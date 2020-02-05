Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории.

Владимир Путин как правило, принимает верительные грамоты иностранных послов два раза в год, но в прошлом году состоялась всего одна такая церемония. С 3 июля московский дипломатический корпус обновился довольно заметно – в столицу прибыло 24 посла (считая одного не совсем посла, но приравненного к нему представителя Мальтийского ордена). То есть, сменился практически каждый шестой посол. Но нынешняя церемония интересна не цифрами, ведь бывали и не менее массовые подобные мероприятия.

5 февраля в Александровском зале случится невиданное в истории отечественной дипломатии событие – свои верительные грамоты вручат послы всех стран «Большой пятерки», то есть стран-постоянных членов Совета безопасности ООН: Китая, США, Великобритании и Франции. Кроме них, среди прочих, начнет свою работу и посол Германии – ключевой европейской державы.

Такой «парад послов» действительно уникальное явление – ни в новейшей истории России, ни в советский период, ни в годы Российской империи ничего подобного не случалось. И не только потому, что сама церемония коллективного вручения верительных грамот появилась только после распада СССР, в Российской Федерации – никогда не было даже такого совпадения, чтобы послы всех четырех великих держав менялись в один год.

Точнее было только одно – в 1933 году. Тогда тоже сменились послы Великобритании, Франции, Китая, приехал первый после Октябрьской революции посол США, да и Адольф Гитлер назначил нового германского посла. Но тогда каждый посол вручал верительные грамоты в ходе отдельной церемонии председателю Всесоюзного Центрального исполнительного комитета Михаилу Калинину, «всесоюзному старосте» (или его заместителю). А сейчас церемония будет коллективной и от того более чем символической.

Послы великих держав (отнесем к ним и Германию) меняются довольно часто, предыдущие проработали в Москве от пяти до двух лет. Только Китай может похвастаться постоянством: бывший посол Ли Хуэй проработал в России целых десять лет. Американские же послы менялись чаще всех: с января 2012-го, когда свои грамоты вручал Майкл Макфол, сменилось уже три хозяина Спасо-Хауса (где расположена резиденция посла), оставивших после себя минимальную память.

Новый посол Джон Джозеф Салливан, впрочем, настроен на серьезную работу. Да и отправлявший его в Москву Трамп не стал бы просто так срывать его с места первого заместителя госсекретаря.

Поэтому далеко не случайной и не протокольной выглядит состоявшаяся во вторник (то есть еще до вручения грамот) встреча Салливана с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Новый китайский посол Чжан Ханьхуэй, как и Салливан, приехал в Москву с высокой должности заместителя министра иностранных дел. Но в отличии от 60-летнего американца, 56-летний китаец всю жизнь занимался Россией и постсоветским пространством (в частности был послом в Казахстане) и хорошо говорит по-русски.

Владеет нашим языком и новый британский посол – 53-летняя Дебора Джейн Броннерт. Она окончила магистратуру со специализацией по политической экономии России и стран Восточной Европы, и еще в нулевых годах работа в посольстве своей страны в Москве.

В отличии от Броннерт и Чжана, новые послы Франции и Германии русского не знают. Но сказать, что для Пьера Леви и Гезы Андреаса фон Гайра Россия совсем чужая, нельзя. 64-летний француз много работал в Восточной Европе – был послом в Чехии и Польше (из Варшавы он и переехал в Москву), заработав среди прочего орден Почетного легиона.

А 57-летний фон Гайр имеет большой опыт не только дипломатической работы. Собственно из МИДа он ушел еще в 2001-м – а потом работал и в парламентской фракции ХДС (у «сильного человека» немецкой политики Вольфганга Шойбле, нынешнего председателя Бундестага), ведомстве федерального канцлера (то есть Меркель), разведке (с 2010-го четыре года был заместителем председателем Федеральной разведывательной службы), а потом пять лет занимал пост директора департамента политики министерства обороны (у Урсулы фон дер Ляйен, возглавившей сейчас Еврокомиссию).

Даже по биографиям новых послов великих держав видно, что часть из них далеко не обычные дипломаты (как минимум это касается американского и германского посла). И это достаточно важная деталь, свидетельствующая о том роль посла в современной дипломатии не стоит преуменьшать.

Конечно, значение фигуры посла в XIX и первой половине XX века было огромно – он во всех смыслах был полномочным представителем своей страны. Да, в XIX веке главное решали личные контакты монархов (приходившихся к тому же друг другу родственниками), поэтому послы были в первую очередь представителями правящих дворов, но и вся чисто дипломатическая работа была завязана на них. Прямые контакты между монархами, да и между министрами иностранных дел были нечастыми – не было ни телефонной связи, ни самолетов. Так что именно посол встречался в стране своего пребывания со всеми важными для его родины фигурами. С середины XX века скорость сообщения увеличилась – стали возможными уже не только телефонные переговоры, но и быстрые визиты друг к другу первых лиц и министров. И роль посла в личной дипломатии стала снижаться, а некоторые и вовсе стали считать ее просто почетной синекурой.

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Но в последние годы, когда для президентов и министров нет никакой проблемы в любой момент созвониться, а при необходимости и быстро организовать встречу, хоть двухстороннюю, хоть многосторонюю (последний пример – экстренный саммит по Ливии в Берлине), роль посла снова стала расти.

Пусть и не в личной дипломатии первых лиц: они действительно уже не нуждаются в своих послах в своих отношениях и переговорах, но в государственной политике в целом. Посол все больше становится как и раньше, «полномочным министром», но не по названию, а по сути. Сильный посол может выступать в роли координатора всей работы, которая ведется в стране его пребывания его соотечественниками – властями, бизнесом, общественностью. И выступать и в качестве эксперта для властей своей страны, и в качестве лоббиста перед властями страны пребывания.

Конечно, для этого должен быть и соответствующий уровень двухсторонних отношений. Но, главное, сам посол, должен быть, как минимум, сильной фигурой (и не меняться каждые два года). Посмотрим, кто из новых послов великих держав сумеет проявить себя в Москве.

Вручение послами всех великих держав верительных грамот в Кремле символично еще и тем, что через три месяца там же Путин ждет и лидеров их государств. «Парад послов» можно считать намеком на предстоящую встречу «большой пятерки».