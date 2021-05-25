Россия приготовила к встрече Путина и Байдена серьезную претензию

Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях?

В понедельник МИД обнародовал данные о том, как Россия и Соединенные Штаты исполняют Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который в феврале этого года был продлен на пять лет. Из сообщения следует, что США необоснованно вывели часть своих стратегических вооружений за рамки договора. В частности, по оценке МИД, американцы превысили положенное по договору число пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

Напомним, что договор СНВ-3, по которому Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство по дальнейшему сокращению стратегических ядерных арсеналов, был подписан в 2011 году сроком на 10 лет. Все годы президентства Дональда Трампа вопрос о перезаключении договора на новый срок оставался под вопросом. С избранием Джо Байдена судьба соглашения была быстро решена, договор был продлен без изменений и дополнений до 2026 года. Но уже в апреле российский МИД констатировал, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.

Судя по нынешнему отчету МИДа, на первый взгляд американцы соблюдают требуемый по договору паритет. Например, Вашингтон сообщает, что в категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у США – 800 единиц вооружений, в то время как у России – 767 единиц.

«Заявленный США показатель... достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) «Трайдент II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н», – отмечается в сообщении МИДа. В Москве констатируют: американцы переоборудовали эти пусковые установки и бомбардировщики таким образом, «что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения».

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«Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в непредусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт», и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет», – указали в МИД России.

В итоге разрешенный договором СНВ-3 арсенал стратегических наступательных ядерных вооружений американцы превысили на 101 единицу.

«Американская сторона просто объявила о том, что эти установки не являются установками для запуска ядерных ракет морского базирования Trident, или крылатых ракет воздушного базирования, или МБР Minuteman.

Дело в том, что в договоре нет четких процедур переоборудования.

Это то, что называется contracted ambiguity – «двусмысленность контракта», – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

На деле американская сторона находит довольно много способов, чтобы саботировать свои же обязательства по СНВ-3, добавил Бужинский. «Например, американцы на нескольких пусковых установках БРПЛ Trident сняли гибкие мембраны, которой закрывается ракетная шахта, и поставили стальные крышки то ли на восьми, то ли на 12 болтах, – рассказал собеседник. – И сказали, что это уже «не считается» пригодным для использования. На что наши специалисты возразили – сегодня крышка есть, завтра ее нет, и предложили: «Уничтожьте хотя бы паровую катапульту». Американская сторона отказывается демонтировать катапульту, под предлогом того, что лодка, на которой стоят «Трайденты», когда-нибудь получит неядерный статус, и с нее можно будет запускать неядерные ракеты».

Подозревать американцев в том, что они создают новые пусковые установки, некорректно, отметил Бужинский. «Но, – добавил он, – в США ненавидят физически уничтожать свои вооружения. Они пошли на такой шаг в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). А сейчас, в рамках СНВ-3, они что-то начали уничтожать, но потом одумались и решили переоборудовать, вывести из-под засчета определенное количество пусковых установок».

МИД в позапрошлом году признал, что американцы вышли на установленный в СНВ-3 уровень и по числу боезарядов, и по количеству пусковых установок, отметил собеседник. «А 101 единица вооружений отнесена к техническим разногласиям, которые должны быть разрешены в рамках совместной консультативной комиссии, действующей в рамках Договора о СНВ, – подчеркнул генерал-лейтенант Бужинский. – Но сейчас отношения с Америкой у нас, мягко говоря, слишком плохие, чтобы проявлять добрую волю». После того, как МИД привел свои аргументы, американская сторона приведет контраргументы, и спор может тянуться довольно долго, прогнозирует собеседник.

Это далеко не новая ситуация в российско-американских отношениях, в свою очередь отметил академик, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Еще два года назад, когда стороны заявили о выполнении договора в плане достижения пороговых значений на боезаряды и носители, мы сказали, что нас не устраивают недостаточно глубоко переоборудованные пусковые установки и бомбардировщики. То есть внесенные американцами изменения не являются необратимыми, – отметил эксперт. – Но дальнейших обсуждений не последовало. Мы из договора не вышли, а американцы заявили, что дополнительно ничего делать не будут. На тот момент еще никто не знал, продлят ДСНВ или нет».

На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени



В итоге к настоящему моменту американцы технически переоборудовали пусковые установки БРПЛ «Трайдент II» и тяжелые бомбардировщики В-52Н, поэтому изъяли их из расчетов. «Но если раньше такое переоборудование предполагало более глубокую модификацию вооружений, то сейчас ради экономии времени и денег американцы упростили этот процесс. В результате мы их обвинили в том, что внесенные изменения являются обратимыми», – уточнил эксперт.

Арбатов предположил, что публикация сообщения МИД о выполнении американцами ДСНВ связана с предстоящим саммитом Владимира Путина и Джо Байдена. «Видимо, в ходе встречи планируется возобновить переговоры о следующем договоре. И чтобы укрепить свои переговорные позиции, российская сторона решила снова выдвинуть претензии», – полагает эксперт.

«С технической точки зрения наша позиция верна», – отметил Арбатов. Но, полагает он, американская сторона будет выдвигать контраргумент – никаких нарушений с их стороны нет, поскольку они не собираются бомбардировщики, пусковые установки и носители ядерного оружия конвертировать обратно.

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