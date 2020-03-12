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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

Украина закрывается от вируса, но вряд ли закроетсяФото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Украина предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом: с 12 марта на всей территории страны вводится тотальный карантин. Есть масса признаков того, что это решение будет иметь большие последствия не только для Украины, но и для всей Европы. Хотя бы потому, что миллионы заработчан из-за вируса рванули из Италии и Польши на родину. И это не единственный результат эпидемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
Обсуждение: 159 комментариев

К нефтяной войне в Кремле были готовы

Владимир Добрынин, журналист
Для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
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              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

              Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России    12 марта 2020, 11:00
              Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
              Текст: Петр Акопов

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              Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России.

              Выступая в Госдуме при обсуждении поправки, разрешающей ему выдвигаться в президенты в 2024 году, Владимир Путин согласился со словами прославленной космонавтки Валентины Терешковой о том, что «то, что мы сейчас обсуждаем – это не текущие вопросы, это вопросы нашего будущего в меняющемся мире». Терешкова как раз и говорила об опасениях о том, что же будет, если что-то после 2024 года «пойдет не так», и называла «мощнейший авторитет» Путина «гарантией устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру».

              Да, именно беспокойство за будущее России в мире после 2024 года и является одной из главных причин, почему большинство наших сограждан высказывается за то, чтобы Путин получил возможность снова баллотироваться на пост президента. Теперь народ сможет высказаться по этому поводу в ходе апрельского голосования по поправкам в Конституцию: одобрив их, он даст президенту право снова пойти на выборы и продолжить руководство страной. Тогда беспокойство людей будет снято. Но сами проблемы и вызовы никуда не денутся. 

              Понятно, что ждут от нас противники – Путин назвал их теми, кто хочет сдержать Россию и готов использовать для этого любую возможность:

              «Ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне».

              Последняя угроза – самая понятная: за последний век мы дважды теряли все позиции в мире, проигрывали с катастрофическими для нас последствиями именно из-за внутренней смуты – в 1917-м и 1991-м. И оба раза потом долго и мучительно восстанавливали и свое влияние в мире, и самое главное – свою страну. Даже сейчас мы не до конца справились с последствиями событий почти уже 30-летней давности.

              Не случайно Путин в своей речи в Госдуме специально отметил, что мы еще не все потрясения и сложности преодолели после развала Союза. Тут президент имел в виду все вместе – и украинский кризис, и позиции России на мировой арене, и внутрироссийскую ситуацию.

              Внутренняя стабильность является обязательным условием любой успешной внешнеполитической деятельности, ведь невозможно быть стабильно сильным вовне при слабой внутренней ситуации.

              Более того, в случае России это особенно сильно связано: в силу своего уникального геополитического положения наша страна все время будет объектом самого жесткого внешнего давления, интриг и провокаций. Всего того, что для простоты мы называем «политикой сдерживания». Хотя она включает в себя не только противодействие нашим попыткам создать благоприятные внешние условия, не только самое разнообразное давление на нас, но и прямую работу по дестабилизации нас изнутри. Прямая связь внутренней и внешней политики – такая же данность для России, как наша огромная территория и цветущая сложность нашей культуры.

              Естественно, что именно внутренняя стабильность при постоянном развитии и росте всегда была и будет оставаться главной заботой Владимира Путина. Но при всех успехах, если сравнивать ситуацию с 2000-м или даже 2010 годом, проблем еще более чем достаточно. Именно поэтому в той же речи Путин употребил то же самое выражение, которое он использовал осенью 2011 года:

              «Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», и пока еще очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития».

              Понятно, что Россия стала куда устойчивей, чем была еще несколько лет назад, но все равно угрозы остаются. Однако даже если представить себе, что они сведены к минимуму (то есть нам гарантирована внутренняя стабильность, например, на ближайшие два десятилетия), то и тогда вопрос о будущем Путина не теряет своего значения.

              Потому что происходящие в мире перемены носят действительно эпохальный характер. Путин назвал их кардинальными и необратимыми, затрагивающими буквально все стороны жизни. И это не преувеличение: от того, как «ляжет карта» буквально в ближайшее десятилетие, зависит то, какое место займет та или иная страна в мире на весь оставшийся XXI век. Это огромный вызов, и цена ошибки тут столь же велика.

              И когда Путин говорит о том, что «ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнемся, потеряем ориентиры», он имеет в виду не просто операцию в Сирии, нефтяную войну или украинский кризис – он говорит о стратегическом курсе России. О четком понимании наших национальных интересов и выстроенных исходя из них стратегических целях и тактических планах.

              Именно Путин 20 лет определяет и ведет эту геополитическую игру высшего уровня на всех направлениях и в самых разных форматах (от политического до экономического). Его опыт и способности сделали его самым искусным игроком на этом поле, способным при довольно ограниченных ресурсах и изначально слабой позиции вывести Россию на выигрышное место.

              Но игра продолжается, и невозможно просто поменять выступающего от лица России игрока, оставив его тренером и выставив на поле кого-то из его учеников. Геополитика – это искусство, знание о котором, конечно, можно передавать ученикам, но нельзя передать личный опыт и навыки. Не случайно 96-летний Киссинджер до сих пор влияет на очень большую политику.

              Поменяв Путина в 2024 году на другого президента, Россия лишит себя уникального дополнительного преимущества – его личного опыта, авторитета и веса, знания в том числе и скрытых пружин глобальной игры. Да, останутся его наработки, общий курс и завоеванные Россией позиции, но защищать их будет несравнимо менее опытный игрок. Зачем рисковать нынешними российскими позициями.

              Путин воспринимает власть как служение своей стране. И страна вправе рассчитывать на него как на защитника наших национальных интересов на внешних рубежах.

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