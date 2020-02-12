Украина решила заработать на проблемах Крыма

Украина впервые с 2014 года назвала реальные условия возобновления подачи воды в Крым. В Киеве увязывают сделку с уступками по Донбассу. В Кремле и Симферополе отвергают подобный торг, но считают возможным заключение коммерческой сделки. Насколько велики шансы Крыма вновь получать воду с Украины и сколько России придется платить за это?

Во вторник глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина может восстановить поставки днепровской воды для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. «Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел», – сказал Арахамия.

Интересно, что еще на прошлой неделе постпред президента Украины по Крыму Антон Кориневич утверждал, что Киев не планирует возобновлять поставки воды через Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал 90% потребностей полуострова. При этом слова Арахамии не стал опровергать назначенный на кануне глава президентского офиса Андрей Ермак. Он лишь отметил, что такие поставки пока не обсуждались с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Более того, подумать о продаже днепровской воды для Крыма призвал экс-президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны. «Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», – отметил Кравчук.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной. Однако «если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению – на коммерческой или на иной основе – они могут быть рассмотрены». С такой позицией согласились замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Между тем, председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль ранее сообщал, что запасы воды в хранилищах, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Поэтому «воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тысяч, уже 104 дня».

Такая ситуация сложилась из-за длительного отсутствия осадков. Сейчас запасов воды в крымских водохранилищах естественного стока меньше среднемноголетних на 34%. А общая наполненность водохранилищ на данный момент составляет 38% (96 млн кубометров).

Отметим, что в последние десятилетия нехватка водных ресурсов стала проблемой мирового масштаба. По оценкам ООН, к 2050 году с дефицитом воды столкнутся около 6 млрд человек. Поэтому разрешение «водных споров» зачастую сопряжено с затяжными межгосударственными переговорами.

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Например, в конце февраля Эфиопия, Судан и Египет должны подписать историческое соглашение об основных принципах эксплуатации водохранилища «Возрождение» на правом притоке реки Нил – Голубом Ниле. Их спор заключался в сроках наполнения водохранилища при строящейся эфиопской гидроэлектростанции. В итоге после 8 лет переговоров стороны согласовали мероприятия по предотвращению сокращения объемов водных ресурсов в Египте и Судане во время сезонной засухи.

Нешуточные баталии разворачиваются за воду в палестино-израильском конфликте. После шестидневной войны в 1967 году Израиль ввел квоты на забор воды и строительство новых колодцев для палестинцев. Позже неоднократно вводились различные ограничения, например, на пользование палестинцами колодцами в определенные часы. Только в середине 90-х годов Израиль передал Палестинской национальной администрации ограниченные права на пользование водным сектором. Впрочем, Израиль и сейчас может ветировать любой палестинский проект по рытью каналов или колодцев. Кроме того, Израиль делит источники пресной воды с Ливаном. В 2001 году планы Бейрута по наращиванию водозабора из реки Эль-Хасбани грозили стать причиной военной эскалации.

А в конце девяностых конфликт из-за воды разразился между США и Канадой. Американская компания Sun Belt Water Inc. предъявляла иск канадскому правительству из-за решения местных властей заморозить соглашение по поставке воды в штат Калифорния. Реализация этих проектов останавливалась Канадой в связи с общественной реакцией против изъятия воды из экосистемы страны и ее контролирования частными компаниями.

Не менее давний спор за гидроресурсы ведется между Индией и Китаем. В Нью-Дели опасаются, что к 2030 году 40% жителей страны останутся без питьевой воды из-за планов КНР перенаправить пресную воду в засушливые северные районы. Пекин активно использует гидравлические ресурсы рек вопреки интересам Индии, с которой Китай делит русло крупнейшей водной артерии Южной Азии – Брахмапутры, берущей начало на Тибетском нагорье. Для Индии и Бангладеш эта река остается одним из ключевых источников пресной воды, но сторонам еще только предстоит сгладить противоречия.

Однако у Киева и Москвы есть неплохие шансы на то, чтобы урегулировать вопрос с водоснабжением Крыма, поскольку украинские власти явно не против заработать на продаже воды. По мнению экспертов, сторонам осталось найти формальный повод для заключения контрактов.

При этом академик РАСХН, доктор технических наук Юрий Лачуга констатирует: Крыму действительно «катастрофически не хватает воды». «Нам надо закупать воду у Украины в обмен на какие-то преференции со стороны России», – сказал Лачуга газете ВЗГЛЯД.

Собеседник отметил, что происходящее негативно сказывается на самой Украине, ведь из-за излишков воды в стране происходят подтопления в Херсонской области. «Но Украина часто действует по принципу: «Я себе выколю глаз, лишь бы у моей тещи был зять кривой». Это мешает и Украине, и России», – заметил эксперт.

В свою очередь директор НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, член РАСХН Борис Кизяев заверил газету ВЗГЛЯД: несмотря на обильные осадки в последнее время – их для Крыма недостаточно.

«Потому надо договариваться.

Хотя если Украина поднимет цену на воду в пять раз, то покупать ее никто не будет», – считает Кизяев.

«Мы ведь поставляем на Украину природные ресурсы, газ, нефть. Вода – это такой же ресурс и должен оплачиваться, – сказал гидролог. – Даже когда Крым был еще в составе Украины, власти полуострова оплачивали транспортировку питьевой воды на своей территории. Все организации, которые использовали воду, компенсировали расходы на ее подачу».

«Если не рассматривать покупку, то существуют несколько способов борьбы с дефицитом воды в Крыму. Во-первых, нужно создавать в южной части полуострова, в предгорье, небольшие водоемы для аккумуляции осадков, выпадающих в зимний период», – пояснил Кизяев.

«Во-вторых – это опреснительные установки. Например, в Израиле половина объема воды для нужд населения добывается путем опреснения. Широко распространена такая технология в Саудовской Аравии, Испании. Примеров хватает. Стоит это недорого, при самых дешевых вариантах – примерно полдоллара за кубометр», – констатировал эксперт.

«Также можно подавать в Крым излишки воды с Кубани. Для этого можно построить водохранилище в районе, например, Керчи, которое накапливало бы эти поставки. При необходимости эту воду можно было бы использовать на нужды Крыма», – предложил гидролог.

В то же время научный руководитель Института водных проблем, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян убежден, что цена на воду будет определена в результате переговоров и торга с Киевом. По его словам, мирового рынка воды не существует, есть только региональный, где везде своя цена. «Но покупать воду по средней цене в Северо-Крымский канал – это абсурд, потому что для Украины ничего не стоит убрать дамбу», – сказал Данилов-Данильян газете ВЗГЛЯД.

«Что касается опреснения воды – пальма первенства в этом вопросе действительно принадлежит Испании. На Кипре опресняют кубометр воды за 2,5 доллара, а в Эмиратах – за 4 доллара. Но эта вода еще двукратно разбавляется естественной водой для подачи в водопровод», – добавил собеседник.

«А вот для Северо-Крымского канала нормальная вода нужна прежде всего для сельского хозяйства и водообеспечения Восточного Крыма. Потому если в ходе переговорного процесса Украина согласится на цену в полдоллара за кубометр – это было бы приемлемо. Думаю, в таком случае, несколько сотен млн кубометров можно закупить и закрыть этот вопрос», – резюмировал Данилов-Данильян.

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