Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

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9 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
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Мертвые догмы несистемной оппозиции

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Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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              Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

              Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачи   9 августа 2019, 17:28
              Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
              Текст: Юрий Васильев
              Хабаровск – Москва

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              В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.

              – Может быть, это мои мечты, мои фантазии – но я хочу, чтобы Хабаровск стал городом федерального значения, – говорит Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. – Он этого не просто заслуживает – он готов к этому.

              Что вдруг, Сергей Анатольевич? Перебираем причины. Может, переезд столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток привел к обострению муниципальной гордости?

              – Не имею привычки обсуждать уже принятые решения, – закрывает тему Кравчук. – Раз надо – значит, надо. К тому, чего, на мой взгляд, заслуживает Хабаровск, это отношения не имеет.

              Ок, пойдем дальше. Это ответ на выборы прошлого года, когда главой Хабаровского края стал Сергей Фургал? Трения между мэром столицы какого-либо региона и его руководителем, к сожалению, нередки даже среди однопартийцев. А в Хабаровске – мэр единоросс, губернатор из ЛДПР...

              – У мэрии Хабаровска сложились абсолютно конструктивные, рабочие взаимоотношения с краевым руководством, – уверяет Кравчук. – Да, я – из «Единой России», Сергей Иванович – нет. Но и он, и я избраны жителями города и края. От нас ждут совместной работы на благо людей. Это не просто важнее любых партийных различий – это их отменяет.

              Сергей Кравчук (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Сергей Кравчук (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              – Не ищите темную кошку там, где ее нет, – советует мэр. – Просто все предпосылки к тому, чтобы Хабаровск стал четвертым городом федерального значения, на мой взгляд, налицо. Хотим, чтобы Дальний Восток стал экономическим центром России – значит, хотя бы один город федерального значения здесь должен быть.

              * * *

              – Придание Хабаровску статуса города федерального значения может быть вполне рациональным решением, – полагает Леонид Бляхер, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета. – Сегодня Дальний Восток не просто далекая территория. Это территория, которая, несмотря на все усилия последних лет, остается крайне слабо связанной с основной частью страны.

              Дальний Восток сегодня подвешен на ниточке Транссиба, достаточно любого серьезного потрясения на трассе, чтобы гигантский регион фактически оторвался. Мало того, сама территория Дальнего Востока разорвана на Север и Юг, живущие отдельной жизнью,

              указывает профессор Бляхер.

              – Для того, чтобы Дальний Восток стал целостным хозяйственным образованием, включенным в пространство страны, необходим коммуникатор – как между ДВ и страной, так и между регионами Дальнего Востока, – уверен эксперт. – Эту функцию исторически всегда выполнял Хабаровск – и вполне может выполнить сейчас.

              – Но сейчас есть и другие центры силы. Тот же Владивосток – где саммиты, инфраструктура. Порт, наконец...

              – И даже при этом у Хабаровска есть выгодное отличие, – парирует эксперт. – В отличие от Владивостока, он не находится в углу – ближе к Китаю и Японии, чем к Якутии и Камчатке. Владивосток – это все же иное: витрина, российский Дальний Восток на экспорт. Что-то вроде Западного Берлина в эпоху противостояния двух систем. Это очень важная функция, одна из важнейших сегодня. Но она про другое.

              Что нужно Хабаровску для превращения в федеральный город – посредник между Тихоокеанской и остальной Россией? Не так много, уверен профессор Бляхер:

              – Большая часть уже есть. Нужно продолжить строить дороги: на Север, к Якутии и Магадану, на Запад, к Благовещенску и далее. Расширять то, что есть. Дороги на Юг, используя остров Большой Уссурийский как логистический центр. Расширять речной порт и аэропорт. Пожалуй, и все. Остальное подтянется.

              * * *

              – Внешний облик, благоустройство – раз. Благоприятный социально-политический климат отношения власти и жителей – два. Логистика – три, – добавляет мэр Хабаровска Сергей Кравчук пункты к перечню того, «что уже есть» у города.

              Что правда, то правда: Хабаровск неоднократно отмечали в числе самых благоустроенных городов России – в том числе на уровне федерального правительства. И новый аэропорт в Хабаровске войдет в строй вот-вот. В ближайших планах – крупнейший логистический центр «Почты России». А также строительство миллиона квадратных метров – жилье плюс полная инфраструктура – на горизонте в семь–восемь лет.

              – Все транспортные линии проходили и проходят через нас, потому что это просто удобно. Все жители работали на статус, на имидж города – и у нас это получалось, – продолжает мэр. 

              – Не вижу причин, почему у Хабаровска не должно получаться и дальше – с приобретением статуса города федерального значения.

              Причин для обнародования федеральных амбиций у Сергея Кравчука сразу две. Во-первых, в сентябре состоится очередной Восточный экономический форум, где будет обсуждаться национальная программа развития Дальнего Востока.

              – И мы задаем вопрос: а чем сегодня мэр и его команда могут удивить жителей города Хабаровска, вокруг какой идеи их можно объединить? – говорит Кравчук.

              Вторая причина – как раз группа единомышленников, образовавшаяся вокруг Кравчука в преддверии иных сентябрьских событий. На этот раз – регионального и муниципального значения. В Хабаровском крае и в его столице выбирают законодателей – в городскую и региональную думу.

              – Так и называются: «команда мэра, команда развития Хабаровска», – аттестует соратников-кандидатов мэр.

              * * *

              – Задача не из простых, но простых мы себе и не ставим, – говорит о «великой хабаровской мечте» Сергей Галицын, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры. 

              – Живем на Дальнем Востоке, солнце встает у нас. Есть мнение, что мы наперед знаем, что будет в Москве – потому что, когда столица встает, Хабаровск этот день уже почти прожил.

              Галицын – один из нескольких десятков кандидатов, объединившихся в «команду Кравчука». Ректорствует два срока, причем через выборы. В академии нынче большая стройка – новый учебно-спортивный центр за 3,5 миллиарда рублей: крытый манеж для легкоатлетов, каток, универсальные спортзалы... Сдача намечена на следующий год. Останавливаться Галицын не собирается. Хочет привести в Хабаровск как минимум универсиаду – или что-то не менее масштабное.

              – Любое крупное спортивное событие – это еще и колоссальный скачок для любой территории, где оно проходит, – объясняет Галицын. – Турнир, чемпионат, олимпиада – это финиш того, что люди делали долгие годы. За восемь, за шесть лет готовится страна. Хабаровску не хватает таких событий.

              Для начала ректор академии физической культуры планирует заполучить в Хабаровск «Россию – спортивную державу», ежегодный профильный форум федерального масштаба. Шансы есть: вуз у Галицына федеральный, сам ректор входил в различные оргкомитеты – например, по подготовке Олимпиады-2014 в Сочи.

              – Понятно, что универсиаду после Екатеринбурга-2023 нам едва ли дадут, – размышляет Галицын.

              – К тому же и подобной инфраструктуры пока у вас нет.

              – Согласен, – кивает Галицын. – Но мне кажется, что пришло наше время. С учетом дальневосточного вектора развития страны, нацпроектов, внимания к нам – наверное, уже можно и присмотреться, что бы такое в Хабаровске провести. Людям важно, когда о них заботятся на уровне федеральной власти: «на нас посмотрели, про нас говорят, о нас вспомнили».

              Сергей Галицын (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
              Сергей Галицын (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              Зачем ректору вуза с прямым выходом на министра спорта РФ, главе городского общественного совета Хабаровска еще и краевое депутатство?

              – Если к федеральным и муниципальным полномочиям добавить возможность законодательной деятельности – появится действенный механизм для того, чтобы реализовать еще больше проектов и инициатив, – объясняет Галицын. – И на дальнюю перспективу, и на ближайшее время. Бассейн на 50 метров построить, например – новый, по последнему слову техники. И олимпийцам надо акклиматизироваться перед Токио-2020, и городу он нужен…

              * * *

              – Моя мечта – чтобы Березовка стала самым благоустроенным, элитным микрорайоном Хабаровска, – говорит Максим Иванов, депутат городской думы.

              Элитный, по Иванову – тот, где людям удобно жить. В случае с Березовкой труда для этого надо вложить немало. Деревня Березовка появилась в 1893 году, в Хабаровск вошла двадцать пять лет назад. Стоит в километре от ТЭЦ-3 – «что не хорошо и не плохо, просто факт», говорит Максим.

              –  Куда хуже для климата района, что эту самую теплоэлектроцентраль строили осужденные-«химики», – продолжает депутат Иванов. – Соответственно, контингент. Березовка, наверное, была самым криминальным районом Хабаровска.

              При этом девять лет назад в Березовке закрыли местный опорный пункт полиции. Начальник – «боевой, фильмы можно снимать» – вышел на пенсию, нового участкового присылать не стали.

              – Соответственно, получили разгул криминала, – констатирует депутат. – Он продолжался пять лет, пока я не договорился с УВД вернуть в Березовку полицию.

              – Как действующий городской депутат, я решаю множество вопросов. Выстроены коммуникации – с городом, с краем. Мне просто будет и дальше это делать легче, чем потенциальному новому коллеге, который за 3-5 лет будет только вникать во взаимоотношения микрорайона и власти… да просто знакомиться с людьми! Я ни их, ни Березовку бросить не могу. Ну и в команде мэра я вижу куда больше возможностей для воплощения моей личной хабаровской мечты, чем раньше, – добавляет Иванов.

              * * * 

              Евгений Солоненко (фото: из личного архива)
              Евгений Солоненко (фото: из личного архива)

              – В городе должны быть заправки для электромобилей. Везде, – говорит Евгений Солоненко. – Пусть это станет нашей фишкой, задолго до других федеральных городов. Надо договариваться, чтобы каждая новая обычная заправка в Хабаровске была оснащена этими устройствами. Ну и по городу чтобы как можно больше.

              Евгений знает толк и в авто, и в городских делах: сам – спортсмен-дрифтер и председатель молодежной палаты при Законодательной думе в одном лице. Но прежде всего он фермер. Когда Евгению было 13 лет, умер отец. В наследство Евгению и его матери осталась ферма на десяток гектаров. Сейчас гектаров – 130, тридцать теплиц. «Все овощи выращиваем, широким ассортиментом, чтобы не прогореть», – говорит Солоненко.

               * * *

              – Команда мэра – это те, кто как и я, хочет видеть Хабаровск городом федерального значения. Все без исключения, – подчеркивает Сергей Кравчук. – Методы и точки приложения сил у них разные, а цель одна: статус Хабаровска и соответствие города этому статусу. Есть молодые. Есть депутаты, которые заседают уже третий-четвертый созыв. За каждого, кто идет от «Единой России», в моей команде – я уверен. Около половины – новые люди, которые еще не были парламентариями. Но они знают, и как работать на жилмассиве с людьми, и как ходить в кабинеты, городские и краевые.

              Разумеется, оговаривается Кравчук, необходимо, чтобы все сплотились вокруг идеи превращения Хабаровска в четвертый – после Москвы, Питера и Севастополя – город федерального значения. А вот вопрос о вероятности такого события – сам же мэр признает: фантастического – перед ним не стоит.

              – Книжку помните про гиперболоид инженера Гарина? – спрашивает хабаровский градоначальник.

              – Он плохо кончил, – уточняет спецкор ВЗГЛЯДа.

              – Это по сюжету. Главное – читалось же все как фантазия. Ну как это может быть? А сегодня – пожалуйста, лазеры десятилетиями в бытовых приборах работают…

              Вот так и с федеральным статусом: сегодня фантазия, а завтра – как поработаем на него, так и будет.

              С такой же «фантазии», напоминает Кравчук, начался путь к присвоению Хабаровску звания города воинской славы. Хотя не то, что боевых действий здесь не было – до фронта много тысяч километров.

              – И тем не менее, – подчеркивает мэр, – штаб по разгрому японской Квантунской армии находился здесь. Город работал на фронт, а в 1945 году – после Дня Победы – стал подлинно прифронтовым. И 2 сентября – день окончания Второй мировой войны – мы празднуем так же, как и 9 Мая. И оценили же – роль наших ветеранов, роль наших тружеников тыла, роль штаба в разгроме Квантунской армии. И добились присвоения.

              * * *

              В Хабаровске – потенциальном городе федерального значения – нынче 617 тысяч жителей, почти половина населения края. Бюджет – чуть больше 14,5 миллиардов рублей, расписанных на 26 муниципальных программ. Плюс федеральные программы – 17 миллиардов на пять лет.

              – Очередей в детсады у нас нет, – заявляет градоначальник. – Каждый родившийся здесь ребенок имеет гарантированное место в детском саду. Эта проблема в городе Хабаровске закрыта.

              – Каким образом?

              – Все детские сады, ранее отданные в аренду бизнесу мы забрали обратно, отремонтировали и передали профильному управлению, – поясняет Кравчук. – Параллельно строим новые. В 2019 году – три детсада на 680 мест. И в прошлом году – три. Муниципальный бюджет плюс федеральная поддержка. Причем все новые сады с ясельной группой, точно по указу президента.

              В результате, отмечает мэр, Хабаровск стал одним из немногих городов России, которые могут похвастаться естественным приростом. В том числе и по рождаемости.

              – Да, основной прирост населения – за счет жителей Хабаровского края, – признает очевидное Сергей Кравчук. – Но к нам и из Новосибирска приезжают жить, и из Красноярска, и из Новокузнецка. Почему? Экология. Здесь хорошо дышать, один из чистейших городов Дальнего Востока. Нет вредных производств, почти все ТЭЦ переведены на газ. Территория Хабаровска – чистый свежий воздух.

              Тем не менее, приходится признать и другое: среди уезжающих из Хабаровска – в основном молодежь.

              – В этом году у нас 24 стобалльника – на 8 больше, чем в прошлом, – говорит хабаровский градоначальник. А куда едут поступать? В Москву, Питер. Спрашиваешь их, вернутся ли. Они: «Подумаем».

              Возвращаются немногие. Почему – становится ясно, если взглянуть на опросы жителей Хабаровска.

              На первом месте среди проблем – не благоустройство, не дороги, не безопасность, а  низкие зарплаты. На втором месте – отсутствие хорошей работы. И только на третьем – тарифы ЖКХ, обычный лидер опросов в российских регионах.

              – Раньше на первом было благоустройство, а на втором – образование и здравоохранение, – поясняет Кравчук. – Смотрите, как изменились настроения жителей. Их не интересуют дороги, потому что многие дороги в городе сделаны. Их не интересует благоустройство дворовых территорий – ведь они видят, что эта машина запущена и идет.

              В подтверждение мэр протягивает пухлую папку с надписью «Благоустройство». Где-то 250 заявлений – не так мало, между прочим.

              – По 140-150 заявок в год, – подтверждает мэр. – Но главное не количество, а работа системы. В этом году не попал в программу – значит, точно благоустроят в следующем. Сегодня человек, получив этот минимум, поднимается дальше. И говорит: «А где моя зарплата? У нас вроде все здорово, но я хочу в этом всем жить как человек. Хочу купить билет, поехать в Крым, в Питер, погулять по Ярославлю». А сегодня билет на самолет не каждая семья может себе позволить. Поезд – неделя, а стоит столько же…

              Экономику Дальнего Востока надо направить на человека, уверен Сергей Кравчук. Конкретно – на его карман:

              – Мы живем с того, что зарабатываем. Я работал на шахте на Сахалине, зарабатывал 1000-1200 рублей в начале 80-х. И работали там шахтеры Донбасса и Кузбасса, потому что там зарплата была тоже ничего себе по советским меркам – но в два раза меньше, чем на Сахалине. Три года поработать, купить без очереди машину – и вернуться.

              Почему, спрашивает себя Кравчук, не вернуться к практике, когда все дальневосточные коэффициенты людям платило государство либо предприятие?

              – Сегодня получается наоборот: все коэффициенты включены в себестоимость продукции, – рассуждает мэр Хабаровска. – Трудоспособного населения на весь Дальний Восток – около трех миллионов. Что, для этих трех миллионов мы не можем создать отдельные условия? Да, здесь необходимо, чтобы зарплата была выше, чем в любом другом регионе. Тогда сюда придет трудовая сила. Естественным притоком. Сегодня человеком движут деньги. Заработная плата. Особенно солидная заработная плата. У экономически свободного человека появляются хорошие мысли по развитию семьи, а затем – и территории, на которой он живет.

              – В том числе – и про обустройство Хабаровска?

              – Одно непосредственно связано с другим, – уверен Кравчук. – Теперь у Хабаровска есть команда, которая готова работать на статус города федерального значения. Это отличная цель, которая стоит нашего труда – всех вместе, долго и всерьез.


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