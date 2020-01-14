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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками. Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Победа «майдана» может пойти Абхазии на пользу

После отставки Рауля Хаджимба (слева) обязанности президента будет исполнять Валерий Бганба Фото: пресс-служба президента Абхазии
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы, утвердил и. о. главы государства премьер-министра Бганбу и назначил на 22 марта новые выборы, в которых Хаджимба участвовать не будет. Так завершился «абхазский майдан» – острая фаза политического кризиса, но сам кризис не преодолен. Что ждет республику, где оппозиция свергла пророссийского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Большой брат уже в твоем кармане

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...

Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
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Польша мечтает ограбить Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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              НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

              Запад пока еще не видел в деле российскую ракету «Новатор»   14 января 2020, 11:02
              Фото: Sergei Chirikov/EPA/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова
              Иван Абакумов

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              Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, каким будет ответ альянса на оснащение комплексов «Искандер» новейшими крылатыми ракетами 9M729 «Новатор». Именно они в прошлом году стали поводом для разрыва США Договора о РСМД. В НАТО заверяют – они обойдутся обычными вооружениями и средствами ПРО. Но эксперты уверены, что слабые противоракетные системы НАТО компенсирует наступательными вооружениями, в том числе и с ядерными боеголовками.

              НАТО до конца года отреагирует на размещение Россией комплексов «Искандер», оснащенных ракетами 9M729 (или SSC-8, по натовской классификации). Об этом в понедельник заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил: реакция будет подразумевать работу «над противовоздушными и противоракетными системами, над обычными вооружениями, над повышением состояния боевой готовности и ускорением времени оповещения». По словам Столтенберга, министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы.

              Ракета 9М729, или SSC-8 (которую иногда в западных и российских источниках называют «Новатором» – по названию разработчика, екатеринбургского ОКБ «Новатор»), входит в состав оперативно-тактических комплексов «Искандер» и «Искандер-М». Это сухопутный вариант крылатой ракеты «Калибр-НК».

              Генеральный секретарь НАТО повторил уже ставшее традиционным обвинение: разместив «Новаторы» на «Искандерах», Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземного базирования. Именно «Новаторы» стали формальным поводом для того, чтобы 2 августа прошлого года США вышли из ДРСМД. В Вашингтоне объясняли разрыв договора тем, что Россия не исполнила американское требование: уничтожить SSC-8, чьи параметры якобы нарушают требование договора.  

              Осенью прошлого года НАТО, также сославшись на «опасность», которую представляют SSC-8, отвергло предложение Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. «Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность. Россия уже развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», – заявила в сентябре агентству ТАСС представитель альянса Оана Лунгеску.

              В Москве отвергали эти претензии США и их партнеров и поясняли: технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах параметров, разрешенных договором. Дело в следующем. Договор о РСМД требует ликвидации вооружений, начиная с ракет наземного базирования малой дальности от 500 до одной тысячи километров. По словам разработчиков «Новатора», предельная дальность его полета – 490 километров, следовательно, договор он не нарушает. США и их партнеры по НАТО утверждают, что SSC-8 может пролететь больше 500 километров.

              Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на Западе не располагают точными сведениями о комплексе 9М729, поскольку Москва никогда официально не сообщала о производстве или испытаниях ракеты. Это дает повод для спекуляций. Так, например, Стивен Пайфер, эксперт по контролю над ядерными вооружениями в Институте Брукингса в Вашингтоне, делился догадкой о том, что реальная дальность полета «Новатора» – около двух тысяч километров, то есть это уже ракета средней дальности (от одной до пяти тысяч км).

              Российская сторона в ответ не раз обращала внимание на то, что НАТО располагает пусковой установкой противоракетной обороны Mk41. В этом средстве ПРО ракеты-перехватчики могут быть быстро и просто – в течение суток – заменены на крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью 2,4 тыс. километров. «Томагавк» – ракета морского базирования, следовательно, не подпадает под ДРСМД (и имеется у США в достаточных количествах). Установка Mk41 также изначально морское вооружение, но она же входит в состав наземного комплекса ПРО Aegis Ashore. Таким образом, американцы могут оперативно развернуть наземные комплексы крылатых ракет средней дальности, которые нарушают ДРСМД и прямо угрожают России.

              Если блок НАТО, как уверяет Столтенберг, готов противопоставить «Новаторам» некие средства ПРО, то речь может идти как о старых комплексах Patriot, так и об упомянутых выше комплексах Aegis Ashore. На это обстоятельство обратил внимание газеты ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. В контексте заявления Столтенберга речь скорее всего пойдет о модернизации комплекса ПРО Aegis, предположил собеседник.

              В понедельник Столтенберг в очередной раз заверил: альянс не намерен размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования. Но выход США из ДРСМД фактически открывает им эту возможность. Те же крылатые ракеты «Томагавк» вполне могут быть оснащены ядерными боеголовками. 

              «В последние годы американцы занимались разработкой тактики быстрого глобального удара. Акцент делался не на баллистические ракеты, а на крылатые ракеты типа «Томагавк», в том числе «Томагавки» наземного базирования, запрещенные Договором о РСМД. В этой области у США есть наработки, бесспорно», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

              Если допустить, что американцы после выхода из ДРСМД снова вернутся к разработкам баллистических ракет, то «в области баллистики у них, кроме «Першинга», ничего не было», добавил Лузан. Напомним, что баллистические ракеты средней дальности MGM-31C «Першинг-2», согласно Договору о РСМД, были сняты с дежурства в 1989 году и уничтожены. «Першинг» был хорошей ракетой с отделяемой головной частью, которая летит с большой скоростью. Но дальность действия «Першинга» – всего две с половиной тысячи километров. На сегодняшний день это маловато. Поэтому американцы сейчас в раздумьях, что делать. Готового решения у них пока нет», – заметил Лузан.

              Напомним, что на последнем этапе холодной войны, в конце 1970-х и большей части 1980-х годов, НАТО располагало в Западной Германии 108 пусковыми установками для «Першинг-2», и еще 304 наземными «Томагавками» в той же ФРГ, а также в Британии, Нидерландах и Италии.

              Американцы могут развернуть баллистические ракеты средней дальности против России, но при этом им нужно будет самим закрыться комплексами ПРО,

              указал в свою очередь Сергей Хатылев. «Но эффективных систем ПРО у американцев, чтобы прикрыть своих союзников в Европе, не существует», – добавил военный эксперт. Сегодня в противовес российским «Новаторам» НАТО может выставить лишь шестую модификацию противоракетного комплекса Patriot, заметил Хатылев.

              «То, что американцы пытаются развернуть в Румынии и Польше, если оценивать их эффективность по сравнению с нашими средствами, то они неэффективны», – заключил эксперт. Можно говорить лишь о фрагментарной системе предупреждения о ракетном нападении, о системе противоракетной обороны в НАТО, пояснил собеседник. «Если у нас есть эффективная система ПРО, то такого системного решения ни в Америке, ни в других странах альянса нет. Это наше преимущество», – подчеркнул Хатылев.

              Другое дело, что и российская ракета «Новатор», которую так опасаются в НАТО, еще не принята на вооружение, добавил Хатылев. «Пока речь идет только об испытаниях и каких-то опытных образцах», – уточнил он.

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