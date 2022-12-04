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NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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    Арест Фридмана в Лондоне должен стать для бизнеса уроком

    Фридмана как будто не волнуют денежные потери, санкции ЕС и проблемы в властями Британии
    		   4 декабря 2022, 20:20
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Владелец многомиллиардного состояния Михаил Фридман оказался под арестом в Лондоне. Олигарха, уже давно натурализовавшегося в Британии, выпустили под залог, но вопросы остались. Фридман, с весны находящийся под санкциями Запада и потерявший к концу года заметную долю своего состояния, тем не менее, живет и ведет дела вне России. Чем можно объяснить столь странную стратегию поведения?

    Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь - арестовывают их самих. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале прокомментировал судьбу российского предпринимателя Михаила Фридмана в Великобритании.

    Он напомнил о словах, произнесенных двадцать лет назад президентом Владимиром Путиным: все, кто хранит активы за рубежом, «замучаются пыль глотать, бегая по судам» и пытаясь разморозить арестованные средства. Эти слова оказались пророческими, подчеркнул Володин.

    О том, что совладелец и глава наблюдательного совета «Альфа Групп», обладатель состояния в 11,8 млрд долларов (по данным Forbes на этот год) был задержан в Лондоне из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, сообщил источник в окружении Фридмана.

    До того прошли сообщения, что некоего российского бизнесмена задержали по обвинению в отмывании денег, причем заявленный возраст арестованного совпадал с возрастом Фридмана. Позднее стало известно, что Фридмана освободили под залог. Посольство России в Британии передало в МИД Соединенного Королевства ноту в связи с задержанием россиянина. Сам бизнесмен заверил, что у него «все в порядке».

    Имеющий российское и израильское гражданства Фридман и ранее имел неприятности с британскими властями. Еще в 2015 году – тогда, когда бизнесмен получил статус резидента Соединенного Королевства (лица, прожившего более 183 дней в течение одного налогового года) – у правительства возникали сомнения в законности владения энергетической компанией Dea, которую пробрели Фридман и его бизнес-партнер Герман Хан.

    В феврале этого года, еще до начала российской спецоперации на Украине Британия создала правовую базу для санкций, который позволит замораживать активы российского бизнеса и изымать собственность тех предпринимателей, кто натурализовался в Соединенном Королевстве. Фридман на тот момент стабильно входил в топ-20 живущих в Великобритании богачей (11-е место в рейтинге The Sunday Times за 2021 год).

    В 2016 году совладелец «Альфа Групп» приобрел за 65 млн фунтов стерлингов (тогда это около 80 млн долларов) особняк Атлон-хаус в лондонском районе Хайгейт. Там Фридман проживал и после того, как против него были введены санкции Евросоюза, отмечало в середине марта издание Business Week.

    Санкции ЕС против владельцев «Альфа Групп» – Фридмана и его делового партнера Петра Авена - были введены 28 февраля, всего через четыре дня после начала СВО. Финансисты тогда объявили о выходе из состава совета директоров «Альфа-банка». За последнее время личный капитал Фридмана заметно уменьшился – в 2019 Forbes сообщал о состоянии в 15 млрд долларов, теперь же его оценивают чуть менее, чем в 12 млрд. Но судя по нынешнему инциденту, бизнесмен продолжает вести дела из Лондона.

    «Мы имеем дело с типичной инерцией мышления, –заявил газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. – Человек тридцать лет жил в условиях, когда многие вопросы решались буквально по щелчку пальцев. Он просто не понял, что сменилась эпоха, и фамилия «Фридман» для Запада перестала что-либо значить в принципе. На его месте мог оказаться, условно говоря, и банкир Петр Авен, и промышленник Алексей Мордашов. Британским властям сейчас точно так же без разницы, кто находится перед ними».

    Но владелец «Северстали» и компании «Силовые машины» Мордашов находится в России, недавний глава совета директоров «Альфа-банка» Авен, возможно, тоже, а Фридман предпочел остаться в Британии, заметил Лизан.

    Он добавил, что такие крупные бизнесмены, как владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко или совладельцы СМП Банка Аркадий и Борис Ротенберги «потеряли позиции на Западе еще в 2014 году». «Но, потеряв их, только усилили свои позиции в России», – заметил Лизан.

    В целом, по мнению эксперта, те предприниматели, которые работают в реальном секторе экономики – такие как тот же Мордашов, легче адаптируются к меняющимся реалиям.

    «Реальные активы их как-то заземляют, удерживают их связь с родиной, – считает Лизан. – Те же, кто связан с банковским сектором или ритейлом, проявили большую инертность мышления. Несмотря на то, что люди владеют миллиардами, они не всегда успевают отследить смену вех в мировой политике, не успевают перестроиться. Так не перестроился и Михаил Фридман. По всей видимости, он пытался до последнего договориться, «порешать вопросы».

    Эксперт напомнил, что в середине февраля сын Фридмана Александр Ожельский записал и разместил в YouTube видеоролик с просьбой к Украине снять санкции, введенные против него и его отца. «Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», – цитировал его РБК. У 22-летнего Ожельского остался бизнес в России – компания SixFigures Development по оптовой торговле спиртными напитками.

    «Подчеркивая, что он не одобряет СВО, сын Фридмана рассказывал, что живет не в России, а в Дубае, и просил снять с себя санкции, – напомнил Лизан. - А сам Фридман до последнего момента пытался спасти «Альфа-банк Украина», капитализировать его почти на 1 млрд долларов. В общем, он всячески пытался выйти из-под санкций». Но в мае власти Украины арестовали активы Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен (420 млн долларов). 

    «Очевидно, что так называемое «священное право частной собственности» не существует на Западе.

    Собственность, включая огромные состояния, это то, чем вам позволяет пользоваться политическая система. Если вы не устраиваете ее, то у вас могут все забрать. Случай Фридмана наглядно показывает, что на Западе уже по-своему определились по поводу судьбы российских крупных дельцов», – считает экономист Василий Колташов.

    По его мнению, многие из них рискуют потерять всё. Ведь речь идет о тех, «чьи состояния были сделаны в 90-е годы, и законность обретения этих состояний находится под огромнейшим вопросом».

    «Все эти люди, по всей видимости, рассчитывали, что вывезут значительные средства на Запад, и будут таким образом защищены от российского закона. Но они убедились в том, что на Западе закона совсем нет, – подчеркнул Колташов. – Если там было принято политическое решение по тем, кого они считают русскими бизнесменами, то никакой защиты придумать невозможно».

    «Можно напомнить о том, как, оказавшись на Западе, разорился Борис Березовский. Евгений Чичваркин, который вывез немалые средства из России, тоже оказался небогатым человеком, где-то по пути растеряв свои деньги», – заметил эксперт, подчеркнув, что «со временем ощипать могут очень многих».

    Создав инцидент в виде изъятия крупного имущества у одного лица, западные власти могут с остальных бизнесменов просто брать своего рода «комиссию» за сохранение их капиталов, полагает Колташов. С учетом недавних заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен о возможной передаче Украине арестованных российских активов в ЕС, можно отметить – на Западе действительно стало очень проблематично сохранять средства, в частности денежные.

    «Собственные законы Запад мало интересуют, – подытожил эксперт. – При желании, любые средства – деньги, ценные бумаги, недвижимое имущество российских граждан – всё может быть изъято. От россиян могут потребовать доказательства законности приобретения средств. Если же это доказательство будет сочтено неполным или недостаточным, то можно будет просто их замораживать и изымать».

    «На примере Фридмана остальным будет наука: деньги нужно вкладывать в Россию, а не выводить неизвестно куда. И ни в коем случае не верить «добрым людям», которые, улыбаясь, убеждают, что они тебя считают ровней. Нет, не считают – и Фридману это дали понять и прочувствовать на себе. Для них он такой же «туземец», и от того, что у него миллиарды долларов, для белых людей он не перестает быть «туземцем», – резюмирует Иван Лизан.

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