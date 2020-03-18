Вирус из Китая меняет западные выборы

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 00:46  |  vz.ru
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Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Черногория взяла в заложники тысячу россиян

Около тысячи российских туристов не могут покинуть Черногорию Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...

Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
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              Вирус из Китая меняет западные выборы

              На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рук   18 марта 2020, 23:50
              Фото: REUTERS/Eric Gaillard
              Текст: Михаил Мошкин

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              В Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.

              Голосование по поправкам к Конституции, намеченное на 22 апреля, пройдет только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сказал Владимир Путин, выступая в среду на встрече с общественниками в Севастополе.  По словам президента, «на первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан».  Глава государства отметил, что если будет принято решение о проведении голосования, то оно пройдет  «с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты, с расстоянием – как во Франции это делают, они на определенное расстояние отодвигают кабинки для голосования – и так далее»».  

              Францию и другие страны, где сейчас идут выборы или ведется к ним подготовка, несмотря на непростую ситуацию с распространением вируса, обсуждали и участники круглого стола, прошедшего в среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Они отметили, что в России по сравнению с другими государствами ситуация с распространением вируса находится под контролем, созданы все необходимые условия для «купирования проблемы».

              «По последним данным, в мире отмечено 199 тысяч случаев коронавируса, около 8 тысяч смертельных, – заметила Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. – В России же зафиксировано 114 случаев заболевания. Это меньше, чем например, в таких странах как Люксембург и Сан-Марино, где, соответственно 140 и 119 случаев, – заметила Соколова. – Это притом, что Россия рано столкнулась с этим вызовом, когда началась вспышка в Ухани. Хотя полностью закрыться невозможно».

              «Руководство страны допускает, что ситуация может идти по разным сценариям. Здоровье граждан является приоритетом, и никакая процедура, даже такая сверхважная как голосование по поправкам, не должна превалировать», – подчеркнул управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. 

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



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              Большую опасность, чем сам Covid-19, может представлять социальная истерия, отметили эксперты. «В странах, где распространяется вирус, общество находится в состоянии паники, улицы пустые, подписываются петиции за введение чрезвычайного положения», – констатировал глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

              Это привело к изменениях в политических календарях некоторых государств, заявила Соколова.  «Отложены местные выборы в Британии, обсуждается возможная отмена выборов в Сербии, Северной Македонии, Южной Корее. Всех достаточно серьезно напугала история с Ираном, где выборы состоялись за два дня до выявления первых случаев Covid-19, и в результате заболели пять парламентариев», – указала она.

              Как заметил Кузнецов, во многих странах при этом общественное мнение преувеличивает опасность заболевания. «По самому плохому сценарию летальность вируса – 0,6%. Таковы шансы умереть у заболевшего человека.

              Это не «чума Юстиниана» или «черная смерть», которые выкашивали целые города»

              , – сказал эксперт.  А поэтому вирус не должен привести к замиранию общественной и политической жизни до средневекового состояния, подчеркнули участники круглого стола. И при проведении голосования Россия может воспользоваться западным опытом.

              «В Соединенных Штатах недавно прошли праймериз по выдвижению кандидатов в президенты. Есть штаты, в которых приняли решение вынести избирательные участки на открытую территорию, чтобы предотвратить распространение вируса. То же самое можно предпринять и у нас. Если, конечно, позволит погода», – заметил глава Института избирательного права, член Совета при президенте по правам человека Игорь Борисов.

              «В США на местных выборах объясняли, когда происходят пиковые нагрузки на участки. И люди могли распределить время участия в голосовании», – добавила Соколова. По ее мнению, также можно обратить внимание на муниципальные выборы во Франции, первый тур которых прошел три дня назад. «На столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для протирки рук, были разграничены «зоны вежливости» для избирателей – не меньше метра. Были дальше, чем обычно, разнесены кабинки для голосования. Устраивали дезинфекцию избирательных участков до открытия и после закрытия, регулярная дезинфекция дверных ручек, машин для голосования и тому подобного», – перечислила эксперт.

              Можно шире использовать нестандартные способы подачи голосов, полагает Соколова. «Например, это голосование по почте, которое активно используется во многих европейских странах ­– в Британии, Италии, Германии. Это досрочное голосование, а также выездная и надомная подача бюллетеней, которое существует и у нас в России», – заметила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

              Алиев, в свою очередь, заметил, что коронавирус, как ни парадоксально, создает «окно возможностей» для модернизации избирательной системы. «Часто говорилось о том, что мир уходит далеко вперед, что надо опробовать новые электоральные процедуры. Ряд экспериментов с электронным голосованием мы наблюдали во время прошлогодних выборов в Мосгордуму», – заметил эксперт. Теперь же появился стимул к более быстрому «переводу сервисов и услуг в цифровой режим – через портал госуслуг и другие площадки», подчеркнул Алиев. По его мнению,  если допустить, что все же будет введен карантин, то это позволит оценить готовность общества, электоральной инфраструктуры к такого рода изменениям.

              Потом, когда эпидемия пройдет, и «мы будем спокойно жить в офлайне», общество сможет пользоваться тем заделом в области цифровизации государства, который создается сейчас, резюмировал Алиев.

              Напомним, что еще в феврале в ЦИКе обсуждали идею использовать для общероссийского голосования портал госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование.

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