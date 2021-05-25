Россия приготовила к встрече Путина и Байдена серьезную претензию

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НОВОСТЬ ЧАСА

Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Украина может стать главным карателем Белоруссии

«Белавиа» перевозила в основном транзитных пассажиров из России, Украины и Средней Азии Стрингер/ТАСС
ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру. Подробности...
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Латвия сделала скандал с Протасевичем полезным для России

Символическая акция мэра Риги обернулась фактическим разрывом дипотношений с Белоруссией facebook.com/StakisPar
Белоруссия зачистила латвийское посольство – полностью. Аналогичным образом поступает Латвия – из страны высылают и белорусского посла, и остальных дипломатов. Формальная причина для столь резких жестов почти комична, но в конечном счете упирается в скандал с арестом Романа Протасевича. Белоруссии, ни России этот скандал не сулил ничего хорошего, но латыши вопреки желанию развернули его в пользу России. Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
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Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими. Подробности...
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Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Россия приготовила к встрече Путина и Байдена серьезную претензию

    В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений    25 мая 2021, 16:25
    Фото: Inquam Photos/Reuters
    Текст: Елена Лексина,
    Михаил Мошкин

    Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях?

    В понедельник МИД обнародовал данные о том, как Россия и Соединенные Штаты исполняют Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который в феврале этого года был продлен на пять лет. Из сообщения следует, что США необоснованно вывели часть своих стратегических вооружений за рамки договора. В частности, по оценке МИД, американцы превысили положенное по договору число пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

    Напомним, что договор СНВ-3, по которому Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство по дальнейшему сокращению стратегических ядерных арсеналов, был подписан в 2011 году сроком на 10 лет. Все годы президентства Дональда Трампа вопрос о перезаключении договора на новый срок оставался под вопросом. С избранием Джо Байдена судьба соглашения была быстро решена, договор был продлен без изменений и дополнений до 2026 года. Но уже в апреле российский МИД констатировал, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России.

    Судя по нынешнему отчету МИДа, на первый взгляд американцы соблюдают требуемый по договору паритет. Например, Вашингтон сообщает, что в категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у США – 800 единиц вооружений, в то время как у России – 767 единиц.

    «Заявленный США показатель... достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) «Трайдент II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н», – отмечается в сообщении МИДа. В Москве констатируют: американцы переоборудовали эти пусковые установки и бомбардировщики таким образом, «что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения».

    «Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в непредусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт», и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР (межконтинентальных баллистических ракет», – указали в МИД России.

    В итоге разрешенный договором СНВ-3 арсенал стратегических наступательных ядерных вооружений американцы превысили на 101 единицу.

    «Американская сторона просто объявила о том, что эти установки не являются установками для запуска ядерных ракет морского базирования Trident, или крылатых ракет воздушного базирования, или МБР Minuteman.

    Дело в том, что в договоре нет четких процедур переоборудования.

    Это то, что называется contracted ambiguity – «двусмысленность контракта», – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

    На деле американская сторона находит довольно много способов, чтобы саботировать свои же обязательства по СНВ-3, добавил Бужинский. «Например, американцы на нескольких пусковых установках БРПЛ Trident сняли гибкие мембраны, которой закрывается ракетная шахта, и поставили стальные крышки то ли на восьми, то ли на 12 болтах, – рассказал собеседник. – И сказали, что это уже «не считается» пригодным для использования. На что наши специалисты возразили – сегодня крышка есть, завтра ее нет, и предложили: «Уничтожьте хотя бы паровую катапульту». Американская сторона отказывается демонтировать катапульту, под предлогом того, что лодка, на которой стоят «Трайденты», когда-нибудь получит неядерный статус, и с нее можно будет запускать неядерные ракеты».

    Подозревать американцев в том, что они создают новые пусковые установки, некорректно, отметил Бужинский. «Но, – добавил он, – в США ненавидят физически уничтожать свои вооружения. Они пошли на такой шаг в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). А сейчас, в рамках СНВ-3, они что-то начали уничтожать, но потом одумались и решили переоборудовать, вывести из-под засчета определенное количество пусковых установок».

    МИД в позапрошлом году признал, что американцы вышли на установленный в СНВ-3 уровень и по числу боезарядов, и по количеству пусковых установок, отметил собеседник. «А 101 единица вооружений отнесена к техническим разногласиям, которые должны быть разрешены в рамках совместной консультативной комиссии, действующей в рамках Договора о СНВ, – подчеркнул генерал-лейтенант Бужинский. – Но сейчас отношения с Америкой у нас, мягко говоря, слишком плохие, чтобы проявлять добрую волю». После того, как МИД привел свои аргументы, американская сторона приведет контраргументы, и спор может тянуться довольно долго, прогнозирует собеседник.

    Это далеко не новая ситуация в российско-американских отношениях, в свою очередь отметил академик, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Еще два года назад, когда стороны заявили о выполнении договора в плане достижения пороговых значений на боезаряды и носители, мы сказали, что нас не устраивают недостаточно глубоко переоборудованные пусковые установки и бомбардировщики. То есть внесенные американцами изменения не являются необратимыми, – отметил эксперт. – Но дальнейших обсуждений не последовало. Мы из договора не вышли, а американцы заявили, что дополнительно ничего делать не будут. На тот момент еще никто не знал, продлят ДСНВ или нет».

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



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    В итоге к настоящему моменту американцы технически переоборудовали пусковые установки БРПЛ «Трайдент II» и тяжелые бомбардировщики В-52Н, поэтому изъяли их из расчетов. «Но если раньше такое переоборудование предполагало более глубокую модификацию вооружений, то сейчас ради экономии времени и денег американцы упростили этот процесс. В результате мы их обвинили в том, что внесенные изменения являются обратимыми», – уточнил эксперт.

    Арбатов предположил, что публикация сообщения МИД о выполнении американцами ДСНВ связана с предстоящим саммитом Владимира Путина и Джо Байдена. «Видимо, в ходе встречи планируется возобновить переговоры о следующем договоре. И чтобы укрепить свои переговорные позиции, российская сторона решила снова выдвинуть претензии», – полагает эксперт.

    «С технической точки зрения наша позиция верна», – отметил Арбатов. Но, полагает он, американская сторона будет выдвигать контраргумент – никаких нарушений с их стороны нет, поскольку они не собираются бомбардировщики, пусковые установки и носители ядерного оружия конвертировать обратно.

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