению, неприемлемыми. И изгнание России из G20 может быть одним из таких сигналов», – заявил сенатор Крис Кунс.

    Более того, на место Москвы уже есть самопровозглашенный кандидат – им, естественно, оказалась Варшава, не случайно названная в свое время Уинстоном Черчиллем «гиеной Европы». «Мы заслуживаем место в G20 как вторая по темпам роста за последние 30 лет экономика мира, – заявил польский министр по делам развития и технологий Петр Новак. – Наше предложение выгнать Россию из G20 и заменить ее Польшей встретило понимание у представителей американской администрации».

    Проблема только в том, что на пути понимания американской администрации находятся процедурные моменты. В уставных документах G20 нет процедуры исключения стран, тем более по желанию одного государства. «Ни одна страна не имеет права исключать другую из G20. «Двадцатка» должна воплощать в себе многополярность, укреплять единство и сотрудничество», – заявил представитель китайского МИД Ван Вейбин.

    Три «а если»

    На сегодня у США есть три варианта решить вопрос с исключением Москвы. Первый – повторить историю с G7 и добиться в G20 консенсуса по вопросу исключения РФ. Сделать это на практике Америка не может, поскольку консенсуса и близко нет. «Хочу обратить внимание, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая даже Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан. Исключением стали Япония и Южная Корея – те страны, где Соединенные Штаты держат свои войска. А разрыву дипломатических отношений с Россией, помимо Украины, последовала только Микронезия. Но это даже не смешно: карманная американская территория в Тихом океане, от которой до такой степени ничего не зависит, в какой в этом мире может не зависеть ничего», – заявил известный российский политолог Евгений Сатановский. К тому же с практической точки зрения исключение России никому из развивающихся стран пользу не принесет. Как верно напоминает посол России в Индонезии Людмила Воробьева, на саммите G20 решаются экономические вопросы, и возможное изгнание России никак не поможет этим решениям – скорее усложнит их.

    Вторым вариантом является давление на Индонезию, чтобы она формально не присылала России приглашение для участия в следующем саммите «Двадцатки» (который пройдет на индонезийском острове Бали).

    Да, силу американского убеждения нельзя недооценивать – однако, с другой стороны, Индонезия является одной из лидеров среди развивающихся стран и вряд ли готова пятнать свою репутацию участием в столь сомнительной акции.

    Поэтому на сегодняшний день Джакарта уверяет, что будет действовать в рамках «правил и процедур, которые придерживались наши предшественники на посту председателя G20», и спикер местного парламента уже заявил: его страна «просит Владимира Путина принять участие в саммите и надеется на то, что он примет это приглашение».

    При самом хорошем для США варианте индонезийцы будут тянуть до последнего – до того момента, пока «ишак сдохнет». Саммит G20 должен пройти этой осенью – а до этого времени и российская спецоперация закончится, и российско-западные переговоры, по всей видимости, будут в той или иной степени возобновлены.

    Наконец, есть третий вариант – просто пригрозить бойкотом саммиту. В Европе дают понять, что если Владимир Путин приедет на саммит G20, то европейских лидеров на этом саммите не будет. За такой сценарий активно топит The Wall Street Journal – по мнению издания, на обеде с участием лидеров западного мира не должен присутствовать «массовый убийца и военный преступник», под которым оно почему-то понимает не лидера США (на руках которого кровь сотен тысяч сербов, иракцев, афганцев и других жертв американской демократизации), а президента России.

    Угроза весьма действенная, хотя и рискованная – ведь Владимир Путин тогда может из принципа поехать, восточные лидеры из принципа тоже приедут, и Запад сам себя изолирует.

    Да, в Москве говорят, что могут и не ехать. «Формат «двадцатки» важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами – по их инициативе – в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет», – прокомментировал вероятность исключения России из G20 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако вряд ли Кремль упустит такую возможность изолировать Запад.

    Американский «компромисс»

    Впрочем, Байден уже предлагает возможность компромисса. По его словам, если Россию нельзя исключить, то Украину нужно включить – не в состав G20, конечно, а просто пригласить ее принять участие в саммите (что вполне может сделать Индонезия как хозяин саммита). Тем самым президент США убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, демонстрирует очередной пример «поддержки украинской демократии» – ну, чтобы его не обвиняли в том, что он бросил своих украинских вассалов на произвол российской судьбы, – и, во-вторых, пытается сорвать российское участие в саммите. Ведь очевидно, что если Зеленский приедет, но он устроит в Индонезии самый настоящий театр драмы имени комедии – в котором Владимир Путин участвовать вряд ли захочет, даже в качестве зрителя. Не говоря уже о том, что Киев будет позиционировать саммит как прямые переговоры Зеленского с Путиным – на чем украинская сторона регулярно настаивала и на что российская сторона не соглашалась по причине бесперспективности этих переговоров.

    По всей видимости, в этом «компромиссе» и был смысл всей комбинации с исключением России. США хотят хоть тушкой, хоть чучелом протащить Украину на саммит и тем самым превратить экономическое мероприятие в очередной политический концерт. Подтянуть восточные государства (до этого не высказывающие симпатии в отношении киевского режима) к участию в слезливом шоу, которое попытается устроить Зеленский. Ну и, наконец, добиться добровольного отказа Москвы от приезда на G20.

    Хорошая стратегия. Но, к сожалению для Вашингтона, вполне читаемая. И у России есть множество вариантов ее обхода – вплоть до включения в российскую делегацию представителей ЛНР и ДНР, которые не только расскажут миру о зверствах украинских нацистов, но и устроят те самые «прямые переговоры» с Зеленским, которых так боится украинский режим.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •