Зачем Байден призвал выгнать Россию из G20

США придумали новые санкции против Москвы. На этот раз они захотели исключить Россию из «Большой двадцатки» – номинального совета директоров, пытающегося решать глобальные экономические проблемы. При этом американцы отдают себе отчет в том, что исключить Россию не получится: в отличие от ситуации с изгнанием Москвы из G7, на «двадцатке» Вашингтон консенсус не соберет. Тогда зачем Штаты вообще поднимают этот вопрос?

Шлем сигнал

Америка продолжает свой санкционный «цыганский чес». Не имея возможности остановить российскую спецоперацию на Украине, а также вводить новые тотальные экономические санкции (Кремль четко дал понять, что будет отвечать симметрично – а значит, рушить мировой порядок и бить по американской экономике, что совсем не нужно Байдену перед промежуточными выборами в Конгресс), Штаты пытаются взять не качеством, а количеством. То есть пытаются организовать массовое количество новых ограничений, которые не будут рассматриваться в Москве как пересечение красных линий, и в то же время усилят изоляцию России.

Одним из видов таких санкций, по мнению Соединенных Штатов, является исключение России из международных организаций. «Мы уверены, что к участию России в международном сообществе и международных организациях нельзя относиться так, как мы делали раньше», – говорит помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтону уже удалось добиться приостановки участия российских спортсменов в международных соревнованиях, и сейчас, по словам Джозефа Байдена, настала очередь исключения Москвы из «Большой двадцатки» (по-другому, G20) – группы ведущих экономик мира, которая регулярно проводит саммиты. Этакая расширенная «Большая Семерка» (G7) и предвестница многополярного мира. В которой, по мнению Америки, России больше места нет. «Мы должны послать мощный сигнал российскому народу и российской власти о том, что их действия на Украине являются, по нашему мнению, неприемлемыми. И изгнание России из G20 может быть одним из таких сигналов», – заявил сенатор Крис Кунс.

Более того, на место Москвы уже есть самопровозглашенный кандидат – им, естественно, оказалась Варшава, не случайно названная в свое время Уинстоном Черчиллем «гиеной Европы». «Мы заслуживаем место в G20 как вторая по темпам роста за последние 30 лет экономика мира, – заявил польский министр по делам развития и технологий Петр Новак. – Наше предложение выгнать Россию из G20 и заменить ее Польшей встретило понимание у представителей американской администрации».

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Проблема только в том, что на пути понимания американской администрации находятся процедурные моменты. В уставных документах G20 нет процедуры исключения стран, тем более по желанию одного государства. «Ни одна страна не имеет права исключать другую из G20. «Двадцатка» должна воплощать в себе многополярность, укреплять единство и сотрудничество», – заявил представитель китайского МИД Ван Вейбин.

Три «а если»

На сегодня у США есть три варианта решить вопрос с исключением Москвы. Первый – повторить историю с G7 и добиться в G20 консенсуса по вопросу исключения РФ. Сделать это на практике Америка не может, поскольку консенсуса и близко нет. «Хочу обратить внимание, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая даже Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан. Исключением стали Япония и Южная Корея – те страны, где Соединенные Штаты держат свои войска. А разрыву дипломатических отношений с Россией, помимо Украины, последовала только Микронезия. Но это даже не смешно: карманная американская территория в Тихом океане, от которой до такой степени ничего не зависит, в какой в этом мире может не зависеть ничего», – заявил известный российский политолог Евгений Сатановский. К тому же с практической точки зрения исключение России никому из развивающихся стран пользу не принесет. Как верно напоминает посол России в Индонезии Людмила Воробьева, на саммите G20 решаются экономические вопросы, и возможное изгнание России никак не поможет этим решениям – скорее усложнит их.

Вторым вариантом является давление на Индонезию, чтобы она формально не присылала России приглашение для участия в следующем саммите «Двадцатки» (который пройдет на индонезийском острове Бали).

Да, силу американского убеждения нельзя недооценивать – однако, с другой стороны, Индонезия является одной из лидеров среди развивающихся стран и вряд ли готова пятнать свою репутацию участием в столь сомнительной акции.

Поэтому на сегодняшний день Джакарта уверяет, что будет действовать в рамках «правил и процедур, которые придерживались наши предшественники на посту председателя G20», и спикер местного парламента уже заявил: его страна «просит Владимира Путина принять участие в саммите и надеется на то, что он примет это приглашение».

При самом хорошем для США варианте индонезийцы будут тянуть до последнего – до того момента, пока «ишак сдохнет». Саммит G20 должен пройти этой осенью – а до этого времени и российская спецоперация закончится, и российско-западные переговоры, по всей видимости, будут в той или иной степени возобновлены.

Наконец, есть третий вариант – просто пригрозить бойкотом саммиту. В Европе дают понять, что если Владимир Путин приедет на саммит G20, то европейских лидеров на этом саммите не будет. За такой сценарий активно топит The Wall Street Journal – по мнению издания, на обеде с участием лидеров западного мира не должен присутствовать «массовый убийца и военный преступник», под которым оно почему-то понимает не лидера США (на руках которого кровь сотен тысяч сербов, иракцев, афганцев и других жертв американской демократизации), а президента России.

Угроза весьма действенная, хотя и рискованная – ведь Владимир Путин тогда может из принципа поехать, восточные лидеры из принципа тоже приедут, и Запад сам себя изолирует.

Да, в Москве говорят, что могут и не ехать. «Формат «двадцатки» важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами – по их инициативе – в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет», – прокомментировал вероятность исключения России из G20 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако вряд ли Кремль упустит такую возможность изолировать Запад.

Американский «компромисс»

Впрочем, Байден уже предлагает возможность компромисса. По его словам, если Россию нельзя исключить, то Украину нужно включить – не в состав G20, конечно, а просто пригласить ее принять участие в саммите (что вполне может сделать Индонезия как хозяин саммита). Тем самым президент США убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, демонстрирует очередной пример «поддержки украинской демократии» – ну, чтобы его не обвиняли в том, что он бросил своих украинских вассалов на произвол российской судьбы, – и, во-вторых, пытается сорвать российское участие в саммите. Ведь очевидно, что если Зеленский приедет, но он устроит в Индонезии самый настоящий театр драмы имени комедии – в котором Владимир Путин участвовать вряд ли захочет, даже в качестве зрителя. Не говоря уже о том, что Киев будет позиционировать саммит как прямые переговоры Зеленского с Путиным – на чем украинская сторона регулярно настаивала и на что российская сторона не соглашалась по причине бесперспективности этих переговоров.

По всей видимости, в этом «компромиссе» и был смысл всей комбинации с исключением России. США хотят хоть тушкой, хоть чучелом протащить Украину на саммит и тем самым превратить экономическое мероприятие в очередной политический концерт. Подтянуть восточные государства (до этого не высказывающие симпатии в отношении киевского режима) к участию в слезливом шоу, которое попытается устроить Зеленский. Ну и, наконец, добиться добровольного отказа Москвы от приезда на G20.

Хорошая стратегия. Но, к сожалению для Вашингтона, вполне читаемая. И у России есть множество вариантов ее обхода – вплоть до включения в российскую делегацию представителей ЛНР и ДНР, которые не только расскажут миру о зверствах украинских нацистов, но и устроят те самые «прямые переговоры» с Зеленским, которых так боится украинский режим.

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