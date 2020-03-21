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21 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных благодаря улучшению экологической обстановки, превысило число погибших от вируса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

              В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкций   21 марта 2020, 19:40
              Фото: Christian Ohde/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается?

              В субботу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал инсинуациями обвинения США в использовании Москвой «энергетического оружия». Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа о том, что «Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей». По словам Рябкова, рассуждения на эту тему Москва слышит не впервые. «Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», – прогнозирует Рябков.

              По его словам, ссылками на «внешнего врага» в энергетике и в области военно-технического сотрудничества американские чиновники уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в наращивании равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. «Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток – 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано прежде всего с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции», – подчеркнул Рябков.

              По его словам, в Вашингтоне заметна определенная нервозность, которая «по-человечески» понятна, «но все же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном «сведении политических счетов».

              Во время пятничного брифинга старший представитель Госдепа заявил, что Конгресс США неоднократно призывал Россию не использовать сферу энергетики в качестве политического оружия. В то же время он опроверг сообщения о подготовке новых санкций против России. «Мы не заглядываем вперед. Говорить об этом – совершенно против нашей политики, поэтому я не буду это комментировать», – сказал дипломат.

              Однако, по информации американской газеты The Wall Street Journal, США не исключают введения новых антироссийских санкций из-за ситуации на рынке нефти, а в отношении Саудовской Аравии готовятся задействовать дипломатические рычаги. Президент США Дональд Трамп уже заявил по этому поводу, что Штаты вмешаются в ситуацию в «нужное время».

              За последние недели на нефтяных рынках достигнуты ценовые многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. Негативный эффект усиливает разрыв сделки ОПЕК+, из-за чего с 1 апреля перестанут действовать ограничения на добычу. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое. Ранее американские СМИ заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу в США.

              Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил сообщения о возможных санкциях с весенним обострением, «спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией».

              Политолог-американист Вадим Межуев убежден, что подобные заявления США указывают на чувство некоторой растерянности после выхода Россия из сделки ОПЕК+. «США считают, что именно этот шаг послужил падению нефтяных цен, что ударило по их собственному производству сланцевой нефти. Но здесь, скорее, было давление со стороны их саудовских партнеров. Поэтому Штаты предельно редуцируют всю сложность ситуации до желания просто объяснить все «российскими происками», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

              На ситуации также сказывается фактор президентской кампании в США.

              «Избиратель требует простых ответов, виноватых. Им нужно понять, кто несет за все ответственность. И легче всего обвинить во всем Россию,

              тем более она действительно является одним из игроков во всей этой истории», – отметил американист.

              В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напоминает, что последние годы США систематически используют энергетическое оружие. Ярким примером стали попытки остановить проект «Северный поток – 2» и санкции в отношении российских компаний, работающих с Венесуэлой. Также США оказывают давление на энергетический сектор Ирана. «Чья бы корова мычала. Такое обвинение с американской стороны выглядит, мягко говоря, парадоксом», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              Если поводом для подобных заявлений Вашингтона стал выход России из картельного сговора с ОПЕК, то несмотря на удар по американским производителям сланцевой нефти, в обвале котировок есть позитивные моменты. «США производят нефти примерно столько же, сколько и потребляют. Поэтому любой ущерб для производителей сланцевой нефти компенсируется выгодой для конечного потребителя энергопродуктов», – пояснил эксперт.

              Межуев не исключает введения Вашингтоном очередных санкций с целью мешать развитию российско-европейских связей. «Такие заявления делаются не просто ради заявлений, а ради определенных политических последствий. Тем более американцы понимают, что в условиях многофакторного кризиса есть большие шансы, что все-таки гегемония США над Европой резко сократится. Американцы пытаются не допустить этого», – считает Межуев.

              Кортунов не исключает, что кроме усиления давления на Россию американцы могут ополчиться против Эр-Рияда, который вместе с Москвой «занижает цены на нефть, что является нарушением правил международной торговли».

              «В будущем возможно ужесточение ограничений на технологическое сотрудничество, попытки не допустить передачи России каких бы то ни было технологий по переработке нефти и ее добычи на шельфе. У США есть определенные возможности, но они не безграничны, поскольку всегда существуют альтернативные варианты, другие источники софинансирования и получения технологий», – подытожил Андрей Кортунов.

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