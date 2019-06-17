«Система общественных слушаний в России нуждается в кардинальных усовершенствованиях»

Общественные обсуждения в России зачастую проводятся исключительно лишь для «галочки» – к такому выводу пришли в Общественной палате России. Организацией слушаний обычно занимаются муниципальные чиновники, которые пытаются не увеличить, а, напротив, «высушить» явку. Это не нравится гражданам и приводит к конфликтам общественности с местным руководством.

О том, как следует изменить закон, чтобы публичные слушания стали эффективным инструментом выражения общественной воли, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты РФ, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб.

ВЗГЛЯД: Владислав Валерьевич, почему, на ваш взгляд, процедура общественных слушаний нуждается в усовершенствовании?

Владислав Гриб: Потому что в нынешнем виде она громоздкая и неэффективная. Начать с того, что каждое муниципальное образование само определяет для себя этот процесс. То есть, у нас по стране несколько тысяч видов процедур общественных слушаний – где-то более, где-то менее либеральные. Хуже всего, что общественные слушания у нас в стране – зачастую лишь пустая формальность, реально этот инструмент, в том виде, как он задуман, не работает.

В комиссии по организации процесса часто входят муниципальные чиновники, не заинтересованные в том, чтобы обеспечить подлинное народное волеизъявление. Им не требуется большая явка, наоборот – нужна маленькая. Поэтому следует подкорректировать законодательство таким образом, чтобы публичные слушания стали эффективным инструментом.

ВЗГЛЯД: Почему же в нынешнем виде общественные слушания неэффективны? Как вы это объясняете?

В. Г.: Начать с того, как у нас в стране извещают жителей о предстоящих слушаниях. Как правило, это лишь несколько строчек в газете или на сайте муниципалитета. Получить данную информацию можно лишь в том случае, если специально ее отслеживать, изучая СМИ. Как вы прекрасно понимаете, люди не будут этим специально заниматься, у них и своих дел хватает.

В результате, в слушаниях у нас общественность реально не участвует, зато у чиновников есть железобетонное оправдание – мы заранее известили народ, все сделали по правилам.

Свалили с плеч ответственность, а то, что фактически в «слушаниях» участвовало, фигурально выражаясь, полтора человека, которых выдают за «глас народный», никого и не волнует. Народ это видит, раздражается – и, порою, дело доходит до открытой конфронтации. Отсюда все наши беды, связанные с регулярно вспыхивающим противостоянием чиновников и общественности – случаев много, и они на слуху.

ВЗГЛЯД: И как можно помочь делу?

В. Г.: Надо обеспечить настоящую массовость. Тут есть много возможностей. На мой взгляд, можно было бы в обязательном порядке извещать о предстоящих слушаниях, например, старших по подъезду – а уж они бы доносили новость до жильцов. Либо заранее избирать представителя подъезда или дома, уполномоченного жильцами для участия в слушаниях. И надо отказаться от прежних архаичных способов распространения информации – куда лучше организовать СМС-рассылку или рассылку по электронной почте, или обзвон по телефону.

Следует научиться по максимуму использовать современные средства связи таким образом, чтобы каждый заинтересованный житель мог персонально получить новость об общественных слушаниях. На мой телефон поступают СМС с извещениями о предстоящих выборах, МЧС предупреждает так о непогоде, стихийных бедствиях – что мешает внедрить эту систему в подготовку публичных слушаний? Так мы получим необходимое количество людей, тот кворум, который придаст слушаниям должную легитимность.

ВЗГЛЯД: Конечно, это все очень толковые и своевременные предложения. А что еще можно сделать?

В. Г.: Нужно добиться, чтобы не менее пятидесяти процентов состава комиссий по организации слушаний являлись бы представителями муниципальных общественных палат и общественных комитетов. Кроме того, желательно создать общероссийский реестр общественных слушаний – чтобы каждое заинтересованное лицо, в том числе представители прессы, могло при желании узнать, где какие слушания происходят. Далее – обязательный запрет на проведение слушаний в рабочее время.

Понятно, что без такого запрета мы отсекаем от публичных обсуждений значительнейшую часть населения – и это недопустимо. Нужно, чтобы слушания проходили во время, удобное для работающих граждан, иначе от них не будет толку. Крайне желательно, чтобы в ходе дебатов выступления чередовались – по очереди «за» и «против», а не десять «за» и один «против». Также, требуется обеспечить видеозапись слушаний, чтобы потом всегда можно было бы посмотреть, как они проходили: кто выступал, что говорил. И, наконец, самое главное...

ВЗГЛЯД: Что именно?

В. Г.: По закону слушания носят рекомендательный характер. То есть, власть может принять произведенный учет мнений во внимание, а может и не принять. Само собой, это на корню подрывает доверие к процедуре. Люди рассуждают так: «Какой смысл тратить время, высказывая свою точку зрения, если чиновники все равно на нее наплюют?»

На эту тему

И действительно, как я уже говорил, нередки, увы, случаи, когда власть беззастенчиво игнорирует народное мнение, высказанное в ходе слушаний. Поэтому нужно узаконить норму, что общенародное решение, высказанное на слушаниях, становится обязательным к исполнению. Если позиции власти и общественности разошлись очень уж кардинально, то можно делать местный референдум – благо такая возможность у нас в законодательстве о самоуправлениях предусмотрена. Только так! Иначе люди всегда будут подозревать профанацию.

ВЗГЛЯД: Когда именно предлагаемые вами поправки могут быть внедрены в жизнь? Это ведь процесс, наверное, долгий...

В. Г.: Да, вышеназванным предложениям предстоит пройти еще долгий путь по доработке и утверждению, уверен, то будет нелегкая дорога. Я очень хочу, чтобы эти поправки самым активнейшим образом обсуждали, критиковали, вносили какие-то дополнительные идеи. Нужно, чтобы о предложениях узнало как можно больше неравнодушных людей. Короче говоря, усовершенствование системы общественных слушаний настоятельно требуется обсудить на общественных слушаниях. Когда они могут вступить в силу? Ну, после окончательной доработки их еще будут рассматривать в Думе.

Может, все решится в течение года, а может и займет больше времени... Пока трудно сказать. Но и оставить эту систему как она есть сейчас, мы не можем – тогда придется смириться, что общественные обсуждения у нас существуют исключительно лишь для «галочки» в виде фигового листочка.